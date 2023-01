MSI, marchio leader mondiale di computer portatili, è conosciuto per avere a catalogo una vasta gamma di notebook per tutti i gusti e tutte le tasche, soprattutto per chi è appassionato di gaming. Al CES 2023 di Las Vegas ha presentato la sua nuovissima e completa linea di computer portatili dotati delle più recenti GPU NVIDIA GeForce RTX 40 e di processori Intel Core HX di 13ª generazione. In questo articolo vediamo tutte le novità della casa taiwanese.

La partnership con NVIDIA fa felici i creatori di contenuti

I più recenti laptop MSI sono alimentati dall’efficientissima architettura NVIDIA Ada Lovelace, che consente un salto di qualità nelle prestazioni grazie a DLSS 3 basato sull’intelligenza artificiale e alla possibilità di creare mondi virtuali realistici con il pieno supporto al ray-tracing. Inoltre, la suite di tecnologie Max-Q ottimizza le prestazioni del sistema, l’alimentazione, la durata della batteria e l’acustica per ottenere la massima efficienza. Grazie all’incremento della potenza, otto dei nuovi laptop MSI sono certificati NVIDIA Studio, non soltanto nella serie Content Creation, ma anche nelle serie Gaming e Business and Productivity.

I nuovi notebook sono pensati anche per i creatori che lavorano col mondo 3D, che hanno la possibilità di accedere a NVIDIA Omniverse, una piattaforma compatibile con RTX e AI che collega i flussi di lavoro 3D, sostituendo le pipeline grafiche lineari con la creazione in live-sync in modo da garantire un lavoro più rapido e semplice agli artisti.

Con il supporto delle tecnologie NVIDIA Studio per i creatori, i laptop con GPU NVIDIA RTX beneficiano delle ottimizzazioni RTX in oltre 110 app di grafica, dei driver NVIDIA Studio per i massimi livelli di stabilità e prestazioni nelle app creative e degli esclusivi strumenti NVIDIA per creativi basati sull’intelligenza artificiale: Canvas, Broadcast e RTX Remix. I laptop delle serie MSI Stealth, Creator Z e Prestige sono forniti con NVIDIA Broadcast preinstallato, che trasforma qualsiasi stanza in uno studio domestico grazie alla potenza dell’intelligenza artificiale.

Tutti i nuovi laptop MSI sono dotati dei nuovissimi processori Intel di 13ª generazione, con un aumento delle prestazioni complessive fino al 45% grazie all’incremento del numero di core e all’utilizzo della frequenza turbo.

MSI Titan GT, Raider GE e Vector GP: per chi non rinuncia alla potenza

I pluripremiati Titan GT e Raider GE sono dotati di un processore i9-13980HX di ultima generazione e di una GPU GeForce RTX 4090 Laptop con l’esclusiva tecnologia MSI OverBoost Ultra, che riuscirebbe a spingere i processori e la grafica a 250W di potenza totale o a sostenere una frequenza di 5,2 GHz su 8 core di tipologia P a seconda del carico di lavoro.

Oltre alle incredibili prestazioni, Titan GT e Raider GE sono dotati di un display di alta qualità in grado di offrire un’esperienza visiva immersiva. Titan GT è dotato del primo display al mondo con tecnologia Mini LED con risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento di 144 Hz, con oltre 1.000 nit di luminosità di picco e più di 1.000 zone di regolazione locale, mentre Raider GE è dotato di un display 16:10 con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento di 240 Hz.

La serie Raider GE è inoltre carrozzata nuovo telaio con una fascia luminosa con una matrice aggiornata rispetto al passato. Anche la serie Vector GP ha subito un restiling nel design, con un profilo meno ingombrante e minimalista. Nonostante la ‘cura dimagrante’, è in grado di esibire prestazioni di alto livello, diventando la scelta perfetta per chiunque desideri un notebook potente ma dal design pulito e stiloso.

