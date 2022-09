La console Xbox Series X è compatta e silenziosa, tuttavia il suono di avvio potrebbe essere troppo dirompente per alcuni utenti, soprattutto se dispongono di un sistema audio di una certa potenza.

Per questo motivo Microsoft sta testando un modo per ovviare a questo possibile fastidio attraverso una nuova funzionalità.

Il suono di avvio di Xbox Series X potrà essere disattivato

Il nuovo aggiornamento Xbox Update Preview 2210.220919-2200 in arrivo per i membri del programma Alpha introduce la possibilità di disattivare i suoni di avvio.

Per zittire la console quando la si accende basta andare in Impostazioni > Generali > Volume e uscita audio > Opzioni aggiuntive.

L’update introduce anche una nuova barra di ricerca che permette di accedere alle Impostazioni direttamente dalla dashboard.

Inoltre è stato abilitato un menu di filtri con un nuovo look che offre un maggiore controllo su come visualizzare i propri giochi e applicazioni, poiché ora è possibile applicare contemporaneamente più filtri per categoria e cancellarli tutti con la pressione di un solo pulsante. L’aggiornamento apporta anche le canoniche correzioni di bug.

Solitamente le novità introdotte in Xbox Update Preview non tardano a essere rilasciate per tutti gli utenti, quindi l’avvio silenzioso della console dovrebbe diventare disponibile per tutti a breve.

Potrebbe interessarti: Amanti del retrogaming? Ecco la console portatile che fa per voi