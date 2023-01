Con la chiusura di Google Stadia, il colosso di Mountain View aveva dichiarato che avrebbe permesso di abilitare il supporto Bluetooth per il controller in modo da non renderlo inutile, e giusto quest’oggi è stato rilasciato un apposito strumento per lo scopo.

Google Stadia chiuderà definitivamente i battenti nella giornata di domani, 18 gennaio 2023, ma l’ottimo controller utilizzabile finora solo sulla piattaforma non andrà perduto. Lo strumento rilasciato da Google permette di utilizzare il controller con tutti i PC e i dispositivi compatibili con il Bluetooth.

Come abilitare il Bluetooth sul controller di Google Stadia

Accedendo a questo indirizzo è possibile abilitare il supporto al Bluetooth per il controller di Google Stadia direttamente dal web e senza necessità di installare alcun programma sul proprio computer: tutto quello che dovete fare è avviare la procedura direttamente dal sito, collegare il controller al computer e seguire le istruzioni.

Lo strumento andrà a disabilitare la connettività Wi-Fi, che veniva utilizzata esclusivamente con la piattaforma di streaming per ridurre al minimo la latenza, rimpiazzandola con il Bluetooth Low Energy (BLE), compatibile con la maggior parte dei dispositivi in circolazione.

State attenti però perché la procedura è irreversibile e andrete a perdere diverse funzioni del controller: le cuffie cablate non funzioneranno collegandole al dispositivo ma dovrete collegarle direttamente al dispositivo di gioco utilizzato, e perderete la possibilità di utilizzare Google Assistant e il pulsante di cattura (potranno comunque essere utilizzati in altri modi andando a mappare i tasti direttamente dai giochi supportati).

La chiusura di Google Stadia come già detto è imminente, ma avrete tempo fino al 31 dicembre 2023 per abilitare il Bluetooth sul vostro controller.

