Sony ha presentato oggi le sue nuove cuffie WH-1000XM5, delle over ear wireless di fascia elevata che vanno a migliorare ulteriormente i modelli che le hanno precedute. 30 ore di autonomia, una nuova tecnologia di eliminazione del rumore particolarmente efficace, driver da 30 mm, tanto per avere un veloce assaggio. Ma per tutti i dettagli su queste nuove cuffie Sony WH-1000XM5, seguiteci.

Caratteristiche, funzioni e design delle cuffie Sony WH-1000XM5

L’audio delle nuove XM5

Partiamo dall’audio delle Sony WH-1000XM5, aspetto che si basa su dei driver da 30 mm che assicura fedeltà, nitidezza e qualità di alto livello. Il merito è anche della selezione dei materiali e l’attenzione per l’assemblaggio, tiene a sottolineare lo stesso produttore, fattori che contribuiscono a raggiungere uno standard decisamente elevato.

Più nel dettaglio le unità driver sono progettate in questo modo: c’è una cupola rigida e leggera in composito a base di fibra di carbonio per la sensibilità alle alte frequenze; la saldatura priva di piombo con una quota di oro per migliorare la connettività e i circuiti ottimizzati fanno il resto.

La funzione premium High Resolution Audio è presente sia che le si usi con il cavo che senza, merito della tecnologia di codifica audio LDAC. La riconversione in suoni di alta qualità è invece appannaggio del DSEE Extreme, che esegue l’upgrade dei file digitali in tempo reale. Ultima ma non per importanza la certificazione 360 Reality Audio, che contribuisce a rendere più coinvolgente la musica riprodotta.

Cancellazione del rumore, chiamate e tutto il resto

Qualità musicale a parte, le cuffie Sony WH-1000XM5 sanno farsi apprezzare anche per altri motivi. In primis il nuovo sistema di cancellazione del rumore, che può far riferimento su un hardware di tutto rispetto. Ci sono per questo due processori dedicati che controllano gli otto microfoni montati apposta per dare un taglio ai rumori ambientali, soprattutto nel range delle frequenze medio-alte.

Fa il suo anche un sistema che ottimizza automaticamente la cancellazione del rumore in base all’ambiente in cui ci si trova: l’Auto NC Optimizer. Rientra in questo discorso anche la funzione che, ricreando un ambiente di ascolto impeccabile e immersivo, aiuta a rilassarsi quando serve. Il merito di un sistema di cancellazione del rumore tanto avanzato è anche del processore integrato V1, che sfrutta il potenziale del processore HD QN1 di Sony e lavora per restituire un’esperienza d’ascolto ottima, e per la riproduzione e per le chiamate.

Proprio a questo proposito, vale la pena soffermarsi un momento sulla qualità delle chiamate delle cuffie Sony WH-1000XM5. A tal riguardo c’è la tecnologia Precise Voice Pickup che, avvalendosi dei quattro microfoni beamforming e del sistema di riduzione del rumore AI che permette di isolare la voce dagli altri rumori ambientali, assicura una resa ottimale, anche negli scenari più difficoltosi (quando c’è vento o laddove ci si trovi in posti affollati).

Design e gestione delle Sony WH-1000XM5

Come anticipato, le cuffie Sony WH-1000XM5 sono delle over ear, che conservano l’iconico design della serie cui appartengono configurandosi come un’evoluzione. Le rifiniture sono in un materiale morbido che ricorda la pelle, il meccanismo di regolazione integrato senza soluzione di continuità permette di cucirsele addosso ed evitare pressioni eccessive sulle orecchie e migliorare di conseguenza l’esperienza d’ascolto.

Per quel che riguarda infine la gestione, le Sony WH-1000XM5 vantano la tecnologia Adaptive Sound Control che regola automaticamente i parametri audio in base all’ambiente e alla situazione in cui ci si trova. Quick Access fa sì che si possa riprendere la riproduzione di Spotify con un paio di tocchi senza passare per lo smartphone. Mentre lato sicurezza c’è l’app Sony Headphones Connect che avvisa con una notifica istantanea nel caso in cui rilevi che il volume d’ascolto è troppo elevato.

Al di là della connessione Bluetooth contemporanea con due dispositivi, gestibile con un pulsante dedicato, del Fast Pair di Google e dello Swift Pair per Windows 10 e 11, sono presenti anche altre funzioni smart. A partire dalla Wearing Detection che blocca la riproduzione quando l’utente toglie le cuffie, fino allo Speak to Chat con cui interrompere l’ascolto alla svelta per una conversazione imprevista (la musica viene sospesa e il sistema di riduzione dei rumori ambientali lascia passare i suoni esterni). Sono ovviamente presenti anche gli assistenti vocali come Alexa e Google Assistant.

E l’autonomia?

Concludiamo con l’autonomia delle Sony WH-1000XM5, cuffie che secondo quanto dichiara la casa nipponica durano fino a 30 ore di autonomia. Utile in molti casi anche il sistema di ricarica rapida che permette di ottenere 3 ore di autonomia in appena 3 minuti.

Sony WH-1000XM5: prezzi e disponibilità in Italia

Le Sony WH-1000XM5 sono già disponibili all’acquisto in preordine in Italia in due colorazioni (in nero e in argento platino) al prezzo di 420 euro, presenti anche su Amazon. L’uscita e le spedizioni sono previste invece a partire dal prossimo 20 maggio.

