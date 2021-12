Negli ultimi anni le novità nel mondo del gaming non sono mancate ma ce n’è una che ha riscritto il modo in cui si pensa al rapporto tra prestazioni e resa grafica, è la tecnologia DLSS di NVIDIA. Diciamoci la verità, se non si gioca a titoli eSport, tutti vogliamo giocare al massimo dei dettagli con RTX attivo ad alta risoluzione e magari anche con un buon frame rate.

Sono poche le schede video che possono permettersi una cosa del genere, le GeForce RTX 3080 e le GeForce RTX 3090 ci riescono di sicuro ma anche loro, per superare i limiti della risoluzione 4K e magari spingersi verso il gaming in 8K, hanno bisogno dell’aiuto del DLSS. Se su un PC custom il DLSS serve per raggiungere le proprie preferenze in termini di resa visiva, su un notebook che ha meno potenza a disposizione, il DLSS è un must have.

Cos’è il DLSS e come funziona

Prima ancora di partire con il concetto di DLSS è il caso di sottolineare perché è nata l’esigenza del DLSS. Tantissimi gamer in giro per il mondo hanno alzato di tantissimo le loro aspettative per i titoli next gen, vogliono giocarli a risoluzioni elevatissime come il WQHD o il 4K e vogliono farlo con dettagli al massimo ed in particolare con Ray tracing attivo.

Dal punto di vista tecnico, il Ray tracing è una tecnica che calcola il percorso fatto dalla luce seguendo i raggi e l’interazione con le superfici cercando di replicare esattamente ciò che avviene nel mondo reale quando un raggio di luce percorre la sua strada e viene interrotto da un oggetto. Ovviamente, il materiale che ostacola il raggio cambierà di conseguenza anche la reazione, ci sono materiali che riflettono la luce, altri che ne causano perdita di intensità, altri che la inglobano e così via.

Riuscire a gestire questo tipo di calcolo così simile alla realtà pone le basi al fotorealismo e ad un livello di simulazione della realtà decisamente più immersivo rispetto ad altri riti di rendering come quello classico di rasterizzazzione. Il Ray tracing, in senso stretto, è un processo decisamente pesante da elaborare per le macchine consumer ma è indispensabile per raggiungere la miglior esperienza di gioco in termini di grafica e fotorealismo.

Come detto, questo tipo di calcolo in real time è decisamente complesso da eseguire ed è per questo che NVIDIA ha sviluppato le sue schede grafiche GeForce RTX con RT Core e Tensor Core. Gli RTX Core si occupano del Ray tracing mentre i Tensor Core sono occupano dell’intelligenza artificiale necessaria per il DLSS.

Il Deep Learning Super Sampling (DLSS) è una tecnica di rendering assistita da Intelligenza Artificiale (AI) in grado di migliorare sensibilmente il frame rate di un titolo senza rinunciare a Ray tracing e dettagli massimi. Si tratta di un processo molto complicato, con i Tensor Core di seconda generazione le schede grafiche per notebook NVIDIA GeForce RTX sono in grado girare di un gioco ad alta risoluzione con dettagli maxati e Ray tracing aumentando considerevolmente il numero di FPS a disposizione grazie ad un rendering AI di una risoluzione più bassa.

Riassumendo, il DLSS renderizza immagini a risoluzioni inferiori e le ricostruisce tramite Intelligenza Artificiale ad una risoluzione più alta. NVIDIA ha allenato un sistema di machine learning con immagini a bassa risoluzioni e movimenti degli engine dei giochi, il modello AI prevede i movimenti che potrebbe fare il player e che frame dovrebbe esserci in quel punto lì.

Questo processo di rendering a risoluzione più bassa con un massiccio supporto di AI attraverso i Tensor Core va a scaricare dalla potenza bruta della GPU parecchio carico di lavoro, in questo modo si potrà giocare a risoluzioni più elevate, con dettagli massimi ed anche il pensatissimo Ray tracing con un’esperienza decisamente soddisfacente.

Il DLSS è fondamentale per i notebook – MSI

Se su un PC desktop, il DLSS può essere utilizzato per raggiungere o un altissimo numero di fsp in giochi tripla A o magari per giocarli tutti maxati con RTX attivo a risoluzioni assurde, su un notebook il DLSS è decisamente più interessante. I notebook, per motivi fisici e di spazio, devono tenere a bada le temperature e i consumi, hanno bisogno di sfruttare in maniera ottimizzata tutte le risorse a disposizione.

