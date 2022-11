Tira aria di Black Friday oggi, in questo 11/11 che, da qualche anno a questa parte, significa Singles’ Day. Sia MediaWorld che Unieuro hanno proposto nelle scorse ore le proprie campagne promozionali dedicate, ricche di offerte piuttosto allettanti, fra cui spiccano pure i prodotti Apple.

In questa cornice, Amazon come poteva tenersi fuori, rispondendo infatti con una serie di sconti particolarmente allettanti riservati a vari prodotti. Qui ci concentriamo sugli iPad in offerta, tutti quanti disponibili ai prezzi minimi. Seguiteci che vi segnaliamo le offerte più allettanti, prima che le scorte esauriscano.

Tutti gli iPad in offerta su Amazon ai minimi

Senza perderci in chiacchiere, ecco qua tutti gli iPad disponibili oggi, 11 novembre 2022, in offerta su Amazon. Oltre alle scorte, che potrebbero certo essere limitate, considerate pure che, con tutta probabilità, tali offerte saranno disponibili solo oggi, proprio in considerazione del fatto che sono legate al Singles’ Day e alle promozioni della concorrenza.

Ciò detto, ecco le più interessanti da tenere in considerazione in ordine di prezzo; per inciso, ci sono pure i più recenti iPad e un’offerta intrusa ma da segnalare, la prima.

Questo è quanto per oggi. Vi ricordiamo che, per essere sempre aggiornati sulle offerte del Black Friday e del Cyber Monday, avete la possibilità di aggiungere le nostre pagine dedicate ai preferiti. Per tutto il resto c’è comunque il nostro canale Telegram prezzi.tech, dove ogni giorno condividiamo con gli iscritti in tempo reale le offerte più interessanti del web: ecco il link diretto.

In copertina iPad Pro M1 che abbiamo recensito qui

Forse ti sei perso: Per Samsung è già Black Friday: voucher regalo di 300€ per acquisti sullo Shop