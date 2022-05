Al netto del nome alquanto discutibile, Sony ha saputo creare un vero e proprio benchmark per quanto riguarda le migliori cuffie over ear con cancellazione del rumore attiva. Le nuove Sony WH1000XM5 fanno un cambio di passo rispetto alla precedente generazione, non che ce ne fosse bisogno ma di tanto in tanto un refresh è ben accetto.

Sony WH1000XM5 design ed ergonomia

Dal punto di vista estetico le Sony WH1000XM5 sono totalmente diverse rispetto alle M4, le linee diventano molto più morbide e pulite. Una scelta veicolata un po’ dalle tendenze del mercato ma anche per risolvere un po’ di problemi strutturali presenti nelle precedenti generazioni.

C’è stato anche un cambio di materiali utilizzati, la simil pelle utilizzata in queste M5 è leggermente più morbida, quasi impercettibile la differenza. Ciò che si nota maggiormente è la miglior traspirazione, in parole povere creano molto meno calore durante l’utilizzo. Più che cambio di materiali è più giusto parlare di un miglioramento. In ogni caso in combinazione ad un archetto rivisto e corretto rendono le Sony WH1000XM5 decisamente più comode da utilizzare (250 g che quasi non si sentono indossate), anche se c’è da ammettere che estetica ed ergonomia sono fattori estremamente personali.

Si perde qualcosa in trasportabilità, la custodia diventa leggermente più grande e la struttura delle cuffie perde la possibilità di snodarsi per essere ulteriormente piegate. Certo, le cuffie son più leggere e la custodia permette di conservare la cavetteria ed è possibile anche piegarla leggermente ma nello zaino o nella valigia ci farà un pizzico di ingombro in più. Nulla di preoccupante.

I padiglioni sono leggermente più grandi, ospitano meglio le orecchie, ed hanno ovviamente i controlli integrati. Sulla sinistra c’è il power button, il trigger per la cancellazione del rumore e l’ingresso jack audio, sulla destra invece c’è l’ingresso USB-C e la zona per le gesture di controllo. Scompare il chip NFC, un po’ inutile con il supporto a Fast/ Swift Pair per Android e Windows, mentre su entrambi i padiglioni si possono notare i nuovi 8 microfoni utili per voce e cancellazione dei rumori.

Sony WH1000XM5 utilizzo e suono

Si accendono le cuffie e via, uno smartphone Android o un PC Windows riconoscono all’istante le cuffie e si è già ready to go. Su iPhone c’è da utilizzare il classico pairing. L’applicazione di controllo di Sony è ricca di personalizzazioni e di funzioni interessanti ma potrebbe essere un po’ svecchiata.

Finezze a parte, andiamo dritto al sodo, com’è la nuova esperienza di cancellazione del rumore? Assolutamente allucinante, le Sony WH1000XM5 sono ancor una volta il gold standard da raggiungere. Il nuovo processore V1 lavora alla grande con il QN1 HD per la cancellazione del rumore, l’elaborazione è migliorata ma un grande aiuto arriva anche dalla presenza di ben 8 nuovi microfoni che sono in grado di escludere anche il forte vento. Chi utilizza da tempo delle cuffie con NC, sa bene di cosa stiamo parlando.

Con le Sony WH1000XM5 e la cancellazione attiva si sarà completamente isolati dal mondo esterno, in treno o in aereo con NC attivo si dovrà ricorrere alla gesture per attivare la modalità conversazione per udire le comunicazioni del viaggio. Fanno davvero un ottimo lavoro nel cancellare le frequenze medio alte, anche in situazioni di estremo rumore si resterà sorpresi dalla cancellazione. Non solo fantastiche in mobilità ma anche in ufficio, se utilizzate una rumorosa tastiera meccanica per lavorare, si sentirà appena la vostra battitura.

C’è anche la funzione trasparenza che però non rispetta lo standard della cancellazione del rumore, è una modalità trasparenza buona ma non eccellente, l’ambiente circostante risulterà ancora troppo artificiale. Ottima invece la modalità conversazione con i microfoni beamforming che catturano la voce in maniera perfetta, stessa cosa vale anche quanto riguarda la semplice funzionalità telefonica.

Quindi cancellazione del rumore migliorata, gesture presenti, swipe pure, nessun problema anche per quanto riguarda le funzioni smart. Tra le altre cose è doveroso precisare che nell’applicazione Sony Headphones Connect c’è un buonissimo equalizzatore con dei preset altrettanto buoni. Altra nota di merito dell’applicazione è quella di poter attivare DSEE Extreme che migliora, definisce e pulisce ancor di più i brani. Dal punto di vista dei codec è tutto ok con LDAC che permette una qualità audio High-Resolution Audio con o senza cavo.

