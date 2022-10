Microsoft ha rilasciato degli aggiornamenti software per le console Xbox Series X e S e per l’app Xbox per iOS e Android, i quali apportano alcuni miglioramenti all’esperienza di gioco complessiva.

Ecco le novità dell’aggiornamento Xbox Series X e S di ottobre

Le nuove opzioni nella sezione Audio e musica del menu Xbox ora consentono di regolare il volume degli altoparlanti della TV utilizzando il controller della console sfruttando la funzionalità HDMI Consumer Electronics Control (CEC).

Inoltre ora è possibile disattivare il suono riprodotto quando si accende la console, funzionalità quest’ultima che è stata introdotta per i membri Xbox Insider circa un mese fa e accessibile nella sezione “Alimentazione e avvio” andando in Impostazioni> Generali> Volume e uscita audio> Opzioni aggiuntive.

Altre modifiche riguardano i nomi per le modalità di alimentazione, che ora si chiamano spegnimento e sospensione, e i nomi per passkey Xbox e chiavi ospite, che ora sono denominati Pin Xbox.

Microsoft afferma inoltre che sarà più facile impostare la configurazione di una nuova console di casa e che un aggiornamento del firmware del controller risolverà alcuni bug quando si utilizzano stick di volo USB con il controller adattivo Xbox.

Per quanto riguarda l’app mobile Xbox ora è possibile tagliare e modificare le clip prima di condividerle, cosa al momento non fattibile tramite la console.

Potrebbe interessarti: La chat vocale di Discord è finalmente disponibile sulle console Xbox