Sony rinnova la sua gamma di cuffie TWS con il debutto delle nuove Sony LinkBuds S. L’ultima novità della gamma Sony punta a diventare un importante punto di riferimento per gli utenti in cerca di cuffie wireless facili da utilizzare e caratterizzate da ottime prestazioni, grazie anche al sistema di cancellazione attiva dei rumori (ANC), ed un’autonomia elevata. Vediamo tutti i dettagli in merito alle nuove Sony LinkBuds S:

Sony svela le nuove Sony LinkBuds S: ecco specifiche e prezzo delle nuove cuffie TWS

Le nuove Sony LinkBuds S rinnovano la gamma di cuffie della casa nipponica arricchendo le funzionalità delle precedenti LinkBuds con elementi inediti, come la cancellazione attiva dei rumori, ma conservando le dimensioni ridotte e il design in-ear che consente un facile utilizzo. Il nuovo modello va a posizionarsi al di sotto delle più grandi e costose Sony WF-1000XM4.

Tra le funzioni a disposizione delle nuove LinkBuds S, oltre alla cancellazione attiva del rumore, troviamo Speak to Chat che consente di interrompere automaticamente la riproduzione musicale per rispondere. C’è il supporto alla connettività Bluetooth 5.2, per un collegamento rapido e senza problemi, ed anche la certificazione IPX4 che garantisce resistenza a sudore ed acqua. Le nuove cuffie di Sony supportano la funzione Fast Pair di Google e lo Swift Pair che consente il collegamento rapido ad un dispositivo Windows 11 o Windows 10. Da notare la presenza di controlli touch direttamente sugli auricolari che consentono di attivare l’eliminazione del rumore oppure di passare al brano successivo senza dover interagire con il dispositivo a cui le cuffie sono accoppiate. C’è anche il supporto ai comandi Ok Google e ad Alexa.

Le cuffie, inoltre, supportano l’Adaptive Sound Control, un sistema che regola il volume in automatico, in base ai rumori dell’ambiente. In termini di autonomia, invece, le nuove Sony LinkBuds S dovrebbero garantire fino a 6 ore di riproduzione audio con una sola carica. Grazie al case, inoltre, è possibile estendere l’autonomia degli auricolari fino ad un massimo di altre 20 ore extra di riproduzione. È possibile sfruttare anche la ricarica rapida. Bastano, infatti, appena 5 minuti di carica per ottenere un’ora di autonomia di riproduzione. Da notare che le cuffie utilizzano materiali plastici riciclati, caratterizzandosi anche come prodotti ad alta sostenibilità.

Sul mercato, le nuove Sony LinkBuds S saranno disponibili in tre diverse colorazioni (nero, bianco e “cappuccino”, una sorta di beige di cui potete verificarne la tonalità nelle immagini allegate). Il prezzo di listino è di 200 euro. Le nuove cuffie di casa Sonyo sono già disponibili sul mercato italiano con consegne a partire dal prossimo 20 maggio. Le nuove Sony LinkBuds S possono essere ordinate direttamente su Amazon Italia dove, attualmente, sono disponibili tutte e tre le colorazioni offerte dalla casa nipponica. Per acquistare le nuove cuffie è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

