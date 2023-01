Oggi l’azienda cinese OnePlus ha annunciato il nuovo OnePlus 11 per il mercato cinese, confermando i rumor circolati nelle scorse settimane. Contestualmente allo smartphone sono state presentate le nuove cuffie di punta della casa. Si tratta delle OnePlus Buds Pro 2, dotate di nuove ed esclusive funzionalità che promettono un suono ricco e naturale, grazie all’esclusiva collaborazione con il produttore danese di altoparlanti Dynaudio.

Le caratteristiche di OnePlus Buds Pro 2

L’ultimo modello di auricolari wireless del produttore offre alcuni notevoli miglioramenti rispetto alle precedenti OnePlus Buds Pro, tra cui la calibrazione audio Dynaudio, che prometterebbe un’esperienza di ascolto più coinvolgente. Gli auricolari sono dotati di MelodyBoostTM Dual Drivers, una sofisticata tecnologia derivata da altoparlanti di alta qualità e creata in collaborazione con Dynaudio, che sarebbe in grado di migliorare la qualità della voce in un’ampia scelta di brani e di garantire la presenza di bassi profondi e ricchi senza alcun rimbombo.

Il woofer da 11 mm e il tweeter da 6 mm dovrebbero regalare all’utente un’esperienza di ascolto mai provata, a detta dell’azienda. Il driver da 11 mm offrirebbe una migliore gestione delle basse frequenze per bassi più profondi, pieni, strutturati e dinamici, mentre il driver da 6 mm si occuperebbe di donare una gamma sonora più ampia e suoni più chiari. Il sistema coassiale a doppio driver delle cuffie OnePlus Buds Pro 2 Series dovrebbe gestire contemporaneamente e con facilità le frequenze alte e basse, consentendo agli utenti di ascoltare la musica come se fosse suonata in uno studio di registrazione.

Ogni auricolare è dotato di un design a stelo che richiama quello della generazione precedente, dando così continuità e riconoscibilità al prodotto; tuttavia, nonostante il design risulti simile, i materiali utilizzati sono leggermente diversi. La cupola del woofer è dotata di un diaframma in polimero di cristallo con bordi e cupole separati studiati per migliorare la connessione tra le frequenze medio-basse e quelle più alte. Al tempo stesso, la presenza di un bordo in silicone dovrebbe migliorare la flessibilità del woofer e la qualità delle basse frequenze.

Le cuffie OnePlus Buds Pro 2 presentano anche un equalizzatore predefinito (EQ) e altri tre EQ personalizzati: Bold, Serenade e Bass. Anche in questo caso la partnership con Dynaudio avrebbe garantito settaggi migliori per i quattro equalizzatori in modo da offrire agli utenti un’esperienza di ascolto di alta qualità.

Per consentire agli utenti di godere di un’esperienza di ascolto coinvolgente e che isoli dal rumori esterni, le cuffie OnePlus Buds Pro 2 sono dotate della funzione Smart Adaptive Noise Cancellation (ANC), in grado di eliminare il rumore ambientale fino a 48dB. Inoltre, la cancellazione del rumore personalizzata è progettata per adattarsi all’uso e alle preferenze dell’utente, sulla base dell’analisi del canale uditivo e della dispersione sonora.

Gli auricolari offrono fino a 39 ore di riproduzione musicale per un ascolto senza interruzioni, con la possibilità di effettuare ricariche aggiuntive all’interno della custodia, dotata di batteria ricaricabile. Infine, le OnePlus Buds Pro 2 supportano la dual connection (consente di connettersi a due terminali in contemporanea, passando facilmente da uno all’altro) e la tecnologia Bluetooth 5.3 LE.

Prezzi e disponibilità delle OnePlus Buds Pro 2

Le cuffie OnePlus Buds Pro 2 saranno disponibili nei colori verde e nero, riprendendo le stesse colorazioni di OnePlus 11. Arriveranno insieme allo smartphone nei prossimi mesi anche in Italia. Per conoscere ulteriori dettagli, prezzi e disponibilità bisogna aspettare l’evento OnePlus Cloud 11 del 7 febbraio 2023 dedicato al lancio globale di smartphone e cuffie di ultima generazione.

