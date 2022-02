Come da previsioni il colosso giapponese annuncia oggi le sue nuove cuffie true wireless Sony LinkBuds, il modello a ciambella tanto chiacchierato nelle settimane precedenti. La loro peculiarità è ovviamente il design, una costruzione decisamente originale che, secondo Sony, promette grande comfort. Comunque, ecco tutti i dettagli, le informazioni sul prezzo e sulla disponibilità italiane delle Sony LinkBuds.

Caratteristiche e funzioni delle cuffie Sony LinkBuds

Le Sony LinkBuds sono delle cuffie true wireless si presentano con un particolare design ad anello che non occlude il condotto uditivo, isolando poco e garantendo pertanto un’ottima percezione dei suoni esterni. Anche per questo motivo nascono per essere indossate sempre, merito anche di un peso piuma pari a 4 grammi.

A garanzia di una buona qualità audio in chiamata c’è la tecnologia Precise Voice Pickup dedicata all’elaborazione dei segnali vocali e l’algoritmo di riduzione del rumore sviluppato in collaborazione con machine learning e intelligenza artificiale.

La tecnologia DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), l’Integrated Processor V1 e il sistema di controllo adattivo del volume sono invece le chicche pensate per ottimizzare l’ascolto musicale che lavorano assieme al driver ad anello da 12 mm.

Lato gestione le cuffie Sony LinkBuds montano una superficie di contatto dedicata che permette di controllare la riproduzione. Volendo, c’è pur sempre la funzione Speak to chat che mette la musica in pausa automaticamente quando si inizia a parlare con qualcuno, e viceversa. Il supporto agli assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant, fa il resto.

Per il resto, rimane da menzionare la certificazione IPX4 contro gli schizzi d’acqua e il sudore, il supporto a Fast Pair di Google, per associare i dispositivi Android con facilità, d’aiuto anche per ritrovare le cuffie all’occorrenza, Swift Pair per associare le Sony LinkBuds in modo rapido a PC con Windows 11 o Windows 10, o ancora, l’integrazione con Microsoft Soundscape e la tecnologia 360 Reality Audio.

Lato autonomia, Sony dichiara 5,5 ore di autonomia per la riproduzione ininterrotta di musica e 2,5 ore di comunicazione continua con connessione Bluetooth attiva, con ulteriori 12 ore servendosi della custodia di ricarica, che garantisce in 10 minuti fino a 90 minuti di riproduzione.

Immagini delle cuffie Sony LinkBuds

Prezzi e disponibilità delle cuffie Sony LinkBuds

Le cuffie Sony LinkBuds sono state presentate proprio oggi in Italia, e sono disponibili nei colori grigio e bianco dal mese corrente. È possibile acquistarle già oggi anche presso i rivenditori terzi, ad esempio Amazon, al prezzo di 179,99 euro.

