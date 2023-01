La PlayStation 5 non è più super introvabile come accadeva fino a qualche mese fa e le opportunità per acquistarla si stanno moltiplicando. In queste ore, per un periodo di tempo limitato, sullo store online di Amazon e MediaWorld è disponibile in vari bundle davvero imperdibili per chi da tempo sta cercando di acquistare la console di Sony. Il bundle in questione, infatti, abbina alla PlayStation 5, proposta in versione Standard, sia con titoli recenti oppure con un secondo gamepad DualSense per giocare in compagnia, con la possibilità anche di beneficiare della consegna rapida e gratuita. Ecco i dettagli della promozione.

PlayStation 5: dove acquistarla oggi

Partiamo dalle promozioni di Amazon che propone la console in ben due bundle distinti (nota: se il prezzo è aumentato è perché Amazon le ha terminate):

PlayStation 5 in versione Standard con in un bundle con God of War Ragnarök al prezzo di 619 euro (link per acquistarla);

con in un bundle con PlayStation 5 in versione Standard con in un bundle con FIFA 23 + FUT VCH al prezzo di 619 euro (link per acquistarla).

Con Amazon dovrete essere clienti Prime per poter finalizzare l’acquisto e avere così anche la spedizione sicura e gratuita.

Altrimenti, promozione forse ancor più interessante, il bundle proposto da MediaWorld che invece sui giochi punta a un secondo GamePad DualSense per sessioni di gaming in compagnia.

MediaWorld propone PlayStation 5 standard (con disco) con un DualSense ulteriore al prezzo di 609 euro (link per acquistarla) con spedizione gratuita.

C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate da circa 203 euro, senza interessi e costi aggiuntivi optando per il pagamento con Klarna oppure con PayPal.