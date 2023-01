Cosa vedere tra le novità Disney+ di febbraio 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di due anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche in questo secondo mese del 2023 accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali e le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a febbraio 2023, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ a febbraio 2023

Film in uscita su Disney Plus

Black Panther: Wakanda Forever

Partiamo subito con una delle novità Disney+ più attese di febbraio 2023 con Black Panther: Wakanda Forever, arrivato nei cinema solo lo scorso novembre senza il compianto Chadwick Boseman nei panni di re T’Challa. Dopo la morte di T’Challa, il regno di Wakanda piange la perdita del suo amato re. Con la dipartita di Black Panther, la nazione finisce nel mirino delle potenze mondiali, pronte a invaderla e impossessarsene, ma la vera minaccia arriva da Namor (Tenoch Huerta), il re di Talokan, pronto a iniziare una guerra contro Wakanda per vedere esteso il suo dominio anche in superficie. Nel nuovo film Marvel Studios, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba) combattono per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film è disponibile in streaming dal 1° febbraio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Black Panther: Wakanda Forever.

j-hope IN THE BOX

Con protagonista j-hope dei BTS, icone pop del XXI secolo, e prodotto da HYBE, il documentario j-hope IN THE BOX segue la star internazionale della musica in ogni fase del suo lavoro per la pubblicazione del suo primo album da solista, intitolato “Jack In The Box”. Nel corso del documentario, gli spettatori potranno godere di una prospettiva inedita sulle sfide creative affrontate durante il processo di preparazione dell’album, nonché assistere in prima fila all’esibizione di j-hope al Lollapalooza 2022 e al listening party dell’album. Da non perdere soprattutto per i fan dei BTS e di j-hope in particolare. Disponibile in streaming dal 17 febbraio 2023.



La Bella e la Bestia: 30° Anniversario

Da vedere questo mese La Bella e la Bestia: 30° Anniversario, uno speciale in onore del 30° anniversario del classico animato che mescola animazione e live-action, presentando il film adorato dai fan insieme a nuove performance musicali, set e costumi ispirati alla storia classica. Il cast comprende Rita Moreno nelle vesti di narratrice, H.E.R. nei panni di Belle, Joshua Henry nel ruolo di Gaston, Martin Short nei panni di Lumiére, David Alan Grier nel ruolo di Tockins, Rizwan Manji nei panni di LeFou, Jon Jon Briones nel ruolo di Maurice, Leo Abelo Perry nel ruolo di Chicco e Shania Twain nelle vesti di Mrs. Bric. Disponibile nel corso del mese di febbraio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La Bella e la Bestia: 30° Anniversario.

Serie TV da vedere su Disney+

La famiglia Proud: più forte e orgogliosa – stagione 2

Passiamo alle novità lato serie TV da non perdere con la seconda stagione di La famiglia Proud: più forte e orgogliosa. Seguito dell’acclamata serie, segue le avventure e le disavventure della quattordicenne Penny Proud e della sua famiglia mentre affrontano la vita quotidiana con senso dell’umorismo e grande cuore. Questi ultimi anni regalano una nuova carriera a mamma Trudy, sogni più audaci a papà Oscar e nuove sfide a Penny, che proverà a farsi amica una vicina di casa piuttosto socievole che è convinta di avere molto da insegnarle. La seconda stagione completa è disponibile in streaming dal 1° febbraio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di La famiglia Proud: più forte e orgogliosa.

The Great North – stagione 3

Proseguiamo con le serie animate con la terza stagione di The Great North, che vede proseguire le avventure della famiglia Tobin in Alaska. Beef, padre single, fa del suo meglio per tenere vicino il suo gruppo di figli, soprattutto Judy, l’unica figlia femmina, i cui sogni artistici la portano ad allontanarsi dalla barca da pesca di famiglia e a entrare nel mondo glamour del centro commerciale locale. A completare la famiglia ci sono il fratello maggiore di Judy, Wolf, e la sua nuova moglie, Honeybee, il fratello di mezzo Ham e il fratellino di 10 anni e mezzo Moon. Senza la madre, Judy cerca una guida nella sua nuova capa, Alyson, e nella sua amica immaginaria, Alanis Morissette, che le appare sotto forma di aurora boreale. La terza stagione è disponibile in streaming dal 1° febbraio 2023 con i primi tre episodi (a seguire con un episodio a settimana).

Chef vs Wild

Da vedere questo mese c’è anche Chef vs Wild, show nel quale alcuni chef vengono abbandonati nella natura selvaggia con il difficile compito di creare piatti a cinque stelle con ingredienti di fortuna. In ogni episodio, due diversi chef di fama mondiale devono imbarcarsi in una missione estenuante e senza precedenti: devono sopravvivere e raccogliere abbastanza ingredienti per creare piatti degni di un ristorante a cinque stelle. Riusciranno nell’impresa di impressionare i giudici potendo contare solo su materie prime di fortuna? Potete scoprirlo dal 1° febbraio 2023 con la prima stagione completa. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Chef vs Wild.

Fleishman a pezzi (original)

Da guardare tra le novità Disney+ di febbraio 2023 c’è Fleishman a pezzi, serie TV originale che racconta la storia di Toby Fleishman (Jesse Eisenberg), un 41enne divorziato da poco che si tuffa nel nuovo e coraggioso mondo delle app di appuntamenti, ottenendo un successo che non ha mai avuto quando era più giovane, prima di sposarsi alla fine della scuola di medicina. Proprio all’inizio della sua prima estate di libertà, l’ex moglie Rachel (Claire Danes) scompare, lasciandolo con Hannah, di 11 anni, e Solly, di 9, e l’uomo non ha idea di dove sia o se abbia intenzione di tornare. Mentre cerca di bilanciare la genitorialità, il ritorno dei vecchi amici Libby (Lizzy Caplan) e Seth (Adam Brody), una potenziale promozione all’ospedale che tarda ad arrivare e tutte le donne attraenti che Manhattan ha da offrirgli, Toby si rende conto che non sarà mai in grado di capire cosa sia accaduto a Rachel finché finalmente non affronterà ciò che è successo al loro matrimonio. La prima stagione completa è disponibile in streaming dal 22 febbraio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Fleishman a pezzi.

9-1-1 – stagione 6

Chiudiamo le principali novità del mese da non perdere con la sesta stagione di 9-1-1, popolare serie TV che mischia azione e dramma e mette al centro le esperienze ad alta tensione di alcune squadre di soccorritori che operano durante le emergenze a Los Angeles. I vari operatori, poliziotti, paramedici e vigili del fuoco si occupano di gestire le situazioni più critiche e scioccanti per salvare il prossimo. I protagonisti dovranno mantenere il sangue freddo al lavoro, bilanciando i problemi familiari e privati con la loro stressante professione. La serie riprende dal punto in cui si era interrotta nella stagione precedente, con le nozze tra Hen e Karen, la rottura tra Buck e Taylor, il ritorno al lavoro di Maddie e l’allontanamento di May, che aveva deciso di lasciarsi alle spalle l’esperienza per iscriversi al college. La sesta stagione è disponibile in streaming dal 22 febbraio 2023. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della sesta stagione di 9-1-1.

Altre serie TV da vedere su Disney+

The Hardy Boys (stagione 2) – 8 febbraio 2023

– 8 febbraio 2023 The Hair Tales – 15 febbraio 2023

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a febbraio 2023 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?

