Le novità Infinity+ di febbraio 2023 da vedere tra film, serie TV e originals sono in arrivo. Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium e che si è rinnovato durante la primavera 2021 con la nascita di Mediaset Infinity, è tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo secondo mese dell’anno diversi nuovi contenuti: curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity+ nei prossimi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity+ a febbraio 2023 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Abbonati ora a Infinity+

Cosa guardare su Infinity+ a febbraio 2023

Film in uscita su Infinity+

10 giorni con Babbo Natale

Apriamo le novità Infinity+ di febbraio 2023 con 10 giorni con Babbo Natale, commedia diretta da Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini e Diego Abatantuono. Carlo e Giulia si ritrovano spesso a discutere sulla divisione delle mansioni da svolgere a casa e in famiglia, soprattutto perché lei ha ripreso di recente a lavorare ed è rimasto lui a occuparsi dei figli e delle faccende domestiche. Questo ruolo proprio non va giù a Carlo, che decide di trovarsi anche lui un impiego. Le sue speranze cadono miseramente quando Giulia gli rivela che potrebbe ricevere una promozione, che la porterebbe a trasferirsi in Svizzera. Il colloquio per questo posto si tiene a Stoccolma il 24 dicembre, e la cosa impedisce alla famiglia di trascorrere insieme le festività natalizie. Carlo, intenzionato a mantenere la famiglia unita per il Natale, decide di recuperare un vecchio camper per imbarcarsi in una straordinaria avventura: viaggiare tutti insieme verso il Polo Nord. Durante il percorso incapperanno in diversi imprevisti e incontreranno anche un uomo che sostiene di essere Babbo Natale. Disponibile in streaming dal 1° febbraio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di 10 giorni con Babbo Natale.

Black Adam (Premiere)

La novità Infinity+ probabilmente più attesa di febbraio 2023 è Black Adam, film d’azione disponibile per qualche giorno grazie all’iniziativa Premiere. Vede protagonista Dwayne Johnson nei panni dell’anti-eroe della DC Comics, creato da Otto Binder e C. C. Beck nel 1945. Black Adam, il cui vero nome è Teth-Adam o Theo Adam, è un uomo dell’Antico Egitto ridotto in schiavitù e in seguito ucciso, che grazie al potere del mago Shazam ritorna in vita. Gli sono stati conferiti grandi poteri, come forza, agilità e la capacità di volare, ma nonostante queste doti, il suo cuore non è puro. Dopo essere stato a lungo imprigionato, Black Adam viene liberato e deve confrontarsi con i supereroi in vita per capire che, non solo un grande potere, ma anche nobili azioni e sacrificio fanno di un uomo un eroe. Il film è disponibile dal 3 al 9 febbraio 2023 con Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Black Adam.

Scritto nelle stelle

In arrivo questo mese anche il film Scritto nelle stelle, commedia romantica diretta da John Lyde con Andriana Manfredi e Ross Jirgl. La giovane Ali ha tutto ciò che una persona potrebbe desiderare: un impiego sicuro, una splendida casa, un sacco di amici e un futuro ricco di opportunità. Dopo aver incontrato una cartomante, il mondo rischia di crollarle addosso: la fattucchiera le predice che perderà tutto, ma in cambio troverà l’amore della sua vita e che questi si chiamerà John. I suoi amici allora cercano di trovare l’anima gemella per lei, presentandole tutti i John che conoscono, ma la situazione prende una piega imprevista quando Ali si innamora di Sean, un vigile del fuoco al quale deve la vita. Disponibile dal 5 febbraio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Scritto nelle stelle.

Love in Aruba

Su Infinity+ debutta Love in Aruba, commedia romantica diretta da Brian Brough ambientata ai Caraibi. Concluso l’anno scolastico, l’insegnante Amber incontra Connor, un papà single alla ricerca di un tutor che si occupi di sua figlia Macey all’estero. Amber raggiunge Connor ad Aruba, e si prende cura della bambina mentre lui è concentrato sul lavoro. Connor non riesce ad abituarsi di nuovo alla presenza di una donna in casa, ma la sincerità e la gentilezza di Amber aiuteranno a superare l’imbarazzo. Disponibile dal 6 febbraio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Love in Aruba.

L’immensità (Premiere)

Da guardare questo mese c’è anche L’immensità, film drammatico con Penélope Cruz e Vincenzo Amato diretto da Emanuele Crialese che torna sulla piattaforma con l’iniziativa Premiere. Roma, anni ’70: Clara e Felice si sono appena trasferiti in un nuovo appartamento. Il loro matrimonio è finito: non si amano più, ma non riescono a lasciarsi. A tenerli uniti sono i figli: Adriana (Luana Giuliani), la più grande, ha appena compiuto 12 anni ed è la testimone degli stati d’animo di Clara e delle tensioni crescenti tra i genitori. Rifiuta il suo nome, la sua identità, vuole convincere tutti di essere un maschio e questa sua ostinazione porta il già fragile equilibrio familiare a un punto di rottura. Disponibile dal 10 al 18 febbraio 2023 con Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’immensità.

