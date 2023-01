Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di febbraio 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo secondo mese dell’anno non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a febbraio 2023 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a febbraio 2023

Film in uscita su Netflix

True Spirit (original)

Apriamo le novità Netflix di febbraio 2023 con True Spirit, film originale tratto da una storia vera che racconta l’impresa di una giovane che decide di fare il giro del mondo in barca a vela. Quando la tenace giovane velista Jessica Watson (Teagan Croft) decide di diventare la persona più giovane a fare il giro del mondo in solitaria in barca a vela, molti dubitano che ce la possa fare. Con il sostegno dell’allenatore e mentore Ben Bryant (Cliff Curtis) e dei suoi genitori, Jessica è determinata a raggiungere un obiettivo che sembra impossibile: dovrà attraversare in barca a vela alcune delle tratte oceaniche più pericolose al mondo nell’arco di 210 giorni. Ci riuscirà? Potete scoprirlo dal 3 febbraio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di True Spirit.

Da me o da te (original)

Proseguiamo con i film da vedere questo mese sulla piattaforma con Da me o da te (Your Place or Mine il titolo originale), commedia con Reese Witherspoon e Ashton Kutcher che Netflix ha anticipato nel suo video Save the Date del 19 gennaio. Appena prima di San Valentino arriva una nuova commedia romantica: Debbie e Peter sono grandi amici, ma completamente agli antipodi. Debbie desidera fortemente mantenere la sua routine con il figlio a Los Angeles, mentre Peter si è adattato al ritmo frenetico di New York, pieno di cambiamenti. Quando però scelgono di scambiarsi casa (e vita) per una settimana, scoprono che ciò che pensano di volere potrebbe non corrispondere a ciò di cui hanno realmente bisogno. Il film è disponibile in streaming dal 10 febbraio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Da me o da te.

Dieci giorni tra il bene e il male (original)

Da non perdere questo mese anche Dieci giorni tra il bene e il male, una serie adattata in tre film che vede protagonista un ex avvocato che ha cambiato carriera ed è diventato un investigatore privato. Innocuo, altruista, affidabile, virtuoso, di solidi principi… ma a cosa serve essere una brava persona? Se non hai mai arrecato danno a nessuno nella vita, puoi affermare di essere davvero una brava persona? Sporcarsi le mani per la giustizia ti rende una persona malvagia? I tre film raccontano la storia di Sadik e della sua trasformazione da persona ordinaria ad antieroe mentre cerca una risposta a queste importanti domande. L’uomo passa da buono a cattivo, poi da cattivo a indifferente e tutti quelli che lo incontrano subiscono le conseguenze della sua vita tumultuosa senza riuscire a mantenere la purezza e l’innocenza iniziale. Disponibile in streaming dal 10 febbraio 2023. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Dieci giorni tra il bene e il male.

Un fantasma in casa (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di febbraio 2023 lato film con Un fantasma in casa, commedia horror originale con David Harbour, Anthony Mackie e Jahi Di’Allo Winston. Kevin e la sua famiglia diventano improvvisamente famosi sui social dopo aver trovato un fantasma di nome Ernest, spettro dal passato oscuro, che infesta la loro nuova casa. Quando infrangono le regole per indagare sul misterioso passato del fantasma, Kevin ed Ernest entrano nel mirino di una misteriosa agenzia governativa. Il film è disponibile in streaming dal 24 febbraio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Un fantasma in casa.

Altri film da vedere su Netflix a febbraio 2023

The Pledge – 1° febbraio 2022

– 1° febbraio 2022 Dalla paura all’amore (original) – 3 febbraio 2023

(original) – 3 febbraio 2023 Infiesto (original) – 3 febbraio 2023

(original) – 3 febbraio 2023 Unlocked (original) – 17 febbraio 2023

(original) – 17 febbraio 2023 7 Donne e un Mistero – 22 febbraio 2023

Serie TV da vedere su Netflix

I milioni di Gunther (original)

