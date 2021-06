Sony presenta le nuove cuffie true wireless WF-1000XM4

Sony ha annunciato oggi le cuffie WF-1000XM4, il più recente modello della serie 1000X che ha ottenuto nel tempo moltissimi riconoscimenti da parte degli utenti. La qualità audio e la cancellazione del rumore, già a livelli eccelsi, raggiungono livelli di eccellenza con questo nuovo modello, pensato per aderire perfettamente all’orecchio e garantire un’esperienza di ascolto personalizzata e ottimale.

Suoni nitidi, rumori impercettibili

Grazie all’Integrated Processor V1 di nuova concezione, sviluppato direttamente da Sony, i rumori esterni sono di fatto impercettibili e contribuiscono a innalzare ulteriormente il livello qualitativo del chipset QN1e di Sony. E i consumi sono particolarmente contenuti grazie alla tecnologia System on Chip Audio Bluetooth, che massimizza la soppressione del rumore senza incidere sull’autonomia.

La cancellazione del rumore avviene grazie a due microfoni posizionati sulla superficie delle cuffie, uno per il feed-forward e uno per il feedback, in grado di catturare e analizzare i suoni ambientali e cancellare il rumore. Nuovo è anche il driver da 6 millimetri, con un magnete più grande rispetto al modello precedente e con un diaframma adattabile che ottimizza la riproduzione delle frequenze più basse.

Le nuove cuffie true wireless sono ancora più comode da indossare grazie ai gommini realizzati con un materiale in schiuma poliuretanica, morbido ed elastico allo stesso tempo, adattandosi perfettamente al canale uditivo e contribuendo a isolare l’utente dall’ambiente esterno. E con Wind Noise Reduction spariranno anche i fastidiosi fruscii dovuti al vento, garantendo quindi un ascolto perfetto in ogni situazione.

Le Sony WF-1000XM4 supportano la riproduzione audio wireless ad Alta Risoluzione, sfruttando una serie di tecnologie proprietarie di Sony che permettono di trasmettere una maggiore quantità di dati rispetto al tradizionale Bluetooth. Non manca l’intelligenza digitale che migliora la qualità dei file musicali compressi in tempo reale, riconoscendo strumenti e generi musicali, ripristinando i suoni persi nella compressione.

Elevata la qualità delle chiamate, con un sistema di conduzione ossea e una serie di microfoni che rilevano la voce in modio nitido, essendo calibrati per riconoscere solamente i suoni emessi dall’utente. Interessante anche la funzione di riconoscimento dei luoghi più frequentati, così da personalizzare il suono in base all’ambiente in cui si trova l’utente.

Ottima infine l’autonomia, che raggiunge le 8 ore con una singola carica e possono arrivare a 24 ore utilizzando la custodia di ricarica. Disattivando la soppressione del rumore questi numeri crescono, arrivando a 12 ore con una singola carica e 36 ore con la custodia. E grazie alla ricarica rapida è possibile avere un’ora di riproduzione con appena 5 minuti di carica.

Tutto questo ben di Dio ha ovviamente un costo, comunque adeguato alla qualità del prodotto. Le Sony WF-1000XM4 saranno in vendita dal 10 giugno al prezzo di 280 euro, nelle colorazioni argento e nero. A seguire il link per la prenotazione su Amazon.