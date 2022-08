Amazon ha da poco rivelato un nuovo modo di giocare come parte della Opening Night Live all’evento Gamescom 2022. Alexa Game Control offrirà la possibilità di utilizzare l’assistente virtuale di Amazon per giocare con i titoli supportati, il primo dei quali sarà il tanto atteso Dead Island 2, previsto per febbraio 2023, in cui i giocatori potranno utilizzare la voce per accedere alla navigazione nel gioco, controllare le orde di zombi e altro.

Alexa Game Control fornisce agli sviluppatori di videogiochi gli strumenti per integrare il controllo vocale in un modo nuovo nelle loro opere, ma il nuovo sistema non sarà esclusiva degli utenti che dispongono di un altoparlante intelligente con Amazon Alexa, poiché la tecnologia è integrata direttamente nei giochi, pertanto basterà un microfono o cuffia collegata al proprio PC o console.

Alexa Game Control permetterà di utilizzare l’assistente virtuale di Amazon per giocare

Il colosso dell’e-commerce afferma che grazie ad Alexa Game Control i giocatori potranno interagire con personaggi non giocanti, scambiare armi ed eseguire altre azioni usando la propria voce in modi naturali e intuitivi, con benefici di accessibilità anche per i giocatori con disabilità.

I giocatori potranno utilizzare comandi vocali all’interno del gioco, come ad esempio “passa alla mia arma migliore”, senza pronunciare la parola chiave “Alexa”, inoltre avranno facoltà di controllare i propri dispositivi domestici intelligenti attraverso espressioni come “Alexa, accendi la luce del soggiorno“. Alexa Game Control è attualmente in versione beta privata per gli sviluppatori.

Potrebbe interessarti: Amazon vuole migliorare Alexa, ecco le nuove funzioni e tutte le novità in arrivo