A quanto pare Dell vuole giocarsela da protagonista al CES 2023. Se ieri vi abbiamo parlato dei nuovi monitor e prodotti futuristici Concept Nyx, oggi è il turno dei portatili da gioco Alienware, che si rifanno il look e uno di essi offrirà addirittura un enorme schermo da 18 pollici. Si tratta di quattro nuovi notebook gaming chiamati m18, m16, x16 e x14 R2. Presentato anche un monitor da gaming con l’incredibile frequenza di aggiornamento di 500 Hz. In questo articolo scopriamo tutti i dettagli dei prodotti appena annunciati.

Alienware x16, il modello premium dalle prestazioni straordinarie

Uno dei modelli più interessanti è l’Alienware x16, una via di mezzo tra gli attuali modelli x17 R2 e x15 R2, caratterizzato da un nuovo design Legend 3 e da una particolare colorazione Lunar Silver. Per quanto riguarda il display, si tratta di un pannello da 16 pollici (che ritorna su un portatile da gaming dal 2004) con un rapporto di aspetto 16:10 con una nuova risoluzione QHD+ con frequenza di aggiornamento di 240 Hz.

Il cuore del notebook è affidato ai nuovi processori Intel di 13ª generazione coadiuvati dalla GPU NVIDIA RTX 4090 in versione mobile appena presentata. Tuttavia l’aggiornamento più evidente risiede nel touchpad di precisione compatibile con il software proprietario AlienFX. Più grande del 15% rispetto a quello del modello da 17,3 pollici, i touchpad RGB erano una caratteristica di spicco al momento del lancio della Serie X, ma solo le configurazioni di fascia alta. Abbandonata nel secondo aggiornamento, questa caratteristica sembra tornare nel 2023, anche se non è ancora noto se tutti i modelli offriranno questa possibilità.

L’Alienware x16 può contare anche su una qualità audio superiore alla media, avendo a disposizione ben sei altoparlanti, tra cui due tweeter e un doppio woofer anche per le gamme basse, tutti supportati dalla certificazione Dolby.

La prima serie di portatili x16 di fascia alta sarà lanciata nel primo trimestre del 2023 con configurazioni Intel e NVIDIA con un prezzo di 3.099 dollari (2.921 euro circa al cambio attuale). I modelli entry level saranno disponibili in seguito con prezzi a partire da 2.149,99 dollari (2.026 euro circa).

Alienware M16, il 16 pollici con potenza da vendere

Per tutti coloro che non vogliono affrontare una spesa importante per godere di un’estetica premium, Alienware M16 porta la robusta e potente serie M in un nuovo form factor nel 2023. Si tratta del prodotto intermedio della line-up di Dell con un display 16 pollici, processori Intel di 13a generazione o, in alternativa, AMD Ryzen di ultima generazione e GPU NVIDIA GeForce RTX / AMD Radeon di ultimissima generazione. L’aggiornamento non riguarda, però, solo le dimensioni: sotto il cofano ci sono alcuni significativi miglioramenti che dovrebbero garantire prestazioni in abbondanza per tutti gli utilizzi.

La pasta termica Element 31 di Alienware è ora applicata sia alla CPU che alla GPU per favorire una migliore dissipazione del calore, con entrambi i componenti coperti da una camera di vapore più grande per contenere le temperature. Con quattro ventole ultrasottili nello chassis, Dell stima di aver aumentato il flusso d’aria interno di quasi il 25%. L’M16 sarà inoltre fornito con RAM DDR5 sostituibile dall’utente e con configurazioni fino a quattro SSD M.2, per un massimo di 9 TB di spazio di archiviazione.

Come detto, si tratta di un display da 16 pollici, con un rapporto d’aspetto 16:10 e una risoluzione QHD+ con frequenze di aggiornamento di 165Hz o 240Hz in base alla configurazione scelta. Per gli utenti più esigenti M16 vanta anche un’impressionante opzione a 480 Hz, anche se il prezzo non è ancora stato rivelato. Sono presenti anche una nuova webcam FHD, una cerniera migliorata e una tastiera meccanica con switch Cherry MX a bassissimo profilo.

L’Alienware M16 sarà lanciato in configurazioni di fascia alta nel primo trimestre del 2023, a partire da 2.599 dollari (2.450 euro circa). Seguiranno poi le opzioni più economiche, con prezzi entry-level a partire da 1.899 dollari (1790 euro circa).

Alienware M18, il fratello con lo schermo più grande

Alienware M18 è molto simile al fratello minore M16, ma segna il primo passo di Dell nel voler superare il precedente formato da 17,3 pollici. Si tratta, infatti, di un’enorme macchina da 18 pollici che, a fronte della sua imponenza, può contare su un’incredibile potenza ed efficienza. Sotto il cofano si trovano gli stessi componenti dell’M16, con molto più spazio affinché la macchina dissipi meglio il calore e rimanga sempre fredda.

L’unica altra differenza tra i due modelli sembra essere la disponibilità minore di tastiere, con due opzioni anziché tre, eliminando la versione economica con RGB a singola zona di illuminazione.

Anche in questo caso, l’Alienware M18 sarà lanciato in configurazioni Intel e NVIDIA di fascia alta nel primo trimestre, a partire da 2.899 dollari (2.732 euro circa). Successivamente saranno disponibili versioni più economiche a partire da 2.099 dollari (1.978 euro circa).

