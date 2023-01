ASUS Republic of Games (ROG) inizia il 2023 con tante novità per la sua gamma di prodotti. In occasione dell’evento di lancio For Those Who Dare: Maxed Out, organizzato in parallelo all’apertura del CES 2023, ASUS ROG ha svelato alcune delle principali novità che arriveranno sul mercato nel corso dei prossimi mesi, andando a rinnovare in modo completo la gamma del brand.

Per il prossimo futuro, infatti, ASUS ROG può contare su tantissime novità per la sua gamma di notebook da gaming, vero e proprio punto di riferimento del settore. I nuovi prodotti di ASUS, inoltre, potranno contare sulle ultime novità in arrivo da AMD, con il supporto ai processori Ryzen con architettura Zen 4 e alle GPU Radeon RDNA 3, oltre che da Intel, con il supporto ai processori Core di 13° generazione, e NVIDIA, con le nuove GPU RTX 40 Series per laptop.

Tra le novità in arrivo non ci sono solo computer. ASUS ha presentato nuovi monitor da gaming di qualità assoluta, con la possibilità di arrivare fino a 540 Hz di refresh rate. Per massimizzare la velocità della connessione c’è anche il primo router quad-band con supporto al Wi-Fi 7. A completare la gamma di novità ci sono diversi nuovi accessori dedicati ai gamer. Andiamo a vedere, quindi, tutte le novità per la gamma ASUS ROG svelate in occasione del CES 2023.

ASUS ROG rinnova la sua gamma per il 2023: ecco tutte le novità

Il 2023 inizia con un’ondata di novità per ASUS ROG. Il brand, infatti, rinnova completamente la sua gamma con il lancio di tantissimi nuovi prodotti destinati a diventare un riferimento, in particolare del settore gaming, nel corso del 2023. I nuovi prodotti vengono mostrati in anteprima al CES 2023 e arriveranno poi sul mercato nel corso dei prossimi mesi.

Tra le novità in arrivo ci sono diversi nuovi notebook da gaming, pensati per sfruttare al massimo le CPU e le GPU di nuova generazione, anche con form factor “insoliti” come tablet Windows dedicati al gaming in mobilità. Non mancano tante novità per quanto riguarda mouse e tastiere, un nuovo router Wi-Fi 7 e diverse novità per la gamma monitor.

Notebook, convertibili e tablet per il gaming: ecco le novità di ASUS ROG

Diamo il via alla rassegna di novità della gamma ASUS ROG con i nuovi prodotti in arrivo per il settore dei notebook. Il brand ha annunciato il nuovo ROG Strix SCAR 18 (G834). Si tratta di un laptop che punta ad offrire un livello di performance tipico delle soluzioni desktop più avanzate, a partire dall’enorme Nebula Display da 18 pollici con risoluzione fino a QHD a 240 Hz. La nova serie ROG Strix SCAR arriverà sul mercato anche nelle varianti da 16 e 17 pollici.

Le versioni da 16 e 18 pollici del nuovo laptop potranno contare su processori fino a Intel Core i9-13980HX con 24 Core e 32 Thread. Per quanto riguarda la variante da 17 pollici, invece, troviamo il nuovo AMD Ryzen 9 con architettura Zen 4. Da segnalare, inoltre, che il taglio da 16 pollici del laptop potrà contare su di un display Mini LED QHD da 240 Hz.

A gestire il comparto grafico ci saranno le GPU NVIDIA GeForce RTX 40. Da segnalare anche un sistema di raffreddamento avanzato con un sistema a tre ventole per la dissipazione completa del calore. Tutta la serie Strix può contare sul supporto Dolby Atmos e sul sistema di cancellazione del rumore, per liminare i suoni di sottofondo durante le chiamate. Per quanto riguarda l’autonomia, troveremo batterie da 64 Wh o 90 Wh con caricatore USB-C da 100 W.

Tra le novità di casa ASUS ROG c’è spazio anche per il nuovo ROG Zephyrus G14. Il notebook punta a diventare il riferimento assoluto per il gaming in mobilità, grazie al suo display ROG Nebula HDR Mini LED QHD 165 Hz Pantone Validated da 14 pollici. A gestire al meglio le temperature c’è il nuovo sistema di raffreddamento avanzato, studiato per tenere sotto controllo le temperature di CPU e GPU. Per l’autonomia, invece, c’è una batteria da 76 Wh. La stessa serie di notebook arriva anche in una variante con 16 pollici (G16 e M16).

