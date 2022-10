Due anni fa Amazon presentava Kids e Kids+, lo scorso settembre ne annunciava l’imminente arrivo anche in Italia, debutto che oggi è di fatto realtà. Si tratta di un servizio che permette ai più piccoli di interagire con Alexa in vario modo, per giocare e per imparare cose nuove con skill e altri giochini pensati specificatamente. Amazon Kids è completamente gratuito e da oggi, 13 ottobre 2022, disponibile su tutti i dispositivi Echo compatibili.

Visto che di cos’è e di come funziona ne abbiamo parlato abbondantemente già in precedenza, quando Amazon ne annunciava l’arrivo imminente in Italia, qui concentriamoci soprattutto su come si utilizza e come configurarlo.

Come configurare e usare Amazon Kids con Alexa

A partire da oggi, i clienti in Italia potranno creare un profilo bambino tramite l’app Alexa o un dispositivo Echo compatibile, per accedere ad un nuovo ambiente, sicuro e divertente per i più piccoli, con tante funzionalità anche per la tranquillità dei genitori.

Come configurare Amazon Kids

Amazon Kids è dedicato ai bambini con età compresa fra i 3 e i 12 anni. Per utilizzarlo è necessario creare un profilo bambino dall’app Alexa accendendo alle impostazioni e alla sezione “Il tuo profilo e la tua famiglia”. Da qui basta toccare “Aggiungi un’altra persona” e seguire le indicazioni riportate a schermo selezionando “Bambino”, inserendo quindi il nome e la data di nascita.

Fatto questo occorre poi fornire il consenso all’autorizzazione del genitore, dal profilo appena creato, presente nella schermata “Il tuo profilo e la tua famiglia”. E, volendo, Amazon permette di creare un profilo vocale e il Visual ID del bambino sugli Echo con schermo, perfino di dedicargli un dispositivo intero da utilizzare in esclusiva.

Per farlo, sempre dall’app Alexa, bisogna accedere a “Dispositivi”, selezionare “Echo e Alexa”, scegliere il dispositivo da impostare in modalità bambino e cliccare su Amazon Kids, per attivare e seguire le ultime istruzioni per completare la configurazione.

Come si usa

Con un semplice “Alexa, apri Amazon Kids“. Basta questo per iniziare a usare questo nuovo servizio, che ricordiamo essere gratuito e ricco di strumenti pensati anche per la sicurezza dei piccoli, quali la Parent Dashboard con cui gestire i servizi utilizzabili dai bambini, fra cui filtri per bloccare le tracce musicali con contenuti espliciti, gli acquisti vocali e limitare il tempo di utilizzo.

Una volta attivato il Profilo Bambini, Alexa è in grado di riconoscere la voce del piccolo utente e di modulare di conseguenza le risposte e le interazioni, proponendogli/le Skill educative e d’intrattenimento, giochi e altro ancora. Qualche esempio? Clem Quiz Clementoni, 55 Gatti, Il gioco delle Winx di Rainbow, Imparando a ballare con Carolina di e Curiosando con lo Zecchino d’oro di Sony Music.

Discorso privacy e sicurezza, Amazon assicura elevati livelli di protezione, che, a suo dire, garantiscono un ambiente sicuro in cui i genitori, dalle impostazioni e opzioni disponibili, possono gestire appieno l’utilizzo di vari aspetti e funzioni tramite vari permessi. Per maggiori informazioni o per fugare eventuali dubbi vi suggeriamo di visitare la sezione “Domande frequenti su Amazon Kids” in questa pagina.

