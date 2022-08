Gli alimentatori per PC attuali sono progettati per sostenere picchi di potenza che superano le specifiche di potenza nominale per un breve periodo, ma con le GPU assetate di energia che stanno per arrivare sul mercato gestire i picchi di potenza potrebbe diventare problematico, poiché i rapporti suggeriscono che le schede grafiche di nuova generazione assorbiranno il doppio di energia rispetto a quelle della generazione attuale.

In quest’ottica MSI ha presentato l’alimentatore MEG Ai1300P PCIE5, il primo al mondo completamente conforme allo standard ATX 3.0 di Intel finalizzato a febbraio.

MSI presenta il primo alimentatore ATX 3.0 al mondo per supportare le nuove GPU

L’unità MEG Ai1300P PCIE5 è progettata per supportare le GPU di nuova generazione e può resistere a picchi di potenza di 2.600 W, inoltre introduce il nuovissimo connettore di alimentazione 12VHPWR a 16 pin che supporta fino a 600 W per singolo cavo.

Un picco di potenza di 2.600 W è il limite massimo che il nuovo alimentatore può gestire per meno di un millisecondo, ma quest’ultimo valore aumenta notevolmente per picchi di potenza inferiori. L’unità può sostenere un picco di potenza di 2.340 W per 1 ms, un picco di 2.080 W per 10 ms e un picco di 1.560 W per 100 ms. Lo standard ATX 3.0 fornisce anche livelli di efficienza e affidabilità migliorati e una tolleranza molto più elevata per i picchi di potenza.

L’alimentatore MEG Ai1300P PCIE5 di MSI è attualmente l’unico pienamente conforme allo standard ATX 3.0, ma la concorrenza non dovrebbe farsi attendere a lungo in vista del rilascio delle assetate GPU della serie 40 di NVIDIA e della serie Radeon RX 7000 di AMD.

