Sony ha annunciato il controller DualSense Edge alla Gamescom che si è tenuta ad agosto. L’accessorio è pensato per esaltare le potenzialità di PlayStation 5 attraverso la possibilità di personalizzarlo sia dal punto di vista software che hardware tramite controlli intercambiabili.

Oggi il colosso giapponese ha annunciato che il controller wireless DualSense Edge verrà lanciato a livello globale il 26 gennaio.

Il controller wireless DualSense Edge di Sony è ultra personalizzabile grazie ai tre set intercambiabili inclusivi di cappucci per stick e due set intercambiabili di pulsanti posteriori. Il tutto verrà fornito in una pratica custodia per il trasporto inclusa che permette anche di ricaricare il controller tramite connessione USB.

Ecco tutto ciò che è incluso nel prodotto:

Controller wireless DualSense Edge

Cavo USB rivestito

2 coperture per levette standard

2 coperture per levette dal profilo rialzato

2 coperture per levette dal profilo ribassato

2 pulsanti posteriori a mezza cupola

2 pulsanti posteriori a leva

Alloggiamento connettore

Custodia per il trasporto

Prezzi del controller Sony DualSense Edge

Il controller wireless DualSense Edge di Sony sarà disponibile a un prezzo di vendita consigliato 239,99 euro, mentre i moduli stick sostituibili saranno in vendita al prezzo consigliato di 24,99 euro. I preordini per il controller e i moduli stick sostituibili inizieranno il 25 ottobre presso rivenditori selezionati.

Potrebbe interessarti: PlayStation Stars è finalmente disponibile anche in Italia