Anche Acer celebra il Singles’ Day con una promozione che, però, non si esaurisce oggi, 11 novembre, ma continuerà fino a domenica, 13 novembre. Sull’Acer Store, infatti, in occasione del Singles’ Day e per il week end successivo sarà possibile ottenere un extra sconto del 5% su tutti i prodotti già in offerta. Ricordiamo, infatti, che da alcuni giorni Acer ha lanciato le offerte Mega Cyber con sconti fino a 500 euro su notebook, monitor, PC e altri prodotti della gamma del brand. Tutte le offerte in corso potranno beneficiare di uno sconto extra del 5% per il Singles’ Day. Ecco i dettagli completi in merito alla promozione di Acer:

Acer celebra il Singles’ Day: extra sconto sui prodotti già scontati fino al 13 novembre

La promozione lanciata da Acer sul suo store ufficiale è davvero conveniente. Basterà aggiungere nel carrello il codice sconto SINGLES5 per ottenere uno sconto extra del 5% su tutti i prodotti già scontati. Con le offerte Mega Cyber, in corso fino al prossimo 14 novembre, infatti, lo store di Acer mette a disposizione sconti fino a 500 euro su tantissimi prodotti. Lo sconto fissato da Acer viene applicato direttamente nel carrello (l’importo varia in base al modello scelto fino ad un massimo di 500 euro).

Una volta nel carrello, quindi, è sufficiente aggiungere il codice SINGLES5 nel campo “Applica un codice sconto“. In questo modo, il prezzo di listino del dispositivo scelto sarà scontato per due volte. Nel caso riportato, a titolo d’esempio, nell’immagine qui di sotto, è possibile notare uno sconto di ben 594 euro sull’Acer Predator Helios 300, notebook da gaming con prezzo di listino di 1.899 euro che viene ridotto ad appena 1.304 euro grazie alle offerte valide fino al 13 novembre.

Per scoprire tutte le offerte in corso sull’Acer Store è, quindi, possibile accedere al link che trovate qui di seguito. Le promozioni si estendono su buona parte della gamma Acer con sconti dedicati a notebook, PC, monitor e vari accessori. Lo sconto fisso arriva a 500 euro (bisogna però verificare prodotto per prodotto qual è lo sconto stabilito dalla promozione) ma utilizzando il codice sconto SINGLES5 si ottiene un risparmio aggiuntivo.

Da notare, inoltre, che i prodotti in offerta possono beneficiare della consegna gratuita (in 1-4 giorni lavorativi). C’è poi la possibilità di sfruttare il pagamento flessibile. Sull’Acer Store, infatti, è possibile pagare in 3 rate senza interessi con Klarna oppure con il proprio account PayPal. Per tutti i dettagli sulle offerte valide fino al 13 di novembre è, quindi, possibile dare un’occhiata al link qui di seguito:

>> Scopri qui le offerte Acer per il Singles’ Day fino al 13/11 <<

Il mese di novembre 2022 sarà ricco di sconti e promozioni. Oltre al Singles’ Day, infatti, sono in arrivo diverse altre giornate di offerte. Per restare aggiornati sulle migliori promozioni è possibile fare riferimento alle nostre pagine dedicate al Black Friday e Cyber Monday con aggiornamenti in tempo reale sulle offerte migliori.