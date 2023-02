Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a febbraio 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai più di tre anni fa, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo secondo mese dell’anno, che vede diverse novità interessanti.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a febbraio 2023 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ a febbraio 2023

Film in uscita su Apple TV+

Sharper (original)

Apriamo le novità Apple TV+ di febbraio 2023 con il film Sharper, thriller con Julianne Moore e Sebastian Stan. Nessuno è come sembra in questo thriller neo-noir ricco di segreti e bugie, ambientato a New York tra camere da letto, bar e consigli di amministrazione. I protagonisti si contendono ricchezze e potere in un gioco di ambizione, avidità, lussuria e gelosia che terrà il pubblico con il fiato sospeso fino alla fine. Una storia labirintica di ricchi ricchissimi, di ladruncoli in cerca di adrenalina, di rapporti tra genitori e figli, di aspettative e di eredità, di inganni e di manipolazioni, di amori a doppio fine e di doppi giochi costanti. Disponibile in streaming dal 22 febbraio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sharper.

Serie TV da vedere su Apple TV+

Dear Edward (original)

Da non perdere questo mese di febbraio Dear Edward, serie TV originale adattamento dell’omonimo bestseller di Ann Napolitano con Connie Britton, Taylor Schilling e Colin O’Brien. Racconta la storia di un ragazzo di 12 anni unico sopravvissuto a un drammatico incidente aereo, nel quale muore la sua famiglia. Mentre il ragazzo e altre persone in tutto il mondo rimangono colpite dalla tragedia e cercano di dare un senso alle loro vite, si creano amicizie, nascono storie d’amore e si formano comunità inaspettate. La serie è disponibile in streaming dal 3 febbraio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Dear Edward.

Hello Tomorrow! (original)

Le novità Apple TV+ di febbraio 2023 includono Hello Tomorrow!, nuova dramedy originale ambientata in un mondo nel “retro-futuro”. Segue le vicende di un gruppo di venditori ambulanti che vendono multiproprietà lunari. Billy Crudup è il protagonista di questa serie che ci catapulta in una versione alternativa degli Stati Uniti degli anni ’50, che pur mantenendo un look d’altri tempi, gode di tecnologie all’avanguardia e progetti avveniristici. Jack è un rappresentante della Brightside e un uomo estremamente ottimista nei confronti del futuro. Sognatore incrollabile, fa leva sul sogno americano di conquistare lo spazio vendendo appartamenti sulla luna, ma prima o poi l’entusiasmo finirà per lasciare il posto alla diffidenza. La Brightside nasconde dei segreti? La serie è disponibile in streaming dal 17 febbraio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Hello Tomorrow!.

Make or Break – stagione 2 (original)

Proseguiamo cambiando completamente genere. Arriva sulla piattaforma la seconda stagione di Make or Break, una docu-serie dedicata al mondo del surf. La prima stagione ha raccontato le vicende di numerosi campioni della disciplina, e la seconda vuole proseguire su questa linea celebrando i più grandi surfisti del mondo mentre si trovano ad affrontare il World Surf League Championship Tour. La serie consente di sbirciare dietro le quinte delle competizioni, grazie a interviste e testimonianze inedite che sottolineano l’impegno, il sacrificio e la determinazione degli atleti, ma anche le rivalità e gli ostacoli. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del surf, ma anche per chi apprezza in generale le docu-serie e i prodotti motivazionali. Disponibile in streaming dal 17 febbraio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Make or Break.

Liaison (original)

Da guardare questo mese c’è anche Liaison, nuova serie TV con protagonisti Vincent Cassel ed Eva Green. In questo thriller si combinano azione e imprevedibilità in una trama che si sviluppa su più livelli, in cui spionaggio e intrighi politici intralciano una lunga e appassionata storia d’amore. Una serie ad alta tensione che indaga su quanto gli errori del passato abbiano il potenziale di distruggere il futuro. Nel cast anglo-francese anche Peter Mullan, Gerard Lanvin, Daniel Francis, Stanislas Merhar, Irene Jacob, Laëtitia Eido, Eriq Ebouaney, Bukky Bakray e Thierry Fremont. Disponibile in streaming dal 24 febbraio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Liaison.

In viaggio con Eugene Levy (original)

Chiudiamo le novità Apple TV+ di febbraio 2023 con In viaggio con Eugene Levy, una serie nella quale potremo seguire l’attore nei suoi viaggi verso alcune delle destinazioni più belle e spettacolari del mondo, in emozionanti avventure con nuovi amici: tra queste l’immersione in un bagno di suoni alle Maldive, il galleggiamento sul ghiaccio in Finlandia, il contatto con la Nazione Navajo nello Utah, il comando di una barca a vela a Lisbona, l’assaggio della cultura culinaria di Tokyo e il viaggio nella giungla del Costa Rica. Nel percorso, Eugene Levy soggiorna anche in hotel straordinari, tra cui lo storico Gritti Palace di Venezia e un hotel sospeso sui binari di una ferrovia sopra il Parco Nazionale Kruger in Sudafrica. La serie in otto episodi è prodotta dallo stesso Levy, che decide di mettersi in gioco per allargare i propri orizzonti, spingendosi oltre al suo debole spirito avventuroso. Disponibile dal 24 febbraio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di In viaggio con Eugene Levy.

Altre serie TV da vedere su Apple TV+

Pigna e Pony ( stagione 2 , original) – 3 febbraio 2023

( , original) – 3 febbraio 2023 A Charlie Brown Valentine – 9 febbraio 2023

– 9 febbraio 2023 Pretzel e i suoi cuccioli (stagione 2, original) – 24 febbraio 2023

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a febbraio 2023 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

