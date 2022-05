La travolgente dodicesima generazione di processori Intel sta arrivando anche su prodotti convertibili come questo Samsung Galaxy Book2 360. Su un notebook sottile e leggero, i nuovi processori Intel con P Core e E Core possono fare davvero la differenza portando quel tanto atteso equilibrio tra prestazioni, consumi e gestione termica che da sempre è un po’ il limite degli ultrabook.

Samsung Galaxy Book2 360 design

Esteticamente il Samsung Galaxy Book2 360 è come la precedente generazione ma il colosso ha lavorato sulla solidità della struttura che lo scorso anno ha fatto storcere il naso a qualche utente di troppo. Questa nuova e rivista versione di Book2 360 è sottilissima, leggerissima ma solida, ben costruita e con una cerniera ottima.

La struttura fa un notevole salto in avanti in termini di solidità. Non ci sono più scricchiolii, non ci sono più punti deboli derivati dalle dimensioni estremamente contenute, tutto è stato migliorato e rinforzato. Sebbene sia molto sottile, non si piega sotto pressione, la tastiera ha una sezione rinforzata decisamente solida. Samsung ha fatto un lavorone, stesse dimensioni, stesso profilo sottilissimo ma costruzione rinforzata.

Nonostante sia molto sottile il numero di porte a disposizione è in grado di accontentare un po’ tutti: due USB-C di cui una Thunderbolt, HDMI, USB-A, jack audio ed anche un ingresso MicroSD. Smontarlo però non è facile, ci sono quattro viti sotto i piedini in gomma che vanno rimosse ma per accedere all’interno c’è da fare un po’ di lotta perché il pannello inferiore è praticamente inglobato nel frame. Una volta dentro, è tutto saldato tranne il modulo SSD m.2. Il sistema di dissipazione è affidato ad una singola heatpipe, un radiatore e una ventola.

Samsung Galaxy Book2 360 risulta un piacere da utilizzare sia in modalità notebook che tablet e grazie alla cerniera ben studiata, è possibile utilizzarlo con piacere anche nelle svariate modalità ibride come quella stand o tenda.

Samsung Galaxy Book2 360 tastiera e trackpad

Scrivere testi lunghi con questo Book2 360 è talmente piacevole che invoglia a scrivere di più. I tasti sono molto ben distanziati, la loro costruzione è stabilissima. La battitura veloce è garantita dalla corsa decisa ma e dal rimbalzo rapido, ma morbido la pressione da effettuare non è eccessiva, tutto questo è un bene sia per chi ama giocare, sia per chi deve produrre ed utilizzare le combinazioni di tasti. Il sound è piacevole così come quello del trackpad che non è enorme ma è molto preciso e scorrevole. Ottima la combo tastiera e trackpad.

Samsung Galaxy Book2 360 display e audio

Il primo impatto con il display di questo Samsung Galaxy Book2 360 è impressionante anche se poteva essere un 16:10 con alto refresh rate, uniche due critiche. La tecnologia AMOLED si sposa benissimo con la cura estetica e le animazioni di Windows 11, ancora peccato per l’assenza di alto refresh rate. La risoluzione è FullHD su un 13,3″, le cornici sono ridotte su tre lati, quella superiore è occupata dalla webcam a 720p.

La luminosità è di oltre 500 nits, c’è la copertura del 120% dello spazio colore DCI-P3 e la certificazione HDR. Nota di merito per la riduzione della luce blu del 70%, una piccola accortezza che può far piacere a molti. Samsung Galaxy Book2 360 ha un ottimo pannello sia per creare contenuti che per visualizzarli. C’è il supporto alla S Pen ed ovviamente con la versatilità di essere convertibile, è uno strumento fantastico per vedere serie e film su Netflix, Prime video e chi più ne ha più ne metta. Anche un semplice video su YouTube è assolutamente fantastico anche grazie al buon comparto audio enfatizzato da due speaker di sistema dalla qualità elevate, il suono emesso è chiaro con una buona presenza di tutte le tonalità.

Samsung Galaxy Book2 360 scheda tecnica

Samsung Galaxy Book2 360 integra il nuovo processore Intel Core i7 1255U con ben 10 core (2 P core e 8 E core) e 12 thread, base clock 3.6 GHz e max a 4.7 GHz TDP 15 W (ma può arrivare a 55 W) e architettura Intel 7 e purtroppo non è accompagnato dalla nuova scheda video dedicata Intel ARC ma in futuro sarà possibile ricevere questa configurazione. Ecco le specifiche tecniche di Samsung Galaxy Book2 360:

Processore Intel Core i7 1255U 10 core 12 thread, 3.6 GHz max 4.7 GHz

16 GB RAM

512 GB PCIe SSD M.2

Display 13,3″ AMOLED FHD S Pen

2 speakers

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

1 USB-A 3.2

2 USB-C 3.2 Gen 2 (1 Thunderbolt)

1 HDMI

Jack audio 3,5 mm combo

Batteria 61 Wh

Webcam 720p

Samsung Galaxy Book2 360 prestazioni

Piccola precisazione, i Galaxy Book2 “Pro” 360 hanno processori Intel di dodicesima generazione della linea P, ancora più potenti di quelli inserito in questo Galaxy Book2 360 liscio. Questo fattore apre uno scenario di utilizzo completamente diverso per i convertibili che da sempre sono state macchine adatte un po’ a tutto ma entro un certo limite.