Tra le specifiche del ROG Zephyrus G16 troveremo i processori Intel Core di tredicesima generazione fino a Core i9-13900H e le GPU della serie NVIDIA RTX 40 per laptop fino a 120 W di TGP. Per il G14 ci sarà fino al Ryzen 9 con architettura Zen 4 mentre per la versione M16 ci sarà sempre la tredicesima generazione di Intel Core fino a i9-13900H e le GPU NVIDIA RTX 40 con un massimo di TGP fino a 145 W. Sia il G16 che l’M16 possono contare sul supporto Thunderbolt 4, display QHD Mini LED in 16:19 e batteria da 90 Wh.

Ad arricchire la gamma ASUS ROG in occasione del CES 2023 troviamo anche i nuovi prodotti della linea ROG Flow come X13 ed X16, due convertibili a 360° che puntano ad offrire prestazioni al top con la possibilità di scegliere tra quattro diverse configurazioni che coprono tutti gli orientamenti del display, tra tradizionale laptop fino al tablet, con le due parti del dispositivo che si chiudono.

Il ROG Flow X13 può contare su processori fino a AMD Ryzen 9 Zen 4 e GPU NVIDIA RTX 40 Series per laptop oltre che su di una batteria da 75 Wh. Il convertibile arriva in due versioni, una con display Nebula con display QHD e refresh rate di 165 Hz. C’è poi anche una variante Full HD con refresh rate di 120 Hz. Il display è Pantone Validated e include il supporto Dolby Vision, G-SYNC e la protezione del Corning Gorilla Glass DXC.

Per il modello X16, invece, troviamo processori fino a Intel Core fino a i9-13900H e GPU NVIDIA RTX 40 Series per Laptop. Questo modello ha un display in 16:10 con tecnologia Mini Led e fino a 1.024 zone di dimming, risoluzione QHD, refresh rate di 240 Hz e tempo di risposta di 3 ms. Il display è Pantone Validated. Da segnalare la presenza di una porta USB-C con Thunderbolt 4 e del nuovo sistema Tri-Fan per la gestione delle temperature.

In occasione del CES 2023 c’è spazio anche per il debutto del ROG Flow Z13. Si tratta del tablet da gaming di casa ASUS ROG che unisce i processori di tredicesima generazione Intel Core (fino al Core i9-13900H) alle GPU NVIDIA RTX Serie 40 per laptop. Il tablet propone un display da 13 pollici (si tratta di un Nebula da 13 pollici in 16:10 con pannello QHD a 165Hz) e presenta un peso complessivo di 1,1 chilogrammi con uno spessore di 12 mm. Si tratta di una soluzione davvero unica nel settore.

Da segnalare anche il supporto per GPU esterne XG Mobile oltre che la possibilità di sfruttare mouse, tastiera, controller e input di tipo touch per massimizzare l’esperienza d’uso. Il sistema di dissipazione del calore che unisce una camera di vapore con un sistema di dissipazione con metallo liquido consente di sfruttare al meglio l’hardware nonostante le dimensioni compatte.

ASUS ROG rinnova la sua gamma di monitor: c’è anche il primo al mondo da 540 Hz

Le novità ROG per il 2023 non si limitano al settore dei computer. In arrivo, infatti, c’è anche un nuovo monitor destinato a diventare un riferimento del settore del gaming. Si tratta del ROG Swift Pro PG248QP. Il monitor è il primo al mondo in grado di spingersi fino a 540 Hz grazie all’adozione della tecnologia eSports TN che, inoltre, è in grado di ridurre fino al 60% il tempo di risposta rispetto ad un TN standard.

Il nuovo monitor della serie Swift Pro introduce anche un design dello stand rinnovato che riduce l’ingombro della base. Il pannello è da 24,1 pollici con risoluzione Full HD e, come detto, con una frequenza di aggiornamento di 540 Hz. C’è il supporto G-SYNC oltre che l’NVIDIA Reflex Analyzer. Da segnalare anche un DAC ESS integrato per una resa sonora al top.

