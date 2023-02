A meno di un mese dalla presentazione, i nuovi MacBook Pro 14 e 16 con chip M2 Pro e M2 Max sono già disponibili in offerta su Amazon. Gli sconti sono piuttosto interessanti, considerando il marchio e la gioventù dei prodotti, che in alcuni casi toccano i 300 euro in meno rispetto ai prezzi di listino. Ecco tutti i dettagli da sapere e i modelli interessati.

Amazon sconta i nuovi Macbook Pro 14 e 16 M2

Rispetto ai precedenti modelli le novità dei MacBook Pro 2023 non sono molte, quasi tutte sotto al cofano. A parte i nuovi chip Apple Silicon M2 Pro e M2 Max, che migliorano di un bel po’ le prestazioni sia in termini di performance che di efficienza le versioni precedenti, ci sono webcam di qualità superiore, una porta HDMI 2.1 che migliora il supporto ai monitor più recenti e prestazionali, una ricalibrazione del timbro sonoro degli altoparlanti e qualcos’altro. Tutti i dettagli in merito li trovate nella nostra recensione appena pubblicata.

Comunque, novità a parte, i nuovi MacBook Pro 14 e 16 con M2 Pro e M2 Max sono disponibili in offerta su Amazon. E visto che le riduzioni dei prezzi toccano perfino i 300 euro di sconto, è di sicuro un’ottima occasione per chiunque sia interessato. Vi lasciamo subito ai link diretti per acquistarli; in tutti i casi beneficiano della spedizione Prime e provengono dallo store Amazon di Apple:

Nel caso in cui vi accontentaste dei precedenti modelli con M1 Pro e M1 Max, o magari dei MacBook Air M1 e M2, sappiate che anche loro sono disponibili in offerta su Amazon a ottimi prezzi.

