A un passo dal lancio, previsto martedì prossimo in compagnia dei nuovi Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra, emergono le prime immagini render che ritraggono buona parte della famiglia dei Samsung Galaxy Book3. Niente Ultra per il momento, ma i protagonisti dei nuovi rumor sono i due modelli convertibili (Galaxy Book3 360 e la variante Pro), e la versione portatile classico: Galaxy Book3 Pro.

Samsung Galaxy Book3 nelle prime immagini render

Due giorni fa una corposa fuga di notizie ci presentava uno dei modelli della nuova famiglia di notebook firmata Samsung. Si trattava di Galaxy Book3 Pro, portatile che ora possiamo anche sbirciare grazie a un render pubblicato in esclusiva dai colleghi di MySmartPrice.

Cornici sottili dello schermo, spessore piuttosto risicato e la certificazione Intel Evo correlata a un chip Intel Core i5 sono le poche informazioni che si evincono, per un notebook che a prima vista non sembra cambiare poi molto dal modello attuale, ma che dovrebbe ospitare display AMOLED un po’ più grandi, da 14 e 16 pollici di diagonale con refresh rate da 120 Hz e risoluzione WQXGA+, stando a quanto emerso nel leak di qualche giorno fa.

Il chipset dovrebbe essere per l’appunto il nuovo Intel Core di 13esima generazione, in questo caso un i5-1340P, con 8 GB di RAM e SSD da 512 GB, ma ulteriori dettagli non sono emersi al momento.

Sono emerse poi anche altre due immagini, ma relative ai nuovi convertibili Samsung Galaxy Book3 360 e Galaxy Book3 Pro 360, almeno a giudicare dalle indicazioni citate.

Come suggeriscono i nomi, parliamo di una coppia di 2-in-1 diversi per caratteristiche, il primo più economico, l’altro in linea col suddetto, che stando alle indiscrezioni emerse dovrebbero vantare dotazioni e schermi diversi, con pannelli Super AMOLED che dovremmo però trovare soltanto sulla variante Pro, in entrambi i casi probabilmente da 14″.

In comune ci sarebbero il supporto alle stilo, Windows 11 come sistema operativo, i chipset Intel di 13esima generazione (in entrambi i casi è raffigurato il logo Intel Evo corredato di “i7“), nonostante sia lecito aspettarsi qualche differenziazione in termini di configurazioni. Ma a parte quanto già riportato in precedenza dalla medesima fonte, non emergono ulteriori dettagli.

D’altronde mancano pochi giorni al 1° di febbraio, occasione in cui Samsung svelerà la serie intera in compagnia dei Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra, che saranno senz’altro i protagonisti del primo Galaxy Unpacked dell’anno e che potrete seguire direttamente con noi tramite i nostri canali social. Ragion per cui, restate collegati.

In copertina Samsung Galaxy Book2 360 (qui la recensione)

