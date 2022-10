Periodo pieno per Amazon Alexa, questo, che dopo essersi resa disponibile con Kids in Italia, e dopo aver portato i widget su Echo Show 8 e 10, ora si presenta con una nuova voce. È disponibile da oggi e, per servirsene, basta chiedere.

Come provare la nuova voce di Alexa

“Alexa, cambia la tua voce“. Non serve altro per poter provare la nuova opzione di voce dell’assistente vocale di Amazon, opzione disponibile in Italia da oggi. Come precisato in sede di annuncio, si tratta di un’alternativa alla voce di Alexa già presente che, come quest’ultima, è utilizzabile appieno in qualsiasi contesto: tutte le parole di attivazione, ossia Alexa, Computer, Echo o Amazon, possono essere utilizzate con entrambe le opzioni vocali.

Questo è tutto. Provatela e fateci sapere se la preferite alla vecchia e consueta voce di Alexa; il box dei commenti qui sotto è a vostra disposizione.

In copertina Amazon Echo Dot 5 con orologio

Forse ti sei perso: Amazon rivela Alexa Game Control che permetterà di giocare utilizzando la voce