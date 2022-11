MediaWorld per il single’s day, che si tiene ogni anno l’11.11, ha pensato in grande e con un anticipo di oltre 4 ore ha già reso disponibili la maggior parte delle offerte che aveva in serbo. Fra queste un corposo sconto del 22% su tutti i prodotti Apple (e non solo) fra cui anche i recenti iPhone 14 e iPhone 14 Pro, Apple Watch Ultra, Series 8, Airpods nuove e iPad Pro con processori più recenti Apple Silicon M2.

MediaWorld sconta tutti i prodotti Apple, prezzi mai visti

L’evento ha caratura storica oltre che eccezionale perché finora, dal lancio delle novità del colosso di Cupertino, non si erano ancora visti sconti così importanti. Stiamo parlando di centinaia di euro di sconto su dispositivi super recenti come ad esempio i nuovi Apple iPad Pro con processore M2 ma anche Apple Watch Ultra che, fino a poco tempo fa era praticamente irreperibile sul mercato.

Ovviamente tutto sta andando praticamente a ruba e gli stock si stanno esaurendo velocemente, facciamo il punto di quello che finora è ancora disponible.

Offerte sugli iPhone

Offerte sugli Apple Watch

Altre offerte

Se volete spulciare le offerte nelle altre categorie come Telefonia e TV, ecco la pagina dedicata su MediaWorld.

in scrittura… ulteriore offerte in tempo reale sul nostro canale Telegram Prezzi.Tech.