Apple ha presentato i nuovi chip M2 Pro e M2 Max la scorsa settimana durante il lancio del nuovo Mac mini e dei nuovi MacBook Pro.

Sebbene questi chip vengano realizzati ancora su un’architettura a 5 nm, Apple afferma che l’M2 Pro racchiude 40 miliardi di transistor, quasi il 20% in più rispetto all’M1 Pro, e il doppio rispetto al chip M2, mentre l’M2 Max vanta 67 miliardi di transistor. Apple ha descritto l’M2 Pro come il 40% più veloce dell’M1 Pro e l’80% più veloce del chip Intel Core i9 che anima l’ultimo MacBook Pro da 16 pollici.

Una nuova classifica stilata da Macworld mostra Apple Silicon M2 Pro e Pro Max a confronto non solo con i loro predecessori, ma anche con tutti gli altri chip Apple Silicon attuali.

M2 Pro e M2 Max a confronto con gli altri chipset Apple

Secondo i punteggi ottenuti su Geekbench i nuovi chip non hanno detronizzato l’M1 Ultra, poiché entrambe le varianti a 48 e 64 core fanno mangiare la polvere anche all’M2 Max, con un punteggio in multi-core di 23.369 contro 15.242 per i due chip M2 Max, 15.079 punti per l’M2 Pro di fascia alta e 11.851 per M2 Pro con CPU a 10 core e GPU a 16 core. Con un punteggio di 12.590, anche l’M1 Max si colloca tra le due varianti M2 Pro. Ecco la classifica completa.

La transizione da Intel ad Apple Silicon è quasi completata, tuttavia sembra che Apple abbia rinunciato a produrre un suo chip Wi-Fi/Bluetooth.

