Nella giornata di ieri, 3 febbraio 2023, ha preso il via una nuova iniziativa promozionale targata Unieuro: Un Carnevale di Sconti prevede offerte interessanti su numerosi prodotti tecnologici di svariate categorie, dai notebook ai tablet, passando per i wearable e per gli immancabili smartphone.

Tra gli articoli in sconto, figura anche una buona selezione di smart TV, che però in questa sede non verranno trattate in quanto oggetto di un articolo dedicato su Tutto.TV.

Offerte “Un Carnevale di Sconti” di Unieuro (fino al 16 febbraio)

La nuova promozione prende spunto dall’avvicinarsi della ricorrenza del Carnevale e propone un’abbondanza di sconti. Prima di entrare nel vivo delle offerte, torna utile ricordare alcune informazioni sull’iniziativa. La promozione Un Carnevale di Sconti di Unieuro è già attiva nel momento in cui scriviamo e terminerà in data 16 febbraio; inoltre, le offerte sono state raccolte dal rivenditore anche in un volantino dedicato consultabile a questo link.

Di seguito una selezione di quelle più interessanti già suddivise per categoria.

Smartphone

Tablet

Computer

Wearable

Queste e tutte le altre offerte della promozione sono disponibili al link sottostante:

