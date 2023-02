Quali sono le novità da vedere a febbraio 2023 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a febbraio 2023 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo secondo mese dell’anno. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a febbraio 2023

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Sergio Leone – L’italiano che inventò l’America

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand di febbraio 2023 con Sergio Leone – L’italiano che inventò l’America, docu-film da non perdere per gli amanti del celebre regista, leggenda italiana del cinema mondiale. Diretto da Francesco Zippel, un viaggio attraverso le testimonianze di chi ha avuto modo di conoscere Sergio Leone e di chi è stato profondamente ispirato da lui: il film ritrae un uomo dotato di una grande e profonda cultura, che ha potuto conoscere il cinema sin dai suoi primi passi. Pioniere del western e creatore dei cosiddetti spaghetti-western, Sergio Leone era un cineasta visionario che ha sempre cercato di essere al passo coi tempi, evolvendosi così come si evolve il cinema stesso e riuscendo a influenzare con il suo stile la settima arte, non solo negli anni ’60 e ’70, ma anche nei giorni nostri. Disponibile dal 4 febbraio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sergio Leone – L’italiano che inventò l’America.

Top Gun: Maverick

Uno dei film più attesi del mese è senza dubbio Top Gun: Maverick, anche se alcuni abbonati Sky Cinema hanno già potuto vederlo qualche settimana fa grazie all’integrazione con Paramount+. Si tratta del sequel del popolare film del 1986, che vede tornare protagonista Tom Cruise nei panni di Pete “Maverick” Mitchell, coraggioso e scapestrato pilota di caccia della Marina. Il Tenente Pete Mitchell, tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent’anni di servizio è ancora nell’unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i limiti collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Chiamato ad addestrare una squadra speciale dell’accademia Top Gun per una pericolosa e quasi impossibile missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”, e si riavvicinerà all’ex fidanzata Penny Benjamin (Jennifer Connelly). Riuscirà a superare i fantasmi del suo passato per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti? Potete scoprirlo dal 6 febbraio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Top Gun: Maverick.

Koza Nostra

Cambiamo completamente genere con Koza Nostra, commedia diretta da Giovanni Dota con Irma Vitovskaya e Giovanni Calcagno. Racconta la storia di Vlada Koza, una donna ucraina che decide di partire per l’Italia dopo aver scoperto di essere diventata nonna. Giunta in Sicilia si sistema dalla figlia, ma nel suo tentativo di essere premurosa, finisce per risultare pesante e la figlia la caccia di casa. In seguito a un incidente conosce Don Fredo, capo clan dei Laganà, famiglia mafiosa del posto, e finisce per diventare una governante alle sue dipendenze: il benessere portato dalla sua presenza nella vita di Don Fredo è destinato a rompersi alla scoperta della vera identità di quest’ultimo. Disponibile dall’8 febbraio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Koza Nostra.

Il signore delle formiche

Proseguiamo con i migliori film da vedere su NOW e Sky a febbraio con Il signore delle formiche, un dramma diretto da Gianni Amelio con Luigi Lo Cascio ed Elio Germano. La pellicola si ispira alla storia di Aldo Braibanti, drammaturgo e poeta condannato alla fine degli anni 60 a nove anni di reclusione con l’accusa di plagio, per aver sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e psicologico, un suo studente e amico da poco maggiorenne. Per volere della famiglia, venne rinchiuso in un ospedale psichiatrico e sottoposto a una serie di devastanti elettroshock, perché “guarisse” da quell’influsso “diabolico”. Alcuni anni dopo, il reato di plagio venne cancellato dal codice penale: in realtà era servito per mettere sotto accusa i “diversi” di ogni genere, i fuorilegge della norma. Prendendo spunto da fatti realmente accaduti, il film racconta una storia a più voci, tra familiari e amici, accusatori e sostenitori, e un’opinione pubblica per lo più indifferente. Solo un giornalista si impegna a ricostruire la verità, dovendo affrontare sospetti e censure. Disponibile dal 13 febbraio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Il signore delle formiche.

