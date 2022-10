La start-up Nothing aggiunge un nuovo prodotto al proprio catalogo, che ora propone tre dispositivi: allo smartphone Phone (1) e alle cuffie Ear (1) si aggiungono le nuove Nothing Ear (stick), cuffie true wireless delle quali era stato già anticipatamente svelato il design.

Nothing aveva recentemente fatto rumore per la notizia riguardante un imminente incremento del prezzo di listino delle cuffie Nothing Ear (1), a oltre un anno dal loro lancio: sebbene in un primo momento sembrava che l’aumento potesse essere circoscritto al mercato statunitense, da oggi è divenuto effettivo anche sul mercato italiano.

Nothing presenta le nuove cuffie Ear (stick)

Nothing ha presentato ufficialmente le nuove cuffie true wireless Nothing Ear (stick), caratterizzate da un design in linea con la filosofia dell’azienda ma che, a differenza delle Ear (1), perdono la cancellazione del rumore e puntano su una conformazione “half in-ear”.

Sul lancio delle nuove Nothing Ear (stick) si è pronunciato il CEO e co-fondatore di Nothing, Carl Pei:

Mentre stiamo per raggiungere il traguardo del milione di unità vendute a livello globale, non vediamo l’ora che le persone possano provare il nostro terzo prodotto, gli Ear (stick): i nuovissimi auricolari combinano comfort e la nostra sound experience più avanzata. La custodia si ispira alla silhouette dei rossetti e ha un sistema di apertura particolare ma allo stesso tempo funzionale.

Nothing Ear (stick): design ok, ma niente cancellazione del rumore

Le nuove Nothing Ear (stick) puntano, come anticipato poco sopra, su una conformazione half in-ear: queste, caratterizzate da un peso di appena 4,4 grammi ciascuna, riprendono il design generale delle Ear (1) ma si appoggiano all’interno dell’orecchio (c’è comunque il rilevamento dell’inserimento) piuttosto che entrare all’interno del condotto uditivo; infatti, non vi sono i gommini. Per la custodia di ricarica, invece, in Nothing si sono ispirati alla silhouette dei cosmetici, riproducendo quella che sembra essere la custodia di un rossetto che risulta molto ergonomica, facile da inserire in una tasca.

Per quanto concerne l’autonomia, una singola ricarica delle Nothing Ear (stick) garantisce 7 ore di ascolto o 3 ore in conversazione; sfruttando la custodia di ricarica (che si ricarica a sua volta tramite una porta USB Type-C), l’autonomia cresce a 29 ore in ascolto o 12 ore in conversazione. Una ricarica di 10 minuti, invece, fornisce 2 ore extra di ascolto.

Dal punto di vista del suono, troviamo un custom driver dinamico da 12,6 mm, realizzato (a detta dell’azienda) sfruttando i migliori magneti sul mercato e avendo potenziato il diaframma. Le cuffie sono dotate della Bass Lock Technology: un software misura la forma del canale uditivo e la posizione dell’auricolare, per determinare la quantità di bassi persi durante l’utilizzo per regolare automaticamente la curva dell’equalizzatore per la migliore profondità di suono possibile. Inoltre, è presente la tecnologia Clear Voice che sfrutta 3 microfoni in accoppiata con un algoritmo che filtra i rumori di sottofondo (come il vento), amplificando la voce durante le chiamate. La mancanza più importante di queste nuove cuffie rispetto alle precedenti Ear (1) è indubbiamente la cancellazione del rumore.

Per quanto concerne i controlli, le Nothing Ear (stick) hanno controlli manuali (a pressione) su ogni auricolare e funzionano anche con le dita bagnate, merito della certificazione IP54 contro acqua, sudore e polvere: basta una pressione sul gambo dell’auricolare per avviare la riproduzione, mettere in pausa, cambiare canzone, richiamare l’assistente vocale e regolare il volume.

Le nuove Nothing Ear (stick) sono pensate per essere le compagne perfette per coloro che hanno un Nothing Phone (1), smartphone con cui danno il meglio (ad esempio vi è la modalità esclusiva low lag per ridurre una migliore sincronia, specie con i giochi), nonostante siano compatibili con tutti i dispositivi dotati di iOS (11 e versioni successive) o di Android (5.1 e versioni successive).

