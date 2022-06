La dodicesima generazione di processori Intel è arrivata anche per i notebook senza una scheda video dedicata. Si tratta di prodotti da ufficio, da studio, per chi necessita di tanta potenza di calcolo sotto il profilo della CPU e molto meno per la GPU. In parole povere, gli Intel Core 12 gen stanno arrivando sui notebook validi un po’ per tutto, esattamente come questo MSI Prestige 14 Evo.

MSI Prestige 14 Evo design

Costruito benissimo, elegante e concreto. MSI Prestige 14 Evo è tanto semplice quanto efficace. Aprendolo la tastiera si rialza quel tanto che basta per rendere molto più comoda la scrittura e allo stesso tempo permette l’ingresso agevolato per l’aria fresca. Concreto anche nei metodi di sblocco, c’è il sensore di impronte digitali ed anche il riconoscimento facciale per Windows Hello (webcam 720p).

Il design elegante e sottile non rinuncia ad un buon numero di porte: 2 Thunderbolt USB-C, 1USB-A 3.2 Gen1, lettore MicroSD e Jack audio combo. Una buona dotazione di porte che certifica la valida disposizione interna. Smontandolo è facile constatare che è stato fatto un buon lavoro per tenere a bada il processore Intel Core i7 1280P.

Si smonta in due minuti ma non è possibile aggiornare la RAM, solo il modulo SSD M.2 e la scheda Wi-Fi possono essere aggiornati. Per quanto riguarda la dissipazione ci sono 2 heat pipe di ottima qualità, un singolo radiatore con una singola ventola ma l’airflow è ben veicolato, la possibilità di tenerlo rialzato dalle superfici è importantissima.

MSI Prestige 14 Evo tastiera e trackpad

La tastiera di questo MSI Prestige 14 Evo è migliorata tanto. Scrivere testi lunghi con questo notebook è molto piacevole, ha un look estetico elegante ed un grip sul keycaps più che valido. I tasti sono ben distanziati, la loro costruzione è solida. La battitura veloce è garantita dalla corsa fluida, anche la stabilità della tastiera contribuisce a rendere la digitazione indolore. Il rimbalzo è rapido, la pressione da effettuare non è eccessiva, tutto questo aumenta il piacere di scrittura.

Stesse sensazioni anche per il trackpad che è grande, scorrevole e dal sound che ti fa capire che è di qualità. Porta sempre a casa il lavoro ed è comodissimo da utilizzare anche per le gesture, accompagna alla grande la tastiera.

MSI Prestige 14 Evo display e audio

MSI Prestige 14 Evo punta su un formato ottimo per la produttività, i 14″ con risoluzione FullHD e finitura opaca sono semplicemente ottimi. Il display è comunque piacevole, ha una riproduzione dei colori vivace ed adatta al consumo di contenuti multimediali da Netflix o Amazon Prime Video. La luminosità massima si spinge fino a 300 nit, MSI su altri prodotti ci ha abituato ad altro ma grazie alla combo di trattamento antiriflesso e degli angoli di visuale validi, si legge in maniera onesta in buona parte delle condizioni di luce.

Sono due gli speaker di sistema ottimizzati DTS che provano a restituire il classico effetto stereo con buoni risultati, c’è da ammettere che almeno gli alti si fanno sentire, solo i medi sono un po’ impastati e e con grande sorpresa, anche i bassi rispondono presente.

MSI Prestige 14 Evo scheda tecnica

MSI Prestige 14 Evo integra il nuovo processore Intel Core i7 1280P con ben 14 core (6 P core e 8 E core) e 20 thread, base clock 3.6 GHz e max a 4.8 GHz TDP 28 W (ma va oltre i 68 W) e architettura Intel 7. Ecco le specifiche tecniche di MSI Prestige 14 Evo:

Processore Intel Core i7 1280P 14 core 20 thread, 3.6 GHz max 4.8 GHz

16 GB RAM LPDDR4

1 TB PCIe SSD NVMe PCIe 4.0

Display 14″ opaco FHD IPS

2 speakers

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

USB-A 3.2 Gen 2

2 USB-C 3.2 Gen 2 (Thunderbol)

1 MicroSD

Jack audio 3,5 mm combo

Batteria 52 Wh

Webcam 720p

MSI Prestige 14 Evo prestazioni

Il nuovo Intel Core i7 di 12 generazione si conferma una bomba. Enorme il salto generazionale rispetto alla precedente generazione, oggi con il processore Intel Core i7 1280P si hanno a disposizione ben 14 core di cui 6 performance core e 8 efficient core per un totale di 20 thread ed anche la Intel smart cache migliora passando a 24 MB, la dodicesima generazione di processori Intel si conferma tantissima roba.

