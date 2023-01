Dopo il successo delle cuffie true-wireless Nothing Ear (1) e il lancio delle Nothing Ear (Stick) che hanno affiancato il Nothing Phone (1), la giovane start-up Nothing fondata da Carl Pei (ex co-fondatore di OnePlus) si starebbe preparando a lanciare il nuovo modello chiamato a prendere l’eredità delle iconiche cuffie TWS attualmente in commercio.

L’approdo di Nothing Ear (2) sui siti di certificazione

Le nuove cuffie sono state avvistate con il codice di modello B155 su alcuni siti di certificazione online tra cui TDRA (Telecommunications and Digital Regulatory Authority) e Bluetooth SIG, il che fa presupporre che la data di presentazione sia ormai vicina.

Purtroppo l’inserzione non fornisce molti dettagli sulle specifiche delle prossime cuffie dell’azienda; l’unica specifica che sembrerebbe essere confermata è quella che vede il pieno supporto al Bluetooth 5.2.

Il presunto design delle Nothing Ear (2)

Qualche mese fa sono comparse in rete alcune immagini del presunto nuovo modello. Dando un’occhiata ai render sembrerebbe che l’azienda voglia continuare a far uso dell’iconico design trasparente che ha reso riconoscibile il primo modello, senza stravolgerlo e nel segno della continuità.

Poche, infatti, sembrano le differenze dal precedente modello. L’unico cambiamento estetico degno di nota sembra essere la scomparsa del logo aziendale dallo stelo delle cuffie, sostituito dalla sola dicitura “ear (2)”. Per il resto, non si riscontrano particolari stravolgimenti. Probabilmente il team di Nothing ha deciso di concentrare i propri sforzi sul miglioramento della qualità sonora mantenendo invariato il design per almeno un paio di generazioni.

In occasione del lancio ufficiale ormai alle porte vedremo se tale supposizione verrà confermata o smentita. Come annunciato qualche mese fa, la presentazione delle Nothing Ear (2) era prevista per dicembre 2022, ma a quanto pare ci sarebbe stato un ritardo che ha fatto slittare l’annuncio ad inizio 2023. Poco male, dato che ormai sembra mancare veramente poco.

In copertina Nothing Ear (1)