Crimes of the Future

Da non perdere a febbraio su Sky e NOW anche Crimes of the Future, film diretto da David Cronenberg con Léa Seydoux, Viggo Mortensen e Kristen Stewart. Ambientato in un futuro imprecisato, nel quale i disastrosi effetti dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici hanno modificato il corpo degli esseri umani, l’ex chirurga Caprice sfrutta le capacità del suo compagno Saul Tenser di sviluppare nuovi organi per realizzare performance artistiche di rimozione chirurgica. Questi spettacoli d’avanguardia attirano l’attenzione di Timlin, investigatrice del Registro Nazionale degli Organi, ma anche di un gruppo sovversivo il cui scopo è di portare l’umanità al prossimo stadio evolutivo. Disponibile dal 15 febbraio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Crimes of the Future.

Io sono l’abisso

In arrivo questo mese anche Io sono l’abisso, thriller tratto dall’omonimo romanzo di Donato Carrisi, qui anche regista e sceneggiatore. Il film è ambientato in un paesino di provincia dove si consuma ogni giorno una violenza contro le donne. Uno dei protagonisti della storia è l’Uomo che pulisce, un netturbino che grazie al suo lavoro sa come la spazzatura possa rivelare realtà che le persone non ammetterebbero mai. Quest’ultimo rimane abbagliato dall’incontro con la Ragazzina col ciuffo viola, che per la prima volta lo fa sentire come se non fosse invisibile agli occhi del mondo, e da quel momento sente di avere un legame con la Ragazzina, come una missione salvifica nei suoi confronti. Nel paesino c’è anche la Cacciatrice, conscia che in giro c’è qualcuno che sta uccidendo donne con un particolare comune, i capelli biondi, ma nessuno le dà retta. Quest’ultima ignora, però, cosa ci sia dietro la porta verde, dove si cela qualcosa di profondamente malvagio. La verità non è solo nei rifiuti, ma anche in un abisso, che nasconde terribili segreti e allo stesso tempo lascia affiorare brandelli di verità. Disponibile dal 20 febbraio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Io sono l’abisso.

Bullet Train

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand di febbraio 2023 per quanto riguarda i film con Bullet Train, action con protagonista Brad Pitt affiancato da un ricco cast nel quale compaiono Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon, Sandra Bullock, Channing Tatum e Ryan Reynolds. Ambientato nel Giappone dei giorni nostri, racconta la storia di alcuni assassini di professione, che mentre viaggiano su un treno ad alta velocità per motivi diversi, si rendono conto che i loro incarichi individuali sono connessi tra loro. Tra questi c’è Ladybug, che viene incaricato di salire su un treno per recuperare una valigetta. Prima della missione, però, gli viene fornito del materiale, tra cui anche una pistola, che Ladybug si rifiuta di prendere per dimostrare di essere un uomo nuovo. Peccato che, una volta salito a bordo, scopra di non essere l’unico intenzionato a impadronirsi della valigia, ma che altri killer si aggirano tra i vagoni, accomunati dallo stesso scopo, sebbene per ragioni diverse. Disponibile dal 27 febbraio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Bullet Train.

Altri film da vedere su NOW e Sky On Demand a febbraio 2023

#IoSonoQui – 1° febbraio 2023

– 1° febbraio 2023 Toilet – 5 febbraio 2023

– 5 febbraio 2023 Marcel! – 10 febbraio 2023

– 10 febbraio 2023 Pedro galletto coraggioso – Missione Africa – 18 febbraio 2023

– 18 febbraio 2023 The Bunker Game – 19 febbraio 2023

– 19 febbraio 2023 Il matrimonio di Rosa – 22 febbraio 2023

– 22 febbraio 2023 L’ultimo giorno sulla Terra – 23 febbraio 2023

– 23 febbraio 2023 Brado – 25 febbraio 2023

Questo mese tra le Collection abbiamo Bruce Willis (dal 30 gennaio al 5 febbraio 2023), Tom Cruise (dal 6 al 12 febbraio 2023), Twilight (dal 13 al 17 febbraio 2023), Star Trek (dal 18 al 24 febbraio 2023) e Brad Pitt (dal 25 febbraio al 3 marzo 2023).