MSI Prestige 14 Evo con Windows 11 funziona benissimo grazie al thread director che distribuisce il carico di lavoro tra e core e p core, nella vita di tutti i giorni, è un notebook che si presta benissimo al lavoro anche particolarmente inteso, allo studio e qualsiasi altra operazione. Il gaming resta escluso anche se qualcosina con la scheda integrata Intel si riesce a fare ma non è un portatile dedicato al gaming, vi consigliamo di dare uno sguardo alla recensione di MSI Stealth 15m che ha una configurazione simile a questo Prestige 14 Evo ma che è accompagnato da una RTX 3060 perfetta per il gaming.

In realtà è consigliato dare uno sguardo alla recensione di MSI Stealth 15m anche per chi vuole conoscere i benchmark di questo Prestige 14 Evo (escludendo quelli per la GPU). Hanno lo stesso processore che abbiamo già analizzato nel dettaglio e i benchmark di questo Prestige 14 Evo sono più bassi di Stealth 15m solo del 7-12 % in base al benchmark. Il motivo è semplice, Stealth 15m costa di più ed è pensato per il gaming estremo, questo Prestige 14 Evo è un notebook per la vita di tutti i giorni.

In ogni caso le prestazioni sono assolutamente ottime, Prestige 14 Evo è una macchina solidissima in grado di supportare qualsiasi tipo di operazione. Anche la creazione di contenuti che tanto va di moda è possibile, regge tranquillamente programmi come Premiere e Photoshop e grazie al Core i7 1280P fa meglio di parecchi suoi competitor nella stessa categoria prodotto.

Il segreto di questa solidità nelle prestazioni è nel sistema di dissipazione che permette al processore Core i7 di non superare mai i 95° che non sono pochi, per carità, ma che permettono comunque di gestire operazioni a lungo termine senza andare in surriscaldamento eccessivo. La ventola si sente ma dà realmente fastidio solo quando girano al massimo, durante un utilizzo quotidiano si sente poco o nulla.

MSI Prestige 14 Evo autonomia

MSI ha inserito una batteria adeguata in MSI Prestige 14 Evo, la capacità della batteria è da 52 Wh e grazie ai p core la durata della batteria è migliorata rispetto alla precedente generazione, è possibile chiudere la giornata lavorativa con qualche accorgimento. In 30 minuti l’alimentatore da 65 W riesce a ricaricare poco meno del 30%. In particolare con una luminosità del 60% ed un volume audio impostato al 60% MSI Prestige 14 Evo raggiunge questi risultati di autonomia reale:

MSI Prestige 14 Evo conclusioni

MSI Prestige 14 Evo è un bel notebook, la serie Prestige di MSi è da un po’ che si sta facendo apprezzare per il suo equilibrio generale e quest’anno grazie al boost di prestazioni della dodicesima generazione di processori Intel riesce a fare meglio anche per chi cerca qualcosa in più per quanto riguarda la potenza bruta.

Non ha nulla fuori posto, è ricco di funzionalità legate alla sicurezza con più metodi di sblocco biometrici, ha un design elegante e concreto, un buon numero di porte ed anche una durata della batteria migliorata grazie a dei profili energetici ben calibrati. Assolutamente non male anche il display da 14″ e audio stereo, bene anche sotto il profilo della personalizzazione di Windows 11 con poche ma buone aggiunte di MSI.

MSI Prestige 14 Evo al prezzo più basso disponibile online

Costicchia un po’ come tutti i notebook del 2022 che sono aumentati di prezzo ma fortunatamente anche le prestazioni fanno un grande passo in avanti. MSI Prestige 14 Evo, come intuibile dal nome è un notebook certificato Intel Evo, sinonimo di controllo qualitativo e prestazionale. La qualità si paga e questo MSI Prestige 14 Evo si trova in giro a partire da 1300 Euro ma sicuramente nel corso delle prossime settimane e mesi sarà oggetto di forti sconti, così come avvenuto in passato.