Se su Phone (1) le varie impostazioni e funzionalità per sfruttare al meglio le cuffie sono già integrate all’interno del sistema, per coloro che hanno altri dispositivi sarà sufficiente sfruttare l’app Nothing X: tramite l’app, è possibile personalizzare i controlli manuali e le impostazioni dell’equalizzatore.

Infine, per quanto concerne la connettività, in Nothing hanno ingegnerizzato una nuova antenna posta in posizione più lontana rispetto al viso, per minimizzare le interruzioni di segnale. Le Nothing Ear (stick), sfruttano il Bluetooth 5.2 e sono compatibili con il Fast Pair di Google e con il Quick Switch di Microsoft.

Specifiche tecniche delle Nothing Ear (stick)

Dimensioni auricolari: 29,8 mm x 18,8 mm x 18,4 mm

x x Peso auricolari: 4,4 grammi cadauno

Dimensioni custodia: 87,1 x 29,8 x 29,8 mm

x x Peso custodia: 46,3 grammi

Controlli: tramite pressione

Suono: Driver dinamico da 12,6 mm (customizzato da Nothing) Diaframma: PEN + PU Codec: AAC e SBC 3 microfoni

Caratteristiche: Rilevamento in-ear , Google Fast Pair , Microsoft Quick Switch

, , Certificazione: IP54 (protezione da acqua, polvere e sudore)

(protezione da acqua, polvere e sudore) Connettività: Bluetooth 5.2 (Profili RFCOMM, SPP, HFP, A2DP, AVDTP, AVCTP, GAVDP)

(Profili RFCOMM, SPP, HFP, A2DP, AVDTP, AVCTP, GAVDP) Batteria e Autonomia: Fino a 7 ore di ascolto o fino a 3 ore di conversazione con una singola ricarica Fino a 29 ore di ascolto o fino a 12 ore di conversazione sfruttando anche la custodia Una ricarica di 10 minuti fornisce 2 ore extra di autonomia in ascolto .

Compatibilità: Android 5.1 e versioni successive iOS 11 e versioni successive App Nothing X

Contenuto confezione: Nothing Ear (stick) Custodia di ricarica Cavo USB Type-C Manualistica rapida



Previous Next Fullscreen

Aumenta il prezzo delle Nothing Ear (1): le nuove Ear (Stick) sono la proposta economica

Le nuove Nothing Ear (stick) arrivano nella sola colorazione bianca al prezzo di 119 euro e, sebbene su alcuni mercati saranno già disponibili all’acquisto in quantità limitate a partire dal 28 ottobre, faranno il debutto ufficiale a livello globale (Italia inclusa) a partire dalle ore 11:30 del prossimo 4 novembre e saranno disponibili sul sito ufficiale nothing.tech e presso altri rivenditori autorizzati, tra cui Amazon.

Acquista le Nothing Ear (Stick) su Amazon

Le Ear (Stick) andranno dunque ad affiancare le vecchie Nothing Ear (1), che, come anticipato in apertura, nella giornata odierna hanno subito un notevole incremento di prezzo, passando dai 99 euro del prezzo di lancio ai 149 euro del listino attuale, perdendo probabilmente parte dell’apprezzamento generale ricevuto al momento del lancio, dettato soprattutto dal prezzo concorrenziale.

Per fortuna (almeno al momento della stesura dell’articolo) Amazon ci mette una pezza, consentendo agli utenti interessati di acquistare le Nothing Ear (1) a 89,99 euro, un prezzo perfino più basso rispetto al vecchio prezzo di listino.

Intanto, Nothing si prepara a festeggiare un importante traguardo: subito prima delle festività natalizie del 2022, il brand aprirà il primo store fisico, caratterizzato da un design che rispecchierà la propria filosofia distintiva; la scelta sulla location è ricaduta sul quartiere di Soho, a Londra (città nella quale ha sede la start-up).

Potrebbero interessarti anche: Prime immagini delle Nothing ear (2): nel segno della continuità e Recensione Nothing Ear (1): fra le migliori cuffie True Wireless a 99 Euro