Nella giornata di ieri, 25 ottobre 2022, Sony — uno tra i produttori di cuffie wireless più apprezzati da utenti e addetti ai lavori — ha annunciato una novità importante in arrivo a breve sui modelli LinkBuds, LinkBuds S e più avanti anche sulle WF-1000XM4: questi modelli supporteranno la connessione Bluetooth multipoint, che verrà introdotta mediante un aggiornamento dedicato. Questo interessante annuncio è arrivato a margine della presentazione della nuova versione LinkBuds S “Earth Blue”, realizzata attraverso il recupero della plastica riciclata dai boccioni d’acqua per dispenser.

Connessione Bluetooth multipoint per cuffie Sony: ecco quando

La connessione Bluetooth multipoint è quella particolare funzione grazie alla quale delle cuffie senza fili hanno la possibilità di connettersi a più di un dispositivo in contemporanea e, nel caso di specie, di gestire tali connessioni in maniera smart: l’esempio portato da Sony è quello della playlist musicale in riproduzione sul PC e della chiamata in arrivo sullo smartphone, con il sistema che passa automaticamente alla chiamata, senza dover usare le mani o reimpostare la connessione. La stessa funzione è già stata sfruttata da Sony sulle più recenti cuffie di riferimento, le ottime Sony WH-1000XM5.

Adesso, lo storico produttore giapponese ha comunicato che tale utile funzione verrà resa disponibile con un aggiornamento software anche per altri tre modelli: le particolarissime Sony LinkBuds, le altrettanto valide ma meno iconiche Sony LinkBuds S e le cuffie true wireless top di gamma Sony WF-1000XM4.

In sede di annuncio, Sony ha posto l’accento sul fatto che l’aggiornamento per tutti i modelli della serie LinkBuds verrà distribuito già nel mese di novembre 2022, che ormai è alle porte; pur con un’attesa lievemente più lunga, lo stesso update verrà rilasciato nel corso dell’inverno anche per le cuffie true wireless top di gamma WF-1000XM4.

Sony LinkBuds S “Earth Blue”: nuovo colore e materiali riciclati

L’aggiornamento software di cui sopra è forse la novità più interessante annunciata da Sony ed è stata svelata nel contesto della presentazione delle nuove LinkBuds S “Earth Blue”, cuffie realizzate in parte con una speciale resina riciclata che viene ricavata dai boccioni d’acqua in plastica dei dispenser.

Questo materiale proprietario era stato originariamente sviluppato da Sony al fine di trovare un nuovo modo di esprimere la propria idea di design, riuscendo al contempo ad aprire una nuova frontiera di potenziale utilizzo dei materiali riciclati ottenuti dai distributori d’acqua, andando a sfruttarne le proprietà adesive. In questo primo prodotto, la resina in questione viene impiegata per alcune parti della struttura delle cuffie e della custodia che le ospita. L’utilizzo di tale materiale particolare è anche responsabile dell’originale effetto marmo, che cambia di prodotto in prodotto e che contraddistingue le nuove LinkBuds S “Earth Blue”.

A proposito di impegno per l’ambiente, il produttore giapponese ha richiamato l’attenzione sul fatto che tutta la serie LinkBuds impiega imballaggi privi di plastica e materiali riciclati provenienti da componenti automobilistici. Del resto, queste iniziative si inseriscono nel solco del piano ambientale a lungo termine “Road to Zero”, con cui Sony Group persegue l’obiettivo di azzerare l’impatto ambientale dell’azienda entro il 2050. Rimanendo nel contesto “Earth Blue” e dell’acqua, il produttore ha annunciato anche un’altra lodevole iniziativa a tutela degli oceani: per ogni unità di LinkBuds S venduta, a prescindere dal colore, Sony donerà una percentuale corrispondente a circa 2 dollari a “Conservation International (CI), un’organizzazione non governativa internazionale attiva in 70 Paesi che, fin dal 1987, educa le società a tutelare la natura e la biodiversità globale con un approccio responsabile e sostenibile, per il benessere di tutta l’umanità”. Tradotto in termini pratici, ogni acquisto dovrebbe contribuire alla protezione di circa 58.824 metri quadrati di oceano.

Le cuffie Sony LinkBuds S in versione “Earth Blue” saranno acquistabili a partire da novembre.

Forse ti sei perso: Recensione Sony WH-1000XM5