Alienware x14 R2, la versione più piccola con tanta potenza

L’anno scorso Dell ha presentato l’Alienware x14, un portatile da gioco estremamente sottile con lo stesso design elegante dei suoi fratelli maggiori, ma con un peso minore. Al CES 2023 è stata presentata la nuova versione, che offre lo stesso form factor ridotto facendo particolare attenzione al raffreddamento interno. Come nei modelli più grandi, la pasta termica Element 31 è ora utilizzata sia per la CPU che per la GPU, anche se l’x14 R2 offre questo valore aggiunto solo nelle configurazioni più costose.

Tuttavia le versioni “base” di x14 R2 impiegano quello che Alienware chiama controllo “Smart Fan“, che permette alle singole ventole interne di funzionare in modo indipendente, a velocità diverse, in base alle letture dei sensori posti all’interno della macchina.

Sebbene l’x14 non sia equipaggiato dalle schede grafiche più potenti in circolazione per una questione di spazio, si tratta di una soluzione efficace che dovrebbe garantire una efficienza maggiore.

Dell ha anche migliorato la qualità audio dell’x14, offrendo la certificazione Dolby Atmos su tutti i modelli, e ha migliorato anche la qualità del display da 14 pollici, offrendo anche la risoluzione QHD+ con rapporto 16:10. I processori Intel di 13a generazione sono disponibili anche in questo modello, anche se al momento non sono state rilasciate informazioni né su un’eventuale opzione AMD né sulle varie opzioni per la grafica GeForce RTX.

L’Alienware x14 R2 sarà lanciato con specifiche Intel e NVIDIA entry-level a 1.799 dollari (1.696 euro circa) nel primo trimestre dell’anno.

Dell G15 e G16, i notebook da gaming per tutti

Di solito la divisione Alienware di Dell riceve la maggior parte dell’attenzione quando si tratta di notebook per giocare. Grazie al loro design rinnovato i nuovi Dell G15 e G16 dimostrano che non è necessario spendere ingenti somme di denaro per avere un sistema affidabile e dall’aspetto moderno. I due modelli puntano molto sull’estetica e sono disponibili in accattivanti varianti di colore, con tonalità retrò di arancione e blu abbinate a metalli pregiati, che saranno sicuramente apprezzate da chi apprezza l’estetica pop anni ’80. Entrambe sono dotate del tasto G-mode, di esclusivi tasti macro per le funzioni di gioco e di tasti audio per migliorare l’esperienza durante il gioco. G15 offre opzioni per la tastiera RGB a una o quattro zone con tastierino numerico, mentre G16 offre opzioni per la tastiera RGB a una zona e Cherry MX adatti a ogni tipologia di utente.

Guardando sotto il cofano, G15 e G16 grazie alla più recente tecnologia Intel, AMD e NVIDIA riescono a supportare anche i giochi più impegnativi. Inoltre, per la prima volta, la serie G riceve il sistema di raffreddamento Vapor Chamber Cooling e l’interfaccia termica Element 31 di ispirazione Alienware. Entrambi i dispositivi sono dotati del nuovo Alienware Command Center per la massima personalizzazione del gioco.

I due modelli saranno disponibili al pubblico in primavera con prezzi a partire da 849 dollari (800 euro circa) per Dell G15 e a partire da 1.499 dollari (1.400 euro circa) per Dell G16.

Il monitor Alienware con frequenza di aggiornamento di 500 Hz

Chi è alla ricerca di un’esperienza di gioco senza perdita di dettagli potrebbe essere interessato all’ultimo monitor dell’azienda Alienware 500Hz Gaming Monitor. Si tratta del primo monitor da gaming della casa con display Full HD da 24,5 pollici e una frequenza di aggiornamento nativa di ben 480 Hz, con overclock a 500 Hz e un contrast ratio di 1.000:1.

Dispone di un pannello IPS, certificato come compatibile con G-Sync di NVIDIA e con una copertura del colore sRGB del 99% e VESA DisplayHDR 400, che dovrebbe contribuire a fornire colori accurati e immagini vivaci con angoli di visione più ampi. In questo modello è stata aggiunta anche la funzione ComfortView Plus, certificata TUV, che dovrebbe aiutare a visualizzare colori fedeli e a ridurre la luce blu.

Il tempo di risposta GtG è di 0,5ms e contribuirebbe a ridurre al minimo la sfocatura e l’effetto fantasma, offrendo al contempo una latenza ultra-ridotta, per la felicità di tutti quei giocatori competitivi che sono alla ricerca di un vantaggio sugli avversari. Inclusa anche la tecnologia Reflex Analyzer di NVIDIA, che dovrebbe aiutare a comprendere meglio la latenza del sistema e le prestazioni del PC.

Per quanto riguarda la connettività è dotato di due connettori HDMI 2.1, di un DisplayPort 1.4, di quattro USB 3.2 Gen1, di un jack per le cuffie e di una porta line-out per l’audio.

Sfortunatamente, non ci sono indicazioni definitive sul prezzo del monitor, ma il suo lancio sarebbe previsto nel primo trimestre del 2023.

