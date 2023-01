Dopo giorni di indiscrezioni, Microsoft ha deciso di alzare il sipario e annunciare ufficialmente l’evento Xbox Developer Direct che farà da vetrina per nuovi succosi dettagli dei prossimi giochi Xbox Game Studios in arrivo nei prossimi mesi su Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Game Pass.

Curious about what's coming to Xbox?​

​

Check out Developer_Direct on January 25, featuring news and gameplay from some highly-anticipated games: https://t.co/DvTYGzc85z | #DeveloperDirect pic.twitter.com/5QUbL0OXqA — Xbox (@Xbox) January 11, 2023

Quali giochi saranno presenti all’evento

Durante l’evento ci sarà spazio per i giochi che verranno lanciati nei primi mesi dell’anno, tra cui lo sparatutto open world Redfall (sviluppato dalla sezione Arkane Austin di Arkane Studios), l’avventura sandbox Minecraft Legends (sviluppato da Mojang Studios) e il nuovo capitolo del simulatore automobilistico Forza Motorsport (sviluppato da Turn 10 Studios). Si preannuncia quindi una conferenza piuttosto lunga dato che, oltre ai titoli menzionati, ci dovrebbe essere spazio per altri due giochi non meglio precisati.

Nulla da fare, invece, per l’RPG Sci-Fi Starfield (sviluppato da Bethesda Game Studios) che sarà oggetto di un evento dedicato nel prossimo futuro, il che conferma la centralità del titolo nei progetti dell’azienda di Redmond; tuttavia, la sua assenza dallo showcase fa presupporre che bisognerà attendere un po’ di tempo prima di poter mettere le mani su uno dei giochi più attesi degli ultimi mesi.

La data dell’evento e come seguirlo

L’Xbox Developer Direct si terrà tra due settimane esatte, mercoledì 25 gennaio, a partire dalle ore 21:00 italiane e sarà possibile seguirlo gratuitamente sui canali ufficiali di Xbox (Twitch e YouTube) e Bethesda (Twitch e YouTube).

Non ci resta che rimanere in attesa di ulteriori dettagli che verranno condivisi sulle rispettive pagine social di Xbox e Bethesda, in attesa di scoprire tutte le novità dei titoli durante l’evento ufficiale.