Partiamo con le novità Netflix di febbraio lato serie TV con I milioni di Gunther, docuserie sul pastore tedesco che ha ereditato 400 milioni di dollari. Il multimiliardario Gunther VI vive immerso nel lusso: viaggia con jet privati, mangia bistecche con foglie d’oro per cena ed è circondato da un elegante entourage di portavoce e intrattenitori. Niente di troppo strano per qualcuno di così ricco, se non fosse che Gunther è un pastore tedesco. Come narra la leggenda, il bisnonno di Gunther era originariamente di proprietà di una misteriosa contessa il cui figlio è morto tragicamente. Non avendo altri discendenti, la contessa ha lasciato il suo grande patrimonio all’amato cane affidandolo alle cure di un caro amico del figlio, l’erede di un’azienda farmaceutica e aspirante impresario italiano di nome Maurizio Mian. Nel corso degli ultimi trent’anni Mian ha costruito un impero a nome del capo a quattro zampe che include lussuose proprietà immobiliari, controversi esperimenti sociali e una delle più grandi frodi fiscali mai realizzate. Nel vortice di questa bizzarra docuserie investigativa in quattro parti, si attraversa il mondo alla ricerca di risposte, potendo contare sull’accesso a materiale d’archivio inedito e a conversazioni intime e a volte scioccanti con Mian e il resto del longevo team di Gunther. La speranza è quella di capire la complessa situazione dietro l’animale più ricco al mondo. Disponibile in streaming dal 1° febbraio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di I milioni di Gunther.

You – stagione 4, parte 1 (original)

Questo mese da non perdere la prima parte della quarta stagione di You, serie TV thriller tratta dal bestseller “Tu” di Caroline Kepnes. Quando il brillante gestore di una libreria incontra un’aspirante scrittrice, la sua risposta è chiara: per amore farebbe di tutto. Sfruttando Internet e i social media come strumenti per raccogliere i dettagli più intimi della ragazza e avvicinarsi a lei, la sua cotta irresistibile e goffa diventa un’ossessione. Lentamente decide di rimuovere qualsiasi ostacolo, e persona, tra lui e il suo oggetto del desiderio. L’attesa quarta stagione della serie è stata divisa in due parti: la prima è disponibile in streaming dal 9 febbraio 2023 (cinque episodi), la seconda dal 9 marzo 2023 (gli altri cinque). Qui potete vedere il trailer ufficiale della prima parte della quarta stagione di You.

Perfect Match – reality show (original)

Cambiamo completamente genere con Perfect Match, un reality show originale in arrivo sulla piattaforma giusto in tempo per San Valentino. Il reality riunisce i single più desiderati delle serie unscripted Netflix (L’amore è cieco, L’ultimatum, Too Hot To Handle, La talpa: USA e non solo) in un paradiso tropicale dove trovare l’amore. Mentre cercano di costruire solide relazioni, le coppie più compatibili diventano a loro volta guru degli incontri e provano a dividere gli altri concorrenti invitando nuovi single e organizzando nuovi appuntamenti. Riusciranno a creare sinergie travolgenti o finiranno per seminare il caos? In questo gioco di strategia e appuntamenti fuori dagli schemi presentato da Nick Lachey, solo una coppia vincerà il titolo. Disponibile in streaming dal 14 febbraio 2023 con i primi quattro episodi (gli altri in arrivo ogni settimana per tre settimane). Qui potete vedere il trailer ufficiale di Perfect Match.

La legge di Lidia Poët (original)

Da non perdere a febbraio su Netflix c’è La legge di Lidia Poët, serie che rilegge in chiave light procedural la vera storia di Lidia Poët, la prima avvocata d’Italia, interpretata da Matilda De Angelis. Torino, fine 1800: una sentenza della Corte d’Appello di Torino dichiara illegittima l’iscrizione di Lidia Poët all’albo degli avvocati e le impedisce di esercitare la professione solo perché donna. Senza un quattrino, ma piena di orgoglio, Lidia trova un lavoro presso lo studio legale del fratello Enrico, mentre prepara il ricorso per ribaltare le conclusioni della Corte. Attraverso uno sguardo che va oltre il suo tempo, assiste gli indagati ricercando la verità dietro le apparenze e i pregiudizi. Jacopo, un misterioso giornalista e suo cognato, le passa informazioni e la guida nei mondi nascosti di una Torino magniloquente. Disponibile in streaming dal 15 febbraio 2023. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di La legge di Lidia Poët.

