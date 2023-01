Dell sta aggiornando la sua linea di monitor commerciali UltraSharp con un tocco di stile. In vista del CES 2023 è stato annunciato il monitor Dell UltraSharp 32 6K, il primo monitor 6K al mondo con tecnologia IPS black; il primo monitor WQHD curvo, anch’esso dotato di tecnologia IPS black; Dell UltraSharp 34 Curved USB-C Hub Monitor; e l’ampio Dell UltraSharp 43 4K USB-C Hub Monitor. Nel corso del 2023 Dell presenterà anche una nuova tastiera Premiere Collaboration Keyboard e un mouse Premier Rechargeable Mouse. In questo articolo vediamo tutti i prodotti presentati e le loro caratteristiche.

Dell UltraSharp 32 6K Monitor

Dell UltraShap 32 6K è il prodotto di punta dell’azienda ed è pensato per la collaborazione. Come suggerisce il nome, si tratta di un 32 pollici con una risoluzione 6K (6144 x 3456 pixel) e con tecnologia IPS Black di Dell. Per chi non lo sapesse, la risoluzione 6K offre il 150% di pixel in più rispetto a un monitor 4K, garantendo spazio aggiuntivo per posizionare più finestre sullo schermo. La tecnologia IPS Black offre livelli di contrasto più elevati e neri più profondi, con livelli di nero dichiarati fino al 41% più profondi e una precisione del colore 1,2 volte migliore rispetto ai monitor IPS.

Il monitor è dotato anche di una webcam 4K nella parte superiore e include diverse funzioni come l’inquadratura automatica, la regolazione della luce e il Safe Shutter, che protegge l’obiettivo della fotocamera quando non è in uso in modo da garantire una privacy maggiore. È presente anche una porta frontale a scomparsa, che consente di collegare più facilmente gli accessori. Non manca neanche il supporto per la connettività Thunderbolt 4 con un’erogazione di potenza fino a 140W. È anche previsto il supporto KVM automatico, la mini DisplayPort 2.1 e due altoparlanti da 14 W integrati.

I dettagli sul prezzo non sono stati tuttora rivelati, ma il suo arrivo è previsto nel secondo trimestre di quest’anno.

Dell UltraSharp 34 Curved USB-C Hub Monitor

Per coloro che sono interessati a un nuovo monitor ma non hanno necessità del modello 6K, Dell ha un altro asso nella manica. Si tratta di Dell UltraSharp 34 Curved USB-C Hub, primo monitor curvo da 34 pollici con risoluzione WQHD (3440 x 1440 pixel) e tecnologia IPS Black. Questa tecnologia consente di ottenere un rapporto di contrasto fino a 2.000:1 e di migliorare le prestazioni del nero e del grigio. Può anche contare su una copertura cromatica DCI-P3 del 98% e sRGB del 100%.

Dell UltraSharp 34 Curved USB-C Hub supporta il Picture-by-Picture e il Picture-in-Picture, dispone della funzione sempre attiva ComfortView Plus che consente di ridurre la luce blu senza compromettere la fedeltà dei colori. Il monitor è in grado di erogare fino a 90W di potenza attraverso il connettore USB-C. Per quanto riguarda la multimedialità, sono presenti due altoparlanti da 5W che garantiscono volume a sufficienza per tutte le attività multimediali quotidiane.

Sarà in vendita a partire dal 31 gennaio 2023, con un prezzo a partire da 1.260 dollari (1.192 euro circa al cambio attuale).

Dell UltraSharp 43 4K USB-C Hub Monitor

Il terzo e ultimo monitor annunciato da Dell è il più grande di tutti. Si tratta di Dell UltraShap 43 4K USB-C Hub. Il monitor consente la connessione con un PC e permette la suddivisione in quattro sezioni dello schermo per un multitasking più efficace. È anche possibile collegare quattro PC differenti e visualizzare tutti e quattro gli ingressi, passando da uno all’altro tramite lo switch KVM. Il display è un’unità da 43 pollici con una risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) e dispone di porte a scomparsa ad accesso rapido sul lato anteriore. Le porte principali includono due DisplayPort 1.4, due porte HDMI 2.1 e USB-C con supporto fino a 90W.

Il prezzo di questo esemplare parte da 1.330 dollari (1258 euro circa) e la disponibilità è prevista a partire dal 31 gennaio 2023.

Dell Collaboration Keyboard e Dell Premier Rechargeable Mouse

Se la nuova serie di monitor Dell può risultare troppo costosa, l’azienda offre altri due prodotti che aiutano a restare produttivi nella quotidianità. Si tratta del nuovo Premier Rechargeable Mouse e della Premier Collaboration Keyboard. La Premier Collaboration Keyboard (codice modello: KB900) è una nuova tastiera elegante con controlli tattili dedicati (posti al di sopra dei tasti freccia) per gestire le chiamate Zoom, che consentono di silenziare e disattivare la chiamata o di accendere o spegnere la telecamera. Come la Logitech MX Keys Keyboard, è in grado di connettersi con un massimo di tre dispositivi simultaneamente. Come di consueto per i prodotti premium della casa, i tasti sono completamente programmabili e la retroilluminazione è gestita tramite un sensore di prossimità. Dell promette una durata della batteria fino a 20 giorni con una singola carica e una ricarica USB-C di un solo minuto.

