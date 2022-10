Nella giornata di oggi Amazon ha annunciato la disponibilità dei widget di Alexa su Echo Show 8 ed Echo Show 10. Si tratta di una novità significativa per tutti coloro che desiderano tenere sotto controllo vari aspetti al volo, senza troppi sforzi. Basta infatti uno swipe dal lato destro dello schermo per servirsene, per gestire la propria musica, i dispositivi collegati, gli appuntamenti condivisi, le cose da fare, e altro.

Disponibili su Echo Show 8 ed Echo Show 10 i widget di Alexa

Una novità benaccetta, questa, che permette di arricchire l’esperienza d’uso degli Echo Show di Amazon con i widget mutuati dal più grande Echo Show 15. A partire da oggi, dunque, anche i più piccoli 8 (prima e seconda generazione) e 10 vengono equipaggiati con i widget di Alexa, una funzione che permette di mantenere l’organizzazione della famiglia sempre al meglio a dire di Amazon.

In buona sostanza, e come in parte anticipato, ora chi ha un Echo Show 8 e 10 può installare i necessari e accedere in maniera più semplice e immediata ad alcune funzioni dell’assistente vocale di Amazon. Si va dai calendari per gli appuntamenti, ai podcast, dalla lista della spesa a quella delle cose da fare, dal meteo ai controlli per la smart home fino ad arrivare alle note e alle ricette.

Un bel parco di widget sì, ma certo non ricchissimo e quindi potenzialmente migliorabile in futuro. È tuttavia un bene che Amazon li abbia portati anche sui più “basici” Echo Show, ammodernandone l’esperienza d’uso e quindi attualizzandoli rispetto al più avanzato Echo Show 15.

In ogni caso, se sprovvisti ma interessati, ecco qualche link per acquistarli:

