Tra meno di una settimana Samsung terrà l’atteso evento Unpacked in cui, oltre ai nuovi Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra, ci sarà un po’ di spazio anche per i nuovi notebook. Le ultime indiscrezioni emerse parlano addirittura di un quintetto di Samsung Galaxy Book3 che andrebbe a coprire praticamente tutte le fasce di mercato dalla media in su: Book3, Book3 360, Book3 Pro, Book3 Pro 360 e Book3 Ultra.

Del più pregiato Ultra ne abbiamo parlato qualche giorno fa, mentre oggi il protagonista delle nuove indiscrezioni è Samsung Galaxy Book3 Pro, il modello intermedio che, stando ai rumor si fa interessante.

Nuovi dettagli su Samsung Galaxy Book3 Pro

Le nuove informazioni arrivano da SnoopyTech, un noto informatore del settore che nelle scorse ore ha condiviso su Twitter una lista di specifiche, alcune verosimili, altre un po’ meno.

A suo dire Samsung Galaxy Book3 Pro arriverebbe sul mercato in due versioni con display AMOLED da 14 e 16 pollici, entrambi con frequenza di aggiornamento da 120 Hz e risoluzione WQXGA+, informazioni bene o male in linea con quanto emerso in precedenza, ad esclusione della tecnologia del display. Rispetto ai modelli attuali andrebbe dunque a crescere la diagonale dei pannelli, da 13,3″ e 15,6″, in accordo alla risoluzione, qui ferma al Full HD, oltre al diverso fattore di forma che passerebbe così da 16:9 a un più moderno 16:10.

Sotto il cofano Samsung Galaxy Book3 Pro dovrebbe nascondere un chip di ultima generazione: l’Intel Core i5-1340P, corredato di 8 GB di RAM e SSD da 512 GB per l’archiviazione. Presumiamo tuttavia che Samsung riservi anche altre opzioni di memoria, oltre che configurazioni più ricche, magari con Core i7 considerando il prodotto.

Secondo quanto emerso, nonostante lo schermo più grande, il modello da 14″ dovrebbe pesare come il precedente da 13,3: appena 870 grammi. Mentre per quanto riguarda le dimensioni il leaker parla di 30,44 cm di larghezza, 19,98 cm di profondità e uno spessore di 1,12 cm; un vero e proprio ultrabook, nonostante consigliamo di prendere con le pinze questi numeri perché stranamente tali e quali a quelli del Galaxy Book2 Pro da 13,3″.

Comunque, a parte Windows 11 Home e le due colorazioni beige e grafite di Samsung Galaxy Book3 Pro non è emerso altro dal tweet citato. Non ci resta che pazientare ancora qualche giorno perché con buona probabilità ne sapremo di più direttamente al Galaxy Unpacked del 1° febbraio 2023, che vi invitiamo a seguire con noi in diretta sui nostri canali social.

In copertina Samsung Galaxy Book2 Pro 360 (qui per la recensione)