Ok, siamo arrivati al punto, la qualità audio. Anche in questo caso c’è un cambio rispetto alle M4, c’è stato un aggiornamento dei driver utilizzati. Sony ha scelto per queste WH1000XM5 dei custom driver da 30 mm costruiti in fibra di carbonio per migliorare la sensibilità alle alte frequenze. Nuovi driver, nuovi cuscinetti che isolano ancor di più, nuovo processore e cancellazione del rumore migliorata. Tutte caratteristiche che fanno pensare ad un salto di qualità netto rispetto alla precedente generazione, in realtà non è così.

Tralasciando i gusti personali che potrebbero comunque far preferire a qualcuno le vecchie M4, il miglioramento delle M5 di quest’anno è delicato, quasi minimo, ci vuole un orecchio parecchio fino per rendersene conto. A grandi linee, la riproduzione musicale è leggermente più definita nella risposta delle tonalità alte che effettivamente sono più “croccanti”. Per alcuni tratti, anche le tonalità medie sembrano essere leggermente più dinamiche. Per quanto riguarda quelle basse non ci sono particolari differenze rispetto alla precedente generazione.

Migliorare le già ottime M4 sotto il profilo sonoro era davvero una missione difficile, il livello era ed è ancora altissimo (le M4 restano sul mercato ufficialmente). Ciò che ha fatto Sony con queste WH1000XM5 con i nuovi custom driver è un lavoro di fino che va fatto anche dall’utente stesso. Queste sono cuffie da utilizzare con un’equalizzazione precisa, il sound pensato da Sony è sempre molto malleabile, non hanno una predominante, non hanno un chiara finalità musicale, è un suono pronto per essere adattato per esaltare qualsiasi brano. Assolutamente una scelta da apprezzare, fortunatamente Sony non ha cambiato filosofia con le WH1000XM5. Suonano alla grande, vi faranno divertire o rilassare con la stessa medesima qualità e per trarre il meglio è importante cucirsele a misura dei propri gusti musicali.

Piccolo ma doveroso appunto sulla durata della batteria. Sony dichiara 30 ore di riproduzione continua, noi ne abbiamo registrate poco più di 27. Comunque un ottimo risultato considerando che l’autonomia è variabile in base a tanti fattori. I tempi di ricarica sono stati ottimizzati, Sony dichiara che con 3 minuti di ricarica si possono ottenere 3 ore di riproduzione, è vero. Noi abbiamo calcolato che in 10 minuti ci si porta a casa poco più del 30% di autonomia.

Sony WH1000XM5 conclusioni

Quando si smette di indossarle la musica va in pausa ed è arrivato il momento di trarre le conclusioni su queste Sony WH1000XM5. Partiamo subito dal prezzo, le nuove Sony WH1000XM5 sono disponibili a 419 Euro, una cifra molto alta ma pienamente in linea con il mercato delle cuffie premium con cancellazione del rumore. Sony però ha fatto una mossa intelligente, non ha rimosso dal mercato le Sony WH1000XM4 che restano esattamente dove sono, spesso oggetto di forti sconti e che diventano una scelta facile per chi non può spendere le cifre del nuovo modello o per chi non ama i cambiamenti che ci sono stati.

Sony WH1000XM5 disponibili a 420 su Amazon Italia

Vero, i cambiamenti sono stati tanti, ma l’esperienza premium non cambia. Le Sony WH1000XM5 funzionano benissimo, sono ricche di funzioni smart, sono anche un nuovo modo di accedere agli assistenti digitali, hanno gesture precise e sono costruite benissimo. La cancellazione del rumore fa un ulteriore step in avanti, anche sotto il profilo sonoro fanno leggermente meglio rispetto al passato ma sono dettagli e sfumature che noterà un vero appassionato o chi ha già provato per tanto tempo delle Sony WH1000 di qualsiasi generazione.

Il punto è proprio questo, l’appassionato vuole sempre l’ultima ricercatezza, sempre l’ultima novità e le ultime sperimentazioni e per lui oggi le Sony WH1000XM5 sono una scelta facile. Per tutti gli altri, se il prezzo è una barriera troppo grande, ci sono ancora le Sony WH1000XM4 che restano fantastiche, diverse dal nuovo modello ma altrettanto valide. Non è mai facile per un brand prendere un prodotto riuscito e apportare tanti cambiamenti, è un grosso rischio. Sony questo rischio l’ha vinto due volte, la prima riuscendo effettivamente a creare delle WH1000XM5 fantastiche, la seconda lasciando il precedente modello inalterato sul mercato. Le WH1000XM5 sono assolutamente promosse ed anche la strategia di Sony lo è.