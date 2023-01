I display AMOLED, non sono una novità per Garmin, nonostante siano ancora oggi relegati a una cerchia di dispositivi più vicini al mondo degli smartwatch che degli sportwatch, seppur con qualche esclusione. Ma tale privilegio, per tanti motivi, sembrerebbe destinato a decadere, e a quanto pare a riguardare perfino dispositivi come i Forerunner 265, futuri sportwatch di fascia medio-bassa del produttore. Si tratta di indiscrezioni, intendiamoci, tuttavia corroborate da un paio di scatti che fanno ben sperare.

Garmin Forerunner 265 con schermo AMOLED, forse

La scorsa primavera Garmin rinnovava la famiglia Forerunner con i 255 e 955, sportwatch veri e propri che, nonostante le diverse novità introdotte, si presentavano ancora con i classici schermi MiP riflettenti, pannelli poco energivori, ben visibili sotto il sole ma con una resa decisamente inferiore per qualità rispetto agli AMOLED. Quest’ultima tecnologia, fra i dispositivi del produttore statunitense, la troviamo nei Venu (in copertina Venu 2 Plus), ma anche nella serie epix. Il resto della gamma monta ancora i suddetti, compresi i più pregiati Fenix 7, il che fa sorgere qualche dubbio in merito alle ipotesi che stanno circolando sul web.

Questa premessa per chiarire un momento le cose in merito a un eventuale Garmin Forerunner 265 con display AMOLED. Considerando che i modelli più costosi montano ancora pannelli MiP, e che tendenzialmente tale tecnologia richiede costi maggiori, una scelta del genere risulterebbe strana. E sì, la serie Venu (che monta display AMOLED) è nella fascia medio-bassa del produttore, ma c’è da dire pure che si posiziona su un reparto differente rispetto agli sportwatch veri e propri.

Quindi bene la novità, ma le immagini che vedete qui sopra, da cui arriva il tutto sono da prendere con le pinze alla luce di quanto scritto e dell’assenza di altre conferme. Sono delle fotografie condivise mesi fa da the5krunner, che non trovano riscontro nei nuovi documenti arrivati alla FCC che lasciano intendere il prossimo arrivo di un nuovo orologio sportivo di casa Garmin.

Conferme o smentite arriveranno tuttavia di qui a breve, qualche indicazione ce la forniranno anche i prossimi smartwatch dell’azienda ad arrivare, magari i nuovi Fenix, che non escludiamo abbraccino tale tecnologia, decisamente più probabile sia per fascia di prezzo che per tipologia di prodotto, da sempre prima famiglia a introdurre le principali novità che, in alcuni casi, arriveranno poi sugli altri Garmin più economici.