The Winter Palace

Proseguiamo con i film da vedere con The Winter Palace, pellicola di genere sentimentale con Danica McKellar e Neal Bledsoe. Racconta la storia di Emily, una giovane romanziera che si ritrova a soffrire del blocco dello scrittore. Per tentare di risolvere il problema e riuscire a completare il suo libro, decide di accettare un lavoro come guardiana di un Castello per la stagione invernale. Inaspettatamente la ragazza non resterà sola a lungo perché senza preavviso arriverà il Principe Henry, proprietario del Castello. A rendere ancora più complicata la situazione ci sarà tutto lo staff reale che il Principe si è portato dietro. Emily si troverà a dover prendere ordini da tutti e a non riuscire a dedicarsi alla scrittura come sperava. Disponibile in streaming dall’11 febbraio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Winter Palace.

Blu profondo 3

Tra le novità da non perdere questo mese di febbraio c’è Blu profondo 3, terzo capitolo della bizzarra serie di film sugli squali. Emma Collins, un’eminente biologa marina, e il suo team di ricerca hanno allestito un laboratorio sottomarino dal quale possono osservare l’unica area di accoppiamento del Grande Squalo Bianco nota all’uomo. I problemi iniziano quando uno degli squali toro “modificati” visti nel secondo film si avvicina con l’intenzione di compiere un passo evolutivo e incrociarsi con uno squalo bianco, mentre il finanziatore della missione di ricerca vorrebbe impadronirsi del segreto della super-intelligenza contenuto nel cervello di quello stesso squalo. Disponibile in streaming dal 15 febbraio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Blu profondo 3.

DC League of Super-Pets (Premiere)

Torna su Infinity+ a febbraio DC League of Super-Pets, spassoso film d’animazione diretto da Jared Stern e Sam Levine che ha come protagonisti gli animali domestici DC Comics dotati di superpoteri. La storia ruota attorno a Krypto (doppiato da Lillo o con voce originale di Dwayne Johnson), il super cane di Superman, con il quale condivide i poteri e la battaglia contro la criminalità nella città di Metropolis. Quando Superman e tutta la Justice League vengono rapiti, Krypto dovrà cercare aiuto per salvarli. Superdog mette su una squadra improvvisata di animali domestici, che dovranno non solo salvaguardare la città, ma soprattutto portare in salvo gli eroi rapiti. All’interno della squadra abbiamo Asso il Bat-Segugio (doppiato da Maccio Capatonda o con voce originale di Kevin Hart), cane di Batman, MP la paffuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo. Ciascuno ha un potere che lo rende speciale, e unendo le forze proveranno a compiere una vera impresa. Disponibile dal 17 al 23 febbraio 2023 con l’iniziativa Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di DC League of Super-Pets.

Don’t worry darling (Premiere)

Grazie all’iniziativa Premiere torna questo mese Don’t Worry Darling, film diretto da Olivia Wilde ambientato negli anni ’50. Racconta la storia di Alice (Florence Pugh), una casalinga sposata con Jack (Harry Styles) che vive insieme a quest’ultimo in una comunità sperimentale, isolata e utopica. Nella comunità vige il concetto di ottimismo sociale, tipico del decennio e portato avanti dallo stesso amministratore delegato Frank (Chris Pine). Gli uomini trascorrono le loro giornate nel quartier generale del Victory Project, un progetto top-secret dedicato allo sviluppo di materiali innovativi, mentre le donne passano il tempo godendosi gli agi e il lusso della comunità. Ogni bisogno dei residenti viene prontamente soddisfatto dall’azienda: l’unica cosa chiesta in cambio è l’impegno lavorativo e la discrezione sul progetto. Quando Alice inizia a chiedersi cosa faccia il marito e a quale scopo, si insinua il sospetto che possa avere dei segreti con lei: si renderà conto che sotto il velo apparentemente perfetto si nascondono cose terribili. Sarà pronta a perdere tutto pur di conoscere la verità? Scopritelo 24 febbraio al 2 marzo 2023 grazie all’iniziativa Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Don’t Worry Darling.

Altri film da vedere su Infinity+ a febbraio 2023

La battaglia di Hacksaw Ridge – 2 febbraio 2023

– 2 febbraio 2023 Ricomincio da capo – 2 febbraio 2023

– 2 febbraio 2023 Bridget Jones’s Baby – 4 febbraio 2023

– 4 febbraio 2023 Beauty and the billionaire – 7 febbraio 2023

– 7 febbraio 2023 4 misteri e un funerale – 9 febbraio 2023

– 9 febbraio 2023 All’improvviso… l’amore – 10 febbraio 2023

– 10 febbraio 2023 Nove lune e mezza – 12 febbraio 2023

– 12 febbraio 2023 Cani e gatti 3: zampe unite – 16 febbraio 2023

Serie TV da vedere su Infinity+

Questo mese non sono state riportate novità per quanto riguarda le serie TV su Infinity+. Potete comunque consolarvi con i film lanciati questo mese e con le serie TV proposte nei mesi scorsi, come la settima stagione di DC’s Legends of Tomorrow, la terza stagione di Bob Hearts Abishola, la quarta stagione di Roswell, New Mexico e la quarta stagione di Claws. Siamo certi che nei prossimi mesi saranno rese disponibili ulteriori novità.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity+ a febbraio 2023 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di febbraio da non perdere su altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Potrebbe interessarti: Le 15 migliori serie TV su Netflix, la nostra selezione