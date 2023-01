Secondo precedenti indiscrezioni Apple aveva progettato di sostituire il chip Broadcom che gestisce Wi-Fi e Bluetooth sull’iPhone con un chip progettato internamente, con l’obiettivo di introdurlo sulla futura linea iPhone 17. Ora sembra che il colosso di Cupertino abbia interrotto questo progetto.

Secondo quanto affermato dal noto analista Ming-Chi Kuo, Apple avrebbe interrotto lo sviluppo sul suo chip Wi-Fi/Bluetooth poiché la sfida si sarebbe rivelata tutt’altro che semplice per la società, in quanto realizzare un chip combinato è più complicato e sviluppare due chip separati comporterebbe troppi adeguamenti per gli iPhone.

Secondo quanto riferito Apple prevede ancora di completare lo sviluppo del suo chip modem 5G che dovrebbe sostituire quello prodotto da Qualcomm, ma sembra che Apple abbia difficoltà ad aggirare un paio di brevetti di Qualcomm, oltre a non avere ancora risorse insufficienti.

Apple avrebbe deciso di concentrarsi sui chip a 3 nm di TSMC

Kuo afferma che Apple starebbe concentrando le sue risorse ingegneristiche sullo sviluppo del suo Apple Silicon per il nodo di processo a 3 nm di TSMC, poiché l’aggiornamento del chipset è fondamentale per rendere i prodotti appetibili sul mercato.

Apple dovrebbe quindi utilizzare ancora i chip di Qualcomm e di Broadcom nelle prossime serie di iPhone. Il tweet di Kuo ha fatto aumentare il valore odierno delle azioni di Broadcom del 2,2% e quelle di Qualcomm del 2,13% con grande sollievo per gli investitori.

