Un Singles’ Day così non lo immaginavamo nemmeno noi. Per la gioia degli appassionati della Mela, nella giornata di oggi le offerte sui prodotti Apple si sprecano, nonostante le disponibilità già comincino a scarseggiare a giudicare dai dispositivi terminati che compaiono qua e là.

Oltre agli iPhone, ai tanti iPad disponibili su Amazon al minimo storico e alle offerte di MediaWorld e Unieuro che hanno tolto l’IVA su un sacco di prodotti, gli sconti più corposi se li assicurano i MacBook, acquistabili oggi a prezzi mai così bassi. Merito del listino elevato che, legato al 22% di sconto applicato, fa crollare i prezzi. I più interessanti sono quelli già anticipati sopra: MacBook Pro 16 M1 Pro e la versione da 14″, ma soprattutto il nuovo MacBook Air M2 che sfiora il 30% di sconto. E allora seguiteci, prima che le scorte finiscano del tutto.

MacBook Pro e Air in offerta al Singles’ Day

I principali attori di questo Singles’ Day, come anticipato, sono Amazon, MediaWorld e soprattutto Unieuro in questo caso, che già da ieri sera hanno iniziato a proporre parecchie offerte succulente. Salvo esaurimenti delle scorte, i MacBook Pro ed Air che vi elenchiamo sotto saranno disponibili fino a stasera, 11 novembre 2022, ragion per cui vi suggeriamo caldamente di non pensarci troppo nel caso in cui li stavate cercando.

Ecco le offerte più significative:

Capite bene che, a parte l’Air M1, che ha visto tempi migliori (ma mesi fa), sono prezzi mai visti e decisamente allettanti. Non escludiamo che le offerte del Black Friday e del Cyber Monday in arrivo, che potete seguire tramite le nostre pagine dedicate, raggiungano o superino tali cifre, ma ad oggi sono di fatto imperdibili.

In copertina MacBook Air M2, che abbiamo recensito qui