Con questo Book 2 360 è semplicissimo trovarsi alla grande sia ad utilizzandolo con semplice convertibile quindi per lettura, approfondimenti, appunti, ricerca ed ovviamente multimedialità. Altrettanto semplice trovarsi benissimo anche in ambito lavorativo nonostante questa versione sia la entry level dei nuovi Book2 360 di Samsung, anche con un processore serie U si riesce a produrre senza alcun tipo di intoppo.

Il merito è della dodicesima generazione di processori Intel che, al netto dei numeri, si comporta alla grande con il thread director su Windows 11 ed ha, inoltre, una serie di ottimizzazioni specifiche per le app di produttività. Samsung ci ha messo anche la sua mano con tante app della suite Samsung, tutte utili e che completano Windows 11 e migliorano l’integrazione con l’ecosistema Samsung. Sono tante aggiunte, tutte utili, nessun bloatware.

Al netto dei benchmark che vedremo dopo, quello che colpisce di questa macchina è la sua estrema versatilità anche nella gestione della potenza. Samsung Galaxy Book2 360 è potente quando serve e assolutamente silenzioso per le operazioni quotidiane. Quanto silenzioso? Silenzio assoluto grazie alla modalità zero ventola. Esatto, nelle impostazioni Samsung è possibile spegnere totalmente la ventola e questo lo rende veramente un compagno di svago e lavoro perfetto.

Senza ventole il picco massimo di temperature toccato è di circa 72°, assolutamente fantastico. Chiaro, per raggiungere queste temperature qualcosina si perde in termini di prestazioni. Ecco il drop di prestazioni in Cinebench tra la modalità zero ventola e la modalità spinta con picchi fino a 97°.

Il drop non è assolutamente eccessivo, è più che accettabile e soprattutto se non si genera un numero tramite un benchmark è impossibile notare un piccolo calo di prestazioni perché la reattività della macchina resta inalterata. Unica differenza, nessun rumore. Fantastico.

Samsung Galaxy Book2 360 gaming

Incredibilmente può fare contenti anche quelli interessanti ad un gaming leggero e casual. CSGO, Valorant, Rocket league vanno bene girati in FullHD a dettagli medi sempre sopra i 60 fps, qualcosina meno Fortnite ma restano impensabili i Tripla A anche se Cyberpunk 2077 se settato tutto al minimo (anche come rendering) riesce a girare intorno ai 30 fps.

Samsung Galaxy Book2 360 benchmark

Ecco i risultati dei benchmark di Samsung Galaxy Book2 360 nella configurazione con Intel Core i7 1255U. I valori riscontrati sono assolutamente convincenti sotto il profilo della CPU che vede un buon boost di prestazioni.

Previous Next Fullscreen

Samsung Galaxy Book2 360 autonomia

Samsung ha inserito una batteria decisamente adeguata in Galaxy Book2 360, la capacità della batteria è da 61 Wh. Assolutamente possibile coprire la giornata lavorativa anche senza le impostazioni di risparmio energetico, con un utilizzo moderato si sta tranquilli, se spremuto il consumo c’è perché viene sprigionata tanta potenza. In 30 minuti l’alimentatore da 65 W riesce a ricaricare poco meno del 40%. In particolare con una luminosità del 60% ed un volume audio impostato al 60% Samsung Galaxy Book2 360 raggiunge questi risultati di autonomia reale:

Samsung Galaxy Book2 360 conclusioni

Questa esatta configurazione di Samsung Galaxy Book2 360 non è ancora disponibile sul sito ufficiale, potrebbe arrivare a breve completando la proposta già attiva con le versioni “Pro” partono da 1549 euro. In teoria, speculando un po’ sul fatto che questa versione liscia abbiamo qualche feature in meno ed un processore meno potente, il Galaxy Book2 360 non pro dovrebbe costare meno.

Acquista Samsung Galaxy Book2 Pro 360 già disponibile sul sito Samsung

Già in questa configurazione è un ultrabook convertibile di primissimo livello con un reparto multimediale caratterizzato dal display AMOLED dalla qualità firmata Samsung e da un cuore pulsante che vede nel processore Intel Core i7 di dodicesima generazione il perfetto equilibrio tra potenza con i P core e consumi con gli E core. Finalmente si apre una nuova era per i convertibili che non dovranno rinunciare a scenari di utilizzo spinti per colpa del form factor limitante. Adesso non lo è più e già in questa versione entry level i Book2 di Samsung sono super interessanti. Appena arriverà Intel ARC sarà difficile resistergli.