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Maria Antonietta

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand a livello di serie TV con Maria Antonietta, che racconta la storia della giovane regina austriaca che sconvolse la corte di Francia per la sua mentalità moderna e all’avanguardia. Attraverso uno sguardo contemporaneo, la serie esplora il lato oscuro e misogino della corte di Versailles della seconda metà del XVIII secolo, quando la futura regina, all’epoca solo 14enne, lasciò l’Austria per diventare moglie di Luigi XVI. All’inizio inibita dagli stretti protocolli di corte, dalle rigide regole imposte e dalla pressione di una nazione straniera, che avrebbe dovuto accettarla come sovrana, riuscì a rivoluzionare la sua immagine con la sua indole testarda e il grande carisma. La protagonista è interpretata da Emilia Schüle, e nel resto del cast sono presenti James Purefoy, Jack Archer, Roxane Duran, Jasmine Blackborow e Louis Cunningham. Disponibile in esclusiva dal 15 febbraio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Maria Antonietta.

Django (original)

Una delle serie TV più attese di questo mese è Django, da non perdere per gli amanti del western e non solo. La nuova serie originale Sky in 10 episodi rende omaggio al classico western di Sergio Corbucci ed è stata creata e scritta dal duo di Gomorra: La serie, Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli. Racconta la storia di un uomo che finisce a lottare per qualcosa di grande dopo essere partito in cerca di vendetta. Nel Texas di fine Ottocento, Django (Matthias Schoenaerts) arriva a New Babylon, una città sul fondo di un cratere, alla ricerca degli uomini che hanno assassinato la famiglia. Scopre che la figlia Sarah è sopravvissuta, ma ormai ha vent’anni e sta per sposare John Ellis, il fondatore della città. La ragazza non vuole il padre tra i piedi, ma Django non lascerà nulla di intentato per ottenere un’altra possibilità con sua figlia. Nel cast anche Nicholas Pinnock, Lisa Vicari e Noomi Rapace. Disponibile dal 17 febbraio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Django.

Souls (original)

Tra le serie TV da vedere a febbraio su NOW e Sky On Demand c’è anche Souls, mystery drama incentrato sui destini di tre donne (Allie, Hanna e Linn) legate inspiegabilmente tra loro su tre piani spazio temporali diversi. La serie avrebbe dovuto debuttare lo scorso novembre, ma è poi stata rimandata a questo mese. Jacob, 14enne figlio di Hanna, ha un incidente d’auto insieme a quest’ultima e inizia a ricordare frammenti di una vita passata nella quale pilotava un aereo passeggeri poi scomparso nel nulla con a bordo l’intero coro della scuola locale. Uno sguardo al passato mostra la patologa incinta Allie a Stoccolma, che fa di tutto per impedire al marito, il pilota Leo, di volare. Nella Berlino del futuro invece, la 25enne Linn si unisce a una setta i cui membri vogliono disperatamente credere nella vita dopo la morte. Una nuova serie Sky Original da non perdere per gli amanti del mistero. Disponibile dal 21 febbraio 2023. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Souls.

Funny Woman (original)

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky da guardare a febbraio 2023 con Funny Woman, serie TV comedy basata sul romanzo bestseller di Nick Hornby. Parla di una giovane donna di Blackpool che trova la sua voce comica nel mondo dominato dagli uomini della sitcom degli anni ’60. Barbara Parker, interpretata da Gemma Arterton, è audace, elegante e coraggiosa, e intraprende un viaggio da reginetta di bellezza di Blackpool a superstar della commedia a Londra. Ottiene una parte in una nuova sitcom rivoluzionaria che avrà un impatto sulla commedia britannica per i decenni a venire, ma essere una donna in un ambiente prevalentemente maschile ha le sue sfide. Disponibile dal 24 febbraio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Funny Woman.

Altre serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Law & Order: Unità Speciale (stagione 24) – 5 febbraio 2023

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a febbraio 2023. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

