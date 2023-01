Tra poco più di una settimana è previsto il debutto dei nuovi Samsung Galaxy S23: la casa coreana ha, infatti, organizzato per il prossimo 1° febbraio l’atteso evento Unpacked in cui ci sarà spazio anche per novità importanti per la gamma Galaxy Book. In rampa di lancio, oltre ai nuovi Galaxy Book 3 e 3 Pro, eredi diretti dell’attuale generazione di laptop di casa Samsung, ci sarà anche la novità Samsung Galaxy Book 3 Ultra.

Il modello, che riprende la denominazione Ultra già utilizzata da Samsung per i suoi smartphone e tablet top di gamma, punterà in alto, con l’obiettivo di diventare un riferimento assoluto del settore notebook, sfidando direttamente i MacBook Pro di Apple. In attesa del debutto ufficiale, in queste ore sono emerse le prime informazioni dettagliate sulle specifiche del nuovo Samsung Galaxy Book 3 Ultra. Sulla carta, ci troveremo di fronte ad un top di gamma di tutto rispetto. Ecco i dettagli:

Il nuovo Samsung Galaxy Book 3 Ultra sta arrivando: ecco le prime informazioni sulle (ottime) specifiche tecniche

Per il suo Samsung Galaxy Book 3 Ultra, secondo quanto rivela un leak di oggi, Samsung avrebbe scelto le ultime soluzioni hardware di Intel e NVIDIA. In particolare, l’azienda utilizzerà processori Intel Core di 13° generazione, appartenenti alla famiglia Raptor Lake, a cui si affiancherà una scheda video dedicata firmata NVIDIA e appartenente alla nuova famiglia RTX 40 per laptop presentata ad inizio del mese di gennaio.

In particolare, per quanto riguarda la CPU, il nuovo notebook di Samsung dovrebbe proporre due opzioni. La prima sarà il processore Intel Core i7-13700H mentre la seconda, in grado di offrire un’ulteriore crescita in termini di performance, sarà il processore Intel Core i9-13700H. Si tratta, in entrambi i casi, di due modelli della serie H da 45 W che proporranno l’architettura ibrida costituita da Core Efficient e Core Performance.

Il processore sarà affiancato da varie combinazioni di RAM e storage fino ad un massimo di 32 GB di memoria RAM LPDDR5 e ad 1 TB di SSD. Al momento, non è chiaro se RAM e storage saranno saldati o ci saranno margini di espansione “after market” per gli utenti più esperti. Il nuovo Galaxy Book 3 Ultra potrà contare, in ogni caso, su di un ampio display AMOLED con diagonale di 16 pollici e risoluzione 3K (2.880 x 1880 pixel).

Anche in questo caso, sarà necessario attendere i prossimi giorni per scoprire se ci saranno anche altre varianti (sia di diagonale che per quanto riguarda risoluzione e tecnologia del pannello). A gestire la parte grafica, come anticipato in precedenza, ci sarà una GPU dedicata firmata NVIDIA. In particolare, la scelta di Samsung dovrebbe essere ricaduta sulla nuova NVIDIA RTX 4070 di cui, però, non si conoscono ancora nel dettaglio le reali capacità.

Di certo, si tratterà di una GPU di fascia alta che potrà accedere a tutte le tecnologie NVIDIA per la gestione dei vari compiti grafici. Non possiamo escludere, però, l’arrivo anche di altre varianti del nuovo Ultra che potrebbe presentare GPU differenti (più o meno potenti) andando così ad occupare diversi segmenti di mercato per offrire soluzioni in grado di soddisfare tutte le esigenze degli utenti.

Tanti dettagli ancora da chiarire per il nuovo laptop di Samsung

In ogni caso, ci sono ancora diversi dettagli da scoprire (e quelli trapelati sono da confermare) in merito al progetto del nuovo Samsung Galaxy Book 3 Ultra. Il notebook, apparso online in una prima immagine allegata di seguito, dovrebbe presentare circa 1,8 chilogrammi, risultando, quindi, più leggero di circa 300 grammi rispetto al nuovo MacBook Pro da 16 pollici presentato nei giorni scorsi da Apple.

Il peso piuma per un 16 pollici potrebbe essere legato anche a compromessi sulla capacità della batteria che, secondo un leak, dovrebbe essere un’unità da 76 Wh (il MacBook Pro da 16 pollici con M1 Pro può contare su di una batteria da 100 Wh oltre che sui consumi ridotti dei chip Apple Silicon). Da valutare, inoltre, le caratteristiche della tastiera che potrebbe essere una full size con tastierino numerico laterale.

Tutto da scoprire anche il prezzo di vendita del nuovo Samsung Galaxy Book 3 Ultra. Il nuovo modello costerà più degli attuali Galaxy Book 2 Pro, arrivando quasi certamente a superare i 2.000 euro di prezzo di listino per il modello base. Il posizionamento potrebbe essere più basso rispetto a quello del MacBook Pro da 16 pollici con M2 Pro che parte da oltre 3.000 euro ed in linea con quello di altri laptop con pari specifiche dotati di sistema operativo Windows 11.

Per saperne di più, in ogni caso, sarà necessario attendere poco più di una settimana. La data da segnare sul calendario è quella del prossimo 1° febbraio quando, in occasione dell’evento Unpacked, Samsung presenterà le novità per la gamma Galaxy Book del 2023. Staremo a vedere, quindi, quali saranno le reali caratteristiche del nuovo Samsung Galaxy Book 3 Ultra, destinato, in ogni caso, a diventare un riferimento del settore dei notebook Windows.

