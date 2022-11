Nothing, l’azienda capitanata dal co-fondatore ed ex CEO di OnePlus Carl Pei, ha debuttato sul mercato lanciando le cuffie true wireless Nothing Ear (1) l’anno scorso e successivamente ha presentato il suo primo smartphone Nothing Phone (1) e più recentemente le cuffie Nothing Ear (stick). Ora sembra che sia in arrivo il successore delle cuffie Nothing Ear (1) visibili nell’immagine di copertina.

Le cuffie TWS Nothing Ear (2) potrebbero essere lanciate a dicembre

Secondo quanto affermato tramite Twitter dall’informatore SnoopyTech, il lancio delle cuffie Nothing Ear (2) sarebbe vicino. Secondo il leaker Nothing si starebbe preparando per lanciare le sue cuffie true wireless di seconda generazione a dicembre. Tuttavia, in risposta a uno dei commenti del post, l’informatore ammette che il lancio del prodotto potrebbe subire un ritardo e slittare fino all’inizio del 2023.

In un comunicato di ieri Nothing ha anche confermato che le sue cuffie Nothing Ear (stick) sono diventate completamente integrate anche nel suo sistema operativo, quindi i possessori di Nothing Phone (1) avranno il controllo completo delle cuffie dal pannello delle impostazioni rapide dello smartphone non appena il prodotto arriverà sugli scaffali dei negozi, mentre chi lo utilizzerà con altri smartphone dovrà accontentarsi dell’app Nothing X.

Questa integrazione è stata inizialmente implementata per le cuffie Nothing Ear (1) a settembre e l’estensione alle Nothing Ear (stick) suggerisce che il lancio delle Nothing Ear (2) potrebbe essere imminente.

