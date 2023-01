La notizia non è nuova ed è ufficiale già da un po’ ormai, il 18 gennaio Google Stadia, il quasi ex servizio di cloud gaming del colosso di Mountain View, chiude i battenti. In molti sono rimasti delusi dalla notizia dell’ennesima chiusura di un servizio da parte di Google, che ci ha abituati nel corso degli anni a operazioni di questo tipo; in questo frangente l’azienda sembra non avere più interesse nel fornire questo tipo di servizio, ma preferisce spingere lato software e hardware tentando di far diventare ChromeOS e i Chromebook delle macchine invitanti proprio per il cloud gaming.

Ad ogni modo non tutto è perduto, se infatti da un lato Google ha già dato il via alle pratiche di rimborso, dall’altro c’è ancora tempo per trasferire alcuni dei propri giochi su altre piattaforme, così da poter mantenere i progressi e i salvataggi effettuati. Vediamo come.

Come trasferire alcuni giochi da Stadia a PC

Dunque a partire dal 18 gennaio Google Stadia non sarà più accessibile, ma diverse software house e produttori hanno condiviso le metodologie da adottare per effettuare la migrazione dei giochi precedentemente acquistati su Stadia, su altre piattaforme, ecco quali sono i principali:

Cyberpunk 2077 -> Developer CD Projekt Red consente agli utenti di trasferire i propri dati di gioco manualmente su PC, utilizzando il servizio Google Takeout. Per maggiori dettagli potete fare riferimento alla guida sul sito ufficiale.

-> Developer CD Projekt Red consente agli utenti di trasferire i propri dati di gioco manualmente su PC, utilizzando il servizio Google Takeout. Per maggiori dettagli potete fare riferimento alla guida sul sito ufficiale. Destiny 2 -> per mantenere i propri personaggi di Destiny 2, Bungie informa gli utenti della necessità di attivare il salvataggio incrociato prima della data di dismissione del servizio di Google. Qui la pagina di supporto con le istruzioni.

-> per mantenere i propri personaggi di Destiny 2, Bungie informa gli utenti della necessità di attivare il salvataggio incrociato prima della data di dismissione del servizio di Google. Qui la pagina di supporto con le istruzioni. Hitman 3 -> IO Interactive permette agli utenti di effettuare un “riporto di progressione di Stadia”, per trasferire i propri progressi su PC (Windows, Steam o Epic), Xbox o PlayStation; per farlo sarà necessario collegare il proprio account IOI all’account Stadia con un apposito strumento che verrà rilasciato dall’azienda a partire dall’11 gennaio, come riportato nella pagina dedicata.

-> IO Interactive permette agli utenti di effettuare un “riporto di progressione di Stadia”, per trasferire i propri progressi su PC (Windows, Steam o Epic), Xbox o PlayStation; per farlo sarà necessario collegare il proprio account IOI all’account Stadia con un apposito strumento che verrà rilasciato dall’azienda a partire dall’11 gennaio, come riportato nella pagina dedicata. The Elder Scrolls Online -> Bethesda consente di accedere al proprio account Elder Scrolls Online sull’apposito sito web, attraverso il quale si ha la possibilità di scaricare il gioco su PC e Mac. Qui la pagina di supporto con maggiori informazioni.

-> Bethesda consente di accedere al proprio account Elder Scrolls Online sull’apposito sito web, attraverso il quale si ha la possibilità di scaricare il gioco su PC e Mac. Qui la pagina di supporto con maggiori informazioni. Giochi Ubisoft -> come già accennato in un precedente articolo, anche Ubisoft darà la possibilità di trasferire la maggior parte dei giochi acquistati su Stadia, sarà sufficiente collegare i propri account Ubisoft e Stadia prima della chiusura del servizio, per ulteriori dettagli potete fare riferimento all’apposita pagina di supporto.

Insomma nonostante la chiusura del servizio di cloud gaming, gli utenti potranno comunque continuare a giocare la maggior parte dei propri titoli su altre piattaforme, senza dover rinunciare a tutti i progressi finora ottenuti, qualora foste interessati non perdete tempo perché manca poco al 18 gennaio e, dopo tale data, tutto andrà perso.

Potrebbe interessarti anche: Che fine farà il controller di Stadia? Google promette, ma si cercano alternative