Per la terza volta nel giro di pochi giorni si torna a parlare di Nothing, la giovane start-up fondata da Carl Pei (ex OnePlus) salita alla ribalta grazie ad una capacità notevole di creare hype per i propri prodotti e alla perfetta riconoscibilità degli unici due lanciati finora: le cuffie true wireless Nothing ear (1) (di cui trovate a questo link la nostra recensione) e lo smartphone Nothing Phone (1), accomunati da un iconico gioco di trasparenze. Questa volta si parla di un prodotto inedito: le nuove cuffie true wireless Nothing ear (2), di cui sono appena trapelate le prime presunte immagini.

Nothing ear (2) nel segno della continuità: quali novità?

Una settimana fa vi avevamo segnalato lo spettacolare concept Nothing Head (1), tre giorni più tardi vi avevamo riportato una notizia nettamente meno piacevole: l’annunciato aumento di prezzo delle Nothing ear (1). Quest’oggi parliamo ancora di cuffie, ma di un modello nuovo e non frutto dell’immaginazione di qualche fan talentuoso.

Poco fa hanno fatto la loro comparsa in Rete le prime immagini di quelle che dovrebbero essere le nuove Nothing ear (2), che saranno chiamate a raccogliere l’eredità del primo iconico modello. Queste nuove cuffie non porteranno stravolgimenti di sorta: il nome le renderà sì riconoscibili, ma il design sarà essenzialmente ripreso dal modello di prima generazione, con l’iconica trasparenza che caratterizzerà sia le cuffie che la custodia di ricarica. Una piccola differenza estetica si può individuare nella scomparsa del logo di Nothing dalle cuffie, sostituito dalla sola dicitura “ear (2)”. Date un’occhiata qui sotto.

Previous Next Fullscreen

Allo stato attuale, purtroppo, non si conoscono dettagli né in merito alla dotazione hardware delle nuove Nothing ear (2) né in relazione al loro possibile periodo di lancio. Rimanendo in casa Nothing, comunque, vi ricordiamo l’appuntamento del prossimo 26 ottobre, quando verranno annunciate le nuove cuffie Nothing Ear (Stick).

Potrebbe interessarti anche: Recensione Nothing Phone (1)

In copertina Nothing ear (1)