Per quanto riguarda il Premier Rechargeable Mouse (codice modello: MS900), si tratta di un nuovo mouse ricaricabile di Dell con una comoda impugnatura con il palmo che permette di stancare meno la mano durante le operazioni quotidiane. È inoltre dotato di un sensore track-on-glass che consente di utilizzarlo su qualsiasi superficie. Altre caratteristiche degne di nota sono il sensore DPI 8K e la ricarica rapida USB-C.

Entrambi i prodotti saranno disponibili dal 31 gennaio 2023 e saranno offerti sia in bundle sia separatamente. Il prezzo del Premier Rechargeable Mouse è di 110 dollari (104 euro circa), mentre quello della Collaboration Keyboard è fissato a 130 dollari (123 euro circa).

Dell Concept Nyx Game Controller

L’anno scorso Concept Nyx ha fatto notizia per aver rivelato al mondo la visione di Dell di un futuro in cui è possibile utilizzare un server casalingo per giocare su PC e su tutti i dispositivi in proprio possesso. Ora, nel 2023, Dell sta portando Nyx oltre il semplice mondo del gaming. Sebbene sia ancora in fase di progettazione e non venga lanciato a breve come prodotto definitivo, l’azienda ha evoluto il concept affinché diventi un ecosistema in grado di offrire un futuro di lavoro, intrattenimento e gioco molto più coinvolgente, accessibile e integrato.

Iniziando dal lato gaming di Concept Nyx, c’è un nuovo controller di gioco Concept Nyx. All’apparenza può sembrare un normale joystick per Xbox o PC, ma racchiude un’incredibile tecnologia che porta il gioco a un livello superiore. Prevede la presenza di un lettore di impronte digitali nel pulsante di accensione ed è possibile indirizzare il controller verso un dispositivo per giocare in una posizione specifica. Inoltre, sono presenti anche sistemi aptici e stick per i pollici a resistenza variabile e autoregolante, che si adattano contestualmente al gioco in esecuzione. Dell ha persino incluso i tasti shift sulla parte anteriore per avere più opzioni di pulsanti, una rotella di scorrimento e un touchpad, per evitare la comparsa di menu di configurazione nei giochi.

Grazie al software di Nyx è possibile associare controlli personalizzati su schermo e l’overlay per mostrare la mappatura dei pulsanti. In più, la prossima versione della dashboard di Nyx mostrerà i giochi in esecuzione degli amici, con un accesso rapido ai giochi in possesso e nuovi strumenti per i genitori per il parental control.

Come se ciò non bastasse, Dell immagina persino un futuro Nyx in cui si possa attivare un assistente AI in grado di ascoltare mentre giochiamo, in modo da non perdere nulla di importante durante una concitata sessione di gaming.

Dell Concept Nyx Spatial Input e Dell Concept Nyx Stylus

Passando al lato più collaborativo e produttivo di Concept Nyx, sono stati rivelati i nuovi Concept Nyx Spatial Input e Concept Nyx Stylus.

Il primo è un ambiente desktop futuristico dotato di tastiera, mouse e display 3D e introduce un nuovo modo di collegare gli accessori tradizionali del desktop in un nuovo spazio privo di ingombri da cui è anche possibile interagire con i contenuti sullo schermo.

Per quanto riguarda Concept Nyx Stylus, si tratta di un modo per inserire note vocali o tramite l’utilizzo della penna, per poi trascinarle e rilasciarle in un ambiente di collaborazione digitale e virtuale. Non manca la possibilità di utilizzare un assistente vocale per la creazione di immagini AI, che consente anche di pronunciare il nome di un oggetto specifico per poi inserirlo nel proprio spazio di lavoro (virtuale, su computer o tablet).

Dell Concept Nyx Spatial Camera e Dell Concept Nyx Companion

Per concludere, sono stati rivelati Dell Nyx Spatial Camera e Dell Concept Nyx Companion. Il primo è un sensore di tracciamento dei gesti e dei movimenti in grado di apprendere le espressioni e i comportamenti dell’utente in modo da creare una rappresentazione autentica nella realtà virtuale. È stato pensato per essere abbinato a Concept Nyx Companion, una tavoletta che può essere visualizzata e consultata in Realtà Mista e Realtà Virtuale, in modo che i contenuti possano essere organizzati in maniera ordinata mentre ci si sposta tra il mondo virtuale e quello fisico. Ancora una volta, queste tecnologie previste da Nyx non sono altro che un prototipo per ora. Dell afferma di essersi concentrata sullo “sviluppo degli strumenti che saranno necessari per navigare in questi spazi”. Ciò include i monitor per conferenze UltraSharp e webcam intelligenti con controlli di movimento oppure lo sviluppo di altre tecnologie esistenti come il 5G.

Non ci resta quindi che aspettare i prossimi mesi per la commercializzazione dei vari prodotti e per capire se i prototipi verranno confermati o saranno soggetti a modifiche nel corso del tempo.

