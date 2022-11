Nella giornata di ieri Garmin ha condiviso sul proprio profilo Twitter un teaser criptico ma non troppo, da cui si può dedurre con certezza soltanto una cosa: che martedì 8 novembre presenterà almeno un nuovo prodotto hardware. Rientra nel campo delle ipotesi il fatto che possa trattarsi di un orologio (smartwatch o sportwatch) o magari una smartband, visto che la “X” del video va a finire proprio sul polso dell’uomo controcorrente.

Ma le deduzioni non finiscono qui perché ci sono varie indiscrezioni che, proprio su quella “X” possono far leva. E nel mentre, i Garmin Forerunner 955 e 255 (in copertina) si aggiornano, ricevendo la nuova beta 13.15 che va ad introdurre parecchie novità interessanti, compresa la potenza per la corsa.

Cosa annuncerà Garmin l’8 novembre? Spunta l’ipotesi Instinct Crossover

Considerata la “X” di cui sopra, ci sono buone probabilità che il nuovo, o uno dei nuovi Garmin protagonisti dell’evento di martedì prossimo sia Instinct Crossover. Ve ne parlavano qualche settimana fa, in seguito alla comparsa di una pagina prodotto relativa a tale dispositivo, che veniva presentato in tre versioni, due delle quali Solar: Black, Solar – Tactical Edition e Solar – Graphite.

Da quella medesima pagina trapelavano inoltre le informazioni sul display (MiP, non AMOLED) dotato di una risoluzione di 176 x 176 pixel, di un sistema di connessione multipla ai satelliti (GPS, GLONASS, Galileo) e di un’autonomia massima di 70 giorni in modalità smartwatch e di 31 ore con GPS attivo, considerando la versione Solar.

Ma la peculiarità di questo presunto Garmin Instinct Crossover che andrebbe a distinguerlo dagli altri sportwatch del marchio, sarebbe la sua natura ibrida, nel senso che dovrebbe essere in parte analogico, considerate le lancette fisiche luminescenti poste sopra lo schermo.

Non escludiamo tuttavia che Garmin presenti anche altri dispositivi nella medesima occasione, visto che di recente si è parlato ad esempio di Vivomove Trend, un altro ibrido ma un po’ meno smart a giudicare dai rumor. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, magari per via di altri teaser come questo.

L’aggiornamento di Garmin Forerunner 955 e 255: tutte le novità

Altrettanto rilevante, per chi fosse interessato alla nuova serie di Forerunner presentati lo scorso giugno, o per chi li possedesse già, è la disponibilità dei nuovi aggiornamenti Beta 13.15 in versione Release Candidate, che portano con sé varie funzionalità interessanti e correzioni.

La novità più ghiotta per i Forerunner 955 e 255 è senza dubbio la potenza della corsa, i cui dati sono desunti dagli sportwatch senza la necessità di un accessorio terzo come un potenziometro (nonostante difficilmente potrà restituire valori altrettanto certi, ndr). Da segnalare anche i nuovi dati del passo in base alla pendenza, utile ad esempio per le sessioni di trail running, la visualizzazione di una notifica sugli orologi relativa ai messaggi automatici in caso d’incidente e, esclusiva del Forerunner 955, la pausa automatica per l’attività Ultra Run e le nuove modalità sportive disc golf e backcountry snowboarding, fra le altre cose.

La versione 13.15 beta porta poi vari miglioramenti che vanno a risolvere problemi e ad aggiornare vari parametri. Tutti i dettagli li trovate nelle pagine relative del forum di Garmin (qui il changelog del 955, qua quello dei 255), comprese le informazioni utili per l’installazione, tramite l’app Garmin Connect per gli iscritti al Garmin Beta Program.