Murdaugh Murders: scandalo nel profondo Sud (original)

Da guardare questo mese sulla piattaforma c’è anche Murdaugh Murders: scandalo nel profondo Sud, serie true crime che narra di alcune scioccanti tragedie che sconvolgono una comunità molto unita della Carolina del Sud e svelano gli orribili segreti della sua famiglia più potente. La famiglia Murdaugh era una delle più potenti dello Stato, finché la morte dell’adolescente Mallory Beach in un incidente nautico causato da guida in stato di ebbrezza non comincia a distruggerne il nome. Quando Paul Murdaugh, che si ritiene fosse alla guida della barca, e la madre Maggie vengono uccisi, viene alla luce un secolo di corruzione, potere e insabbiamenti. La serie in tre parti offre racconti diretti di persone che erano a bordo della barca quella fatidica notte, molte delle quali non si erano ancora espresse pubblicamente sull’incidente o sul duplice omicidio successivo. Tra loro Morgan Doughty (fidanzata di lunga data di Paul Murdaugh), Miley Altman e Connor Cook (amici d’infanzia di Mallory Beach), Anthony Cook (fidanzato di Mallory) e non solo. Disponibile in streaming dal 22 febbraio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Murdaugh Murders: scandalo nel profondo Sud.

Formula 1: Drive to Survive – stagione 5 (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di febbraio 2023 da vedere con la quinta attesissima stagione di Formula 1: Drive to Survive, da non perdere per gli amanti del motorsport. In attesa del via alla stagione 2023, la serie porta i fan dietro le quinte della stagione di Formula 1 conclusasi lo scorso novembre ad Abu Dhabi, per scoprire in prima persona come i piloti e i team si preparano a lottare per la vittoria. Riaccende i riflettori su venti piloti, alcuni già pienamente affermati, altri meno, con interviste e filmati inediti, nella lotta per la competizione più spietata tra scuderie. Nei dieci nuovi episodi, si potranno conoscere più da vicino alcuni tra i migliori piloti del mondo e i segreti dietro il campionato del mondo di F1 2022. Questa volta avrà una maggiore presenza anche Max Verstappen, praticamente assente in precedenza. Cosa ci riserverà la nuova stagione della serie, che porterà al debutto il nuovo regolamento e monoposto tutte nuove? Potete scoprirlo dal 24 febbraio 2023. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della quinta stagione di Formula 1: Drive to Survive.

Altre serie TV da vedere su Netflix

Detective Conan: The Culprit Hanazawa (original) – 1° febbraio 2023

(original) – 1° febbraio 2023 MAKE MY DAY (original) – 2 febbraio 2023

(original) – 2 febbraio 2023 Freeridge (original) – 2 febbraio 2023

(original) – 2 febbraio 2023 Vinland Saga (stagione 2) – 6 febbraio 2023

– 6 febbraio 2023 Mio papà va a caccia di alieni! (original) – 9 febbraio 2023

(original) – 9 febbraio 2023 Tutte le volte che si siamo innamorati (original) – 14 febbraio 2023

(original) – 14 febbraio 2023 Full Swing: una stagione di golf (docuserie original) – 15 febbraio 2023

(docuserie original) – 15 febbraio 2023 The Upshaws – Parte 3 (original) – 16 febbraio 2023

(original) – 16 febbraio 2023 Aggretsuko (stagione 5, original) – 16 febbraio 2023

(stagione 5, original) – 16 febbraio 2023 Community Squad (original) – 17 febbraio 2023

(original) – 17 febbraio 2023 Outer Banks ( stagione 3 , original) – 23 febbraio 2023

( , original) – 23 febbraio 2023 Oddballs ( stagione 4 , original) – 24 febbraio 2023

( , original) – 24 febbraio 2023 Too Hot to Handle: Germania (reality show original) – 28 febbraio 2023

Queste dunque le migliori novità su Netflix a febbraio 2023 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.