MSI Stealth: sottili e potenti per tutte le esigenze

La serie Stealth, conosciuta per spessori ridotti e tanta potenza, si arricchisce di una gamma completa per tutti i gusti da 14, 15, 16 e 17 pollici. In particolare, sono stati presentati i nuovi Stealth 14 Studio e Stealth 16 Studio, entrambi caratterizzati da un corpo in lega di magnesio e alluminio che garantisce uno chassis sottile e leggero. Lo Stealth 14 Studio è dotato del design termico MSI Vapor Chamber, che lo rende il portatile da gioco da 14 pollici più potente ed efficiente mai creato dalla casa. Il modello più grande, Stealth 16 Studio, è dotato di un sistema audio trilaterale a 6 altoparlanti Dynaudio che garantirebbe un’esperienza di intrattenimento estremamente coinvolgente. I nuovi modelli non mancano di offrire prestazioni di altissimo livello grazie alla certificazione NVIDIA Studio, che contribuisce a soddisfare diverse esigenze sia per chi gioca sia per chi crea contenuti.

MSI Cyborg, Pulse, Katana e Sword: ampia scelta per i giocatori

MSI aggiunge un nuovo modello alla sua già vasta line-up di notebook da gaming. Si tratta del nuovo MSI Cyborg 15. È caratterizzato da un futuristico design traslucido dello chassis, attraverso il quale è possibile vedere le parti meccaniche ed elettriche interne del dispositivo. Con il suo corpo sottile e leggero e il design ispirato al genere cyberpunk, Cyborg 15 è la scelta perfetta per coloro che vogliono una macchina dal design esclusivo e che si lasci ammirare.

Oltre al lancio del nuovo modello Cyborg, MSI ha anche aggiornato le serie da gioco più vendute degli ultimi anni, Katana, Sword e Pulse, con GPU e processori di ultima generazione per garantire prestazioni di gioco migliori e al passo coi tempi. Inoltre, le serie Pulse, Katana e Sword sono ora disponibili con interruttore rapido MUX. Prevista anche la possibilità di passare facilmente dalla modalità grafica ibrida a quella discreta tramite il software in dotazione MSI Center.

MSI Creator Z: i notebook per i creatori di contenuti

Lo splendido chassis realizzato con tecnologia CNC non è l’unico punto di forza della serie destinata ai creatori di contenuti, ma da oggi anche le prestazioni della serie Creator Z sono a un altro livello. I due modelli Creator Z17 HX Studio e Creator Z16 HX Studio sono equipaggiati dai processori Intel della serie HX di 13ª generazione e sono certificati NVIDIA Studio. Grazie al design termico Vapor Chamber Cooler, la serie Creator Z può essere annoverata tra le migliori soluzioni disponibili per potenza, efficienza e design per tutti i content creator.

La novità assoluta è il supporto alla MSI Pen 2. La pluripremiata penna dell’azienda utilizza la più recente tecnologia MPP2.6, con 4096 livelli di pressione e un feedback aptico, che – a detta della casa – farebbe sembrare la scrittura su carta reale.

MSI Prestige: i notebook sottili e potenti per tutti

Anche la popolare serie Prestige ha subito vari aggiornamenti delle componenti interne. I nuovi Prestige 14 Evo e Prestige 16 Evo supportano fino al più recente processore Intel Core i7 serie H, che garantirebbe un’esperienza fluida per tutte le operazioni quotidiane. Il modello più carrozzato, Prestige 16 Studio, è dotato di GPU GeForce RTX 40 Series Laptop ed è certificato NVIDIA Studio, promettendo una produttività più efficace per tutti coloro che hanno necessità di massima affidabilità sul lavoro.

C’è un nuovo nato nella serie Prestige. Si tratta del nuovissimo Prestige 13 Evo da 13 pollici che si candida come il laptop più leggero dell’intera serie MSI; essendo costruito in lega di alluminio e magnesio riesce ad avere un peso di soli 990 grammi. Nonostante il peso contenuto, il Prestige 13 Evo è dotato di una grande batteria da 75 Whrs, in grado di durare fino a 15 ore di utilizzo.

La serie Modern si rinnova anche con nuove opzioni di colore, essendo offerta nelle colorazioni star blue e beige rose per soddisfare i gusti di tutti.

Qualora vogliate leggere le specifiche tecniche complete di tutti i prodotti presentati, vi consigliamo di recarvi sul sito ufficiale di MSI da questo link.

Insomma. MSI ne ha per tutti i gusti e per tutte le tasche, candidandosi a diventare uno dei produttori più prolifici dell’edizione di quest’anno del CES.