La gamma di monitor di ASUS ROG registra anche una seconda novità. Si tratta del ROG Swift OLED PG27AQDM che diventa il primo monitor gaming OLED 1440p di casa ROG. Il monitor in questione può contare su di una frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz e su di un tempo di risposta di appena 0,03 ms. Da segnalare ache una luminosità di picco pari a 1000 nit. Il pannello presenta un rivestimento antiriflesso con micro-texture per ridurre i disturbi e massimizzare l’esperienza di visione.

Da segnalare anche la presenza di un nuovo design termico del sistema di raffreddamento che riduce qualsiasi rischio di burn-in grazie alla presenza di un dissipatore di calore personalizzato e di un layout interno che migliora la dispersione del calore, ottimizzando il flusso d’aria interno. Rispetto ad un monitor gaming OLED da 27 pollici, infatti, la nuova proposta della serie ROG Swift OLED presenta una temperatura media inferiore del 5%. Da notare anche il supporto alla funzionalità Uniform Brightness che garantisce una stabilizzazione del livello di luminosità del pannello, anche quando le finestre cambiano drasticamente di dimensione. C’è poi l’integrazione con il software Display Widget Center per la gestione delle varie funzionalità.

Supporto Wi-Fi 7 con il nuovo router ROG Rapture

Tra le novità ASUS ROG segnaliamo anche il debutto del nuovo ROG Rapture GT-BE98. Si tratta del primo router gaming quad-band al mondo che mette a disposizione degli utenti la possibilità di sfruttare il nuovo standard WiFi 7 per ottenere prestazioni al top anche quando connessi alla rete Wi-Fi. Il router è, quindi, già pronto per diventare il centro di riferimento della connessione domestica per i prossimi anni. Il supporto al canale a 320 MHz nella banda a 6 GHz garantisce un miglioramento della velocità di connessione fino al 160% rispetto alla generazione precedente.

Con la modulazione 4K QAM, inoltre, il router è in grado di inviare più dati in una singola trasmissione, raggiungendo velocità fino a 25.000 Mbps. Il router include funzioni aggiuntive come Multi-Link Operation e Multi-RU Puncturing che consentono a GT-BE98 di assicurare connessioni wireless più efficienti e affidabili. Ci sono porte WAN/LAN fino a 10 Gbps e c’è la possibilità di sfruttare l’ASUS RangeBoost Plus per aumentare la portata del segnale e, quindi, la copertura garantita dal router.

Le altre novità da ASUS ROG: mouse, tastiere, controller e non solo

Tra i nuovi prodotti presentati da ASUS ROG troviamo anche il mouse gaming wireless ROG Harpe Ace Aim Lab Edition, pensato per gli atleti eSport e per gli aspiranti professionisti del gaming. Si tratta di un mouse ultraleggero da appena 54 grammi con fattore di forma ambidestro. Tra le funzionalità troviamo la connettività tri-mode, il supporto alla tecnologia ROG SpeedNova, per una connessione wireless ad alta velocità, e i Micro Switch ROG che garantiscono una durata di 70 milioni di clic. Debutta anche il tappetino del mouse ROG Hone Ace Aim Lab Edition che arricchisce la collezione di accessori della serie.

Tra le novità presentate troviamo anche ROG Azoth, tastiera gaming wireless in formato 75% con switch meccanici ROG NX e display OLED con controlli integrati. La tastiera supporta la tecnologia SpeedNova per un collegamento wireless ad alta velocità e bassa latenza, può essere utilizzata anche con macOS e garantisce fino a oltre 2 mila ore di gioco. C’è anche il supporto Bluetooth e la possibilità di utilizzo via cavo USB.

ROG presenta anche ROG Raikiri Pro, primo controller tri-mode certificato Xbox e dotato di un display OLED integrato. Il controller include quattro tasti posteriori programmabili per introdurre opzioni di scelta rapida nei giochi. Per gli utenti c’è anche la possibilità di regolare la vibrazione tramite l’app Arboury Crate e di gestire la corsa per i grilletti. Da notare anche l’integrazione di un DAC ESS e di un jack da 3,5 mm. A completare la gamma di novità di ROG troviamo la seduta gaming ROG Destrier Ergo, progettata per garantire il massimo relax e dotata di un telaio in alluminio, rete traspirante e pannello acustico rimovibile.