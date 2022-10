A due giorni dal rilascio delle RC, Apple esce allo scoperto e annuncia ufficialmente la disponibilità di Apple Fitness+ sugli iPhone compatibili, comunicando contestualmente la data del rilascio di iOS 16.1.

Come previsto, il giorno fatidico da segnarsi è lunedì 24 ottobre, momento in cui la Casa di Cupertino renderà disponibili per tutti anche le altre versioni aggiornate dei sistemi operativi dei dispositivi del proprio ecosistema. Ma a parte questo, qui scopriamo la novità sostanziale dell’annuncio di oggi: il fatto che Fitness+ si slega da Apple Watch per essere utilizzabile appieno anche sugli iPhone, cioè in completa autonomia.

Apple Fitness+ su iPhone: le novità e le cose da sapere

È necessaria una premessa, perché nonostante Apple Fitness+ sia un servizio che ha sul groppone ormai più di due anni (è stato presentato in concomitanza con gli Apple Watch 6, per intenderci), non rientra certo fra i più noti e conosciuti. In sostanza, parliamo di un servizio di fitness che mette a disposizione dell’utente un ampio ventaglio di allenamenti, esercizi e meditazioni audio e video, guidati e utili per fare attività (fisica e non solo) a casa propria, finora esclusivamente con un Apple Watch compatibile e, con l’iPhone a fare da controller.

Non è un caso che Apple la annunciava proprio nel pieno del periodo pandemico, ma evidentemente continua a puntarci aprendola ora anche agli smartphone della Mela, che la supportano appieno in completa autonomia, quindi anche senza Apple Watch.

Per inciso, Apple Fitness+ su iPhone porta oltre 3.000 allenamenti e meditazioni diversi e guidati, oltre a rendere visibili direttamente sullo schermo la guida dell’allenatore per ciascun esercizio, i tempi degli intervalli e le calorie bruciate.

E con iOS 16.1, Fitness+ sarà completamente integrato nell’app Fitness e posto nella scheda centrale. Basta quindi un iPhone per registrarsi e provare Fitness+ anche su iPad e Apple TV, o sfruttando anche dispositivi di terze parti tramite AirPlay.

Inoltre, a margine della presentazione in questione, Apple ha anche comunicato l’introduzione di nuovi contenuti su Apple Fitness+, a partire dalla musica di Taylor Swift integrata nel servizio, fino a giungere a nuovi esercizi e raccolte per aiutare gli utenti a perseguire i propri obiettivi o trovare ispirazione: Yoga per runner, Totally ’80s Cycling (una serie di allenamenti cardio confezionata con una playlist di canzoni anni ’80), Best Mindful Cooldowns for Athletes (esercizi di allungamento per recuperare dopo le attività) e 14 Days HIIT and Strenght Challenge, una collezione di esercizi di interval training e di forza.

Prezzi, dispositivi compatibili e prove gratuite

Il via libera, come anticipato, è in programma con la disponibilità globale di iOS 16.1, che Apple ha dichiarato che inizierà a rilasciare lunedì 24 ottobre. E quindi, da quel momento in poi, chiunque abbia un iPhone 8 o modelli successivi, può abbonarsi ad Apple Fitness+ (che in Italia costa 9,99 euro al mese o 79,99 euro l’anno, abbonamento condivisibile con un massimo di 5 persone in famiglia).

A quelle già presenti finora, relative al solo acquisto di Apple Watch, si aggiungono nuove formule di prova gratuita: sono inclusi 3 mesi per chi acquista Apple Watch Series 4, iPhone 11, iPad 9, iPad Air 5, iPad Mini 6, iPad Pro 11″ 3, iPad Pro 12,9″ 5 e successive generazioni (vale per tutti i citati finora), oltre a Apple TV HD e Apple TV 4K.

C’è da dire che tali omaggi sono relativi al mercato statunitense e si aggiungono ad altre formule, che indicheremo eventualmente se Apple le renderà disponibili anche in Italia. Per maggiori informazioni al riguardo, vi consigliamo di restare aggiornati, ma se volete saperne di più su Apple Fitness+, fate pure riferimento alla pagina web ufficiale, fra l’altro già in parte aggiornata con alcuni dettagli in proposito.