Prendiamo ad esempio un MSI GE66 Raider, un notebook gaming da sogno grazie ad un design curato e migliorato sotto tantissimi punti di vista senza perdere di vista il bilanciamento tra hardware, prestazioni e temperature. Il processore è un Intel Core i7-11800H di undicesima generazione con scheda grafica GeForce RTX 3070 con RTX e DLSS.

La base hardware è importantissima e si completa con ben 32 GB di RAM espandibili e 2 TB di SSD espandibili, c’è anche il sistema di raffreddamento Cooler Boost Trinity+ con tripla ventola e 7 heatpipe ad essere decisamente incisivo per tenere a bada un notebook dalle prestazioni così spinte. Il display è quasi completamente borderless, è un IPS a 240 Hz da 15.6 pollici con risoluzione QHD.

Si tratta di una macchina estremamente potente, già in grado di far girare tutti i titoli con dettagli massimi e ray tracing ma per chi vuole sfruttare ogni singolo Hz di quel pannello QHD, è il caso di attivare il DLSS per raggiungere più di 240 fps nei titoli eSport e raggiungere il numero più alto possibile di fps nei tripla A con RTX attivo e dettagli massimo ad una risoluzione decisamente elevata, un QHD su un 15,6″ crea una densità di pixel assurda.

MSI GE66 Raider Core i7 + GeForce RTX 3070 disponibile a 2799 Euro su Amazon Italia

Tra le altre cose il DLSS propone circa 3 modalità per settare al meglio il rendering AI e ricevere la miglior qualità visiva possibile. Con la modalità Qualità, il rapporto tra grafica e prestazioni penderà più verso la grafica, solitamente la modalità Bilanciato è quella preferibile per qualità grafica e fps generati mentre la modalità Prestazioni è per chi cerca ad ogni costo il numero maggiore di fps.

Perché dovresti puntare ad una GeForce RTX con DLSS

Prima di tutto, il DLSS apre una nuova era del gaming con una generazione di gamer che non si affideranno solo alla potenza bruta di una scheda grafica ma che troveranno la miglior esperienza di gioco grazie all’Intelligenza Artificiale. Non si tratta solo di un numero maggiore di fps ma anche di tenuta futura del notebook o del pc con GeForce RTX con DLSS, l’Intelligenza Artificiale fa passi da gigante ed NVIDIA attraverso un semplice update driver può rendere le sue GeForce RTX sempre più intelligenti con Tensor Core e più potenti con RT Core. Se si pensa che l’ultima versione del DLSS, la 2.3 ha migliorato ancora di più la resa grafica eliminando piccoli artefatti, è facile pensare ad un futuro roseo per questa tecnologia.

Al netto degli aggiornamenti driver e del miglioramento AI va considerato che nel tempo le specifiche minime per far girare un titolo in maniera ottimale si alzano sempre di più ed il DLSS è un vero e proprio asso nella manica per rallentare l’obsolescenza delle componenti che, anche se non è bella, prima o poi arriva per tutti.

Il DLSS può essere considerato il game changer di questi anni nel mondo del gaming, NVIDIA con il DLSS ha permesso non solo al Ray tracing di diventare un nuovo standard da puntare senza far crollare le prestazioni in gioco ma ha anche reso il gaming mobile, quello da notebook, qualcosa di realmente fattibile con qualsiasi titolo, con qualsiasi settaggio, con Ray tracing e un numero di fps sempre soddisfacente.

Parlare di quanto il DLSS migliora le prestazioni, ormai nel 2022, è superfluo con più di 100 giochi di ogni tipo con supporto al DLSS. Il boost varia da titolo a titolo ma si parla sempre di un 40% di boost fino ad arrivare a picchi del 200% di boost delle prestazioni, sono numeri allucinanti. Si può già parlare di un settaggio che è lecito aspettarsi in ogni titolo in arrivo in futuro, avere il DLSS da quella sicurezza in più in termini di resa grafica e di prestazioni che un gamer cerca da tempo.

Che sia su notebook o su PC, il DLSS di NVIDIA è un must have. A scanso di equivoci e non dovrebbe nemmeno essere il caso di sottolinearlo, per avere il DLSS si deve necessariamente rispettare un singolo requisito minimo, avere una scheda grafica GeForce RTX sia su notebook che su PC. La tecnologia che sta cambiando il mondo del gaming è esclusiva di NVIDIA, solo un colosso poteva tirar fuori un coniglio dal cilindro così entusiasmante.

