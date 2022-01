Garmin ha scelto un palcoscenico prestigioso come quello del CES 2022, che si sta svolgendo in questi giorni a Las Vegas, per presentare due nuovi smartwatch, da indossare durante tutta la giornata per avere sempre sotto controllo i dati relativi al proprio benessere fisico.

Garmin Venu 2 Plus, il più interessante dei due modelli, ha ottenuti l’ambito CES 2022 Innovation Awards ma anche Garmin vívomove Sport, uno smartwatch ibrido con lancette analogiche, sarà particolarmente apprezzato per le sue tante funzioni.

Garmin Venu 2 Plus

Dotato di ricevitore GPS integrato, Garmin Venu 2 Plus è caratterizzato soprattutto dalla possibilità di rispondere alle chiamate ricevute sullo smartphone e di effettuarne, il tutto direttamente dal polso. Grazie alla compatibilità con i principali assistenti vocali, come Siri, Google Assistant e Bixby, è possibile inviare messaggi, porre domande e controllare i dispositivi della smart home.

Garmin Venu 2 Plus ha una cassa da 43 millimetri, con schermo AMOLED protetto da un vetro Gorilla Glass 3 e la possibilità di attivare la funzione always-on, che consente di avere sempre alcune informazioni visibili sul display. L’autonomia raggiunge i nove giorni in modalità smartwatch mentre utilizzando il GPS in maniera continuativa è possibile raggiungere le otto ore.

Ovviamente il nuovo smartwatch include le funzioni dedicate al fitness già viste con Garmin Venu 2, come il monitoraggio continuo del battito cardiaco, la saturazione, il sonno, lo stress e l’energia corporea, ma anche funzioni dedicate all’universo femminile, come il monitoraggio della gravidanza e del ciclo mestruale.

Per gli appassionati di sport e di attività all’aria aperta non manca la possibilità di tracciare 25 diversi tipi di sport (bici, nuoto, corsa, arrampicata, yoga e molto altro) ma anche di prendersi cura del proprio corpo e della propria salute attraverso i programmi di allenamento precaricati nello smartwatch e a quelli scaricabili tramite Garmin Connect.

E per chi è attento alla propria sicurezza non manca la funzione LiveTrack, per consentire ad amici e familiari di tracciare in tempo reale le attività outdoor, o quella che permette di inviare richieste di assistenza automatiche in caso di imprevisti.

Non meno importanti la possibilità di ascoltare musica anche senza lo smartphone, direttamente dall’altoparlante dello smartwatch, con una memoria che permette di archiviare fino a 650 brani, e Garmin Pay, per pagare in mobilità e non farsi mai trovare impreparati.

Garmin Venu 2 Plus è in vendita sul sito ufficiale al prezzo di 449,99 euro.

Garmin vívomove Sport

Chi invece preferisce uno smartwatch dall’aspetto più tradizionale, con lancette analogiche, senza però trascurare la componente smart, può rivolgere la propria attenzione a Garmin vívomove Sport, un nuovo ibrido ricco di funzionalità e tecnologia. Non dispone, ad esempio, di un proprio ricevitore GPS ma può comunque utilizzare quello dello smartphone a cui è connesso per tracciare gli spostamenti e le attività.

Compatibile sia con dispositivi Android che con dispositivi Apple, Garmin vívomove Sport offre fino a cinque giorni di autonomia in modalità smartwatch, che arrivano a sei se deciderete di utilizzarlo solamente come orologio.

Ricca la dotazione di sensori e di funzioni, a partire dalla rilevazione dell’energia corporea, del sonno e delle attività sportive. È inoltre possibile tenere sotto controllo il battito cardiaco, la respirazione e la saturazione, ma anche l’idratazione per prevenire eventuali problemi derivanti dalla scarsa assunzione di liquidi.

Il nuovo ibrido è attento anche al design, con un quadrante coordinato al cinturino ed eleganti rifiniture in metallo per un aspetto moderno e piacevole. Garmin vívomove Sport è acquistabile da oggi sullo store ufficiale e presso i rivenditori autorizzati a 179,99 